注意上空，首領！部落大作戰活動回歸囉！這次的主角是公爵的飛龍——牠們會把村莊裡的金幣熔化！

和部落成員一起透過家鄉村莊戰鬥、部落對戰、單人模式進攻、採集器和資源車收集金幣，填滿自己資源庫存並貢獻熔岩金幣。使用飛龍公爵可獲得更多熔岩金幣，完成獎勵之路還能解鎖一款大小為3x3的雷電飛龍雕像裝飾！

我想參加！

大本營等級達到6級即可參加此次部落大作戰活動。

活動時間

活動開始：

台北/香港時間3月13日16:00

活動結束：

台北/香港時間3月20日16:00

3月20日 活動結束後的1天內，你仍可進入活動建築來領取獎勵。 最終截止時間為台北/香港時間3月21日16:00。

閃閃發光的 寶藏！

金幣，閃閃發亮、堆到倉庫都快滿了的金幣。參加飛龍大作戰，攻打敵方村莊，掠奪的金幣越多越好。透過家鄉戰鬥、單人模式進攻、採集器和資源車收集的每一枚金幣都會熔化成熔岩金幣，貢獻給你所在的部落。這次活動掀起金幣熱潮，唯一的降溫方法就是收集更多金幣。

活動資源：熔岩金幣

部落收集那麼多金幣可不只是放在那裡當擺設的，它們會被熔化成熔岩金幣，這是推進部落大作戰進度的關鍵活動資源。投入的熔岩金幣越多，距離部落將它們重鑄為榮耀雕像的目標就越近！

釋放飛龍公爵之力！

想要更多熔岩金幣？使用飛龍公爵點燃戰場！在戰鬥中使用飛龍公爵，可透過你收集的金幣獲得更多熔岩金幣。這代表你能熔化更多金幣、更快推進進度，為部落鑄幣工坊注入更多寶藏。首領，既然要奪取金幣，為什麼不帶上飛龍呢？

活動加成！

3月19日，整個部落將迎來熔岩金幣加成，奪取金幣可獲得更多熔岩金幣！

獎勵：雷電飛龍雕像和更多獎勵！

為部落貢獻熔岩金幣，即可解鎖獎勵之路上的寶箱和部落城堡蛋糕。完成活動即可解鎖一款大小為3x3的雷電飛龍雕像裝飾。

領取獎勵

要領取獎勵，你必須：

加入一個部落

在活動期間為部落貢獻過至少一次熔岩金幣

在活動結束後的1天內領取獎勵

更換部落

在部落大作戰活動期間，你可以更換部落，即使你之前已在原部落中做出過貢獻。只要新部落的貢獻人數少於100，你就可以繼續參與該活動。

你只能領取活動結束時所在部落的獎勵，並且必須在該部落中至少有一次貢獻記錄。