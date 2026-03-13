參加部落大作戰活動，開啟飛龍狂歡！
注意上空，首領！部落大作戰活動回歸囉！這次的主角是公爵的飛龍——牠們會把村莊裡的金幣熔化！
和部落成員一起透過家鄉村莊戰鬥、部落對戰、單人模式進攻、採集器和資源車收集金幣，填滿自己資源庫存並貢獻熔岩金幣。使用飛龍公爵可獲得更多熔岩金幣，完成獎勵之路還能解鎖一款大小為3x3的雷電飛龍雕像裝飾！
我想參加！
大本營等級達到6級即可參加此次部落大作戰活動。
活動時間
活動開始：
台北/香港時間3月13日16:00
活動結束：
台北/香港時間3月20日16:00
3月20日活動結束後的1天內，你仍可進入活動建築來領取獎勵。最終截止時間為台北/香港時間3月21日16:00。
閃閃發光的寶藏！
金幣，閃閃發亮、堆到倉庫都快滿了的金幣。參加飛龍大作戰，攻打敵方村莊，掠奪的金幣越多越好。透過家鄉戰鬥、單人模式進攻、採集器和資源車收集的每一枚金幣都會熔化成熔岩金幣，貢獻給你所在的部落。這次活動掀起金幣熱潮，唯一的降溫方法就是收集更多金幣。
活動資源：熔岩金幣
部落收集那麼多金幣可不只是放在那裡當擺設的，它們會被熔化成熔岩金幣，這是推進部落大作戰進度的關鍵活動資源。投入的熔岩金幣越多，距離部落將它們重鑄為榮耀雕像的目標就越近！
釋放飛龍公爵之力！
想要更多熔岩金幣？使用飛龍公爵點燃戰場！在戰鬥中使用飛龍公爵，可透過你收集的金幣獲得更多熔岩金幣。這代表你能熔化更多金幣、更快推進進度，為部落鑄幣工坊注入更多寶藏。首領，既然要奪取金幣，為什麼不帶上飛龍呢？
活動加成！
3月19日，整個部落將迎來熔岩金幣加成，奪取金幣可獲得更多熔岩金幣！
獎勵：雷電飛龍雕像和更多獎勵！
為部落貢獻熔岩金幣，即可解鎖獎勵之路上的寶箱和部落城堡蛋糕。完成活動即可解鎖一款大小為3x3的雷電飛龍雕像裝飾。
領取獎勵
要領取獎勵，你必須：
加入一個部落
在活動期間為部落貢獻過至少一次熔岩金幣
在活動結束後的1天內領取獎勵
更換部落
在部落大作戰活動期間，你可以更換部落，即使你之前已在原部落中做出過貢獻。只要新部落的貢獻人數少於100，你就可以繼續參與該活動。
你只能領取活動結束時所在部落的獎勵，並且必須在該部落中至少有一次貢獻記錄。
|進度要求：
|獎勵：
|1,500萬
|3個寶箱
|5,000萬
|3個寶箱
|1億
|1個部落城堡蛋糕
|1.75億
|3個寶箱
|3億
|3個寶箱
|5億
|3個寶箱
|12億
|1款裝飾（3x3）