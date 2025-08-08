奇怪的天坑讓《部落衝突》周年紀念變成了超大型泳池派對！在這一季幫助Clash-A-Rama女皇收集鳳凰泳圈，讓大家都能安全漂在水面上。

我想參加！

大本營達到6級即可參加此次水花大賽代幣活動。

活動時間

活動開始：

台北/香港時間 8月8日16:00

活動結束：

台北/香港時間 8月29日16:00

8月29日 活動結束後的2天內，你仍可前往商人的活動分頁和代幣活動建築。最終截止時間為台北/香港時間8月31日16:00。

限時兵種

一些熟悉的面孔會來派對上搗亂！活動期間會有各種限時兵種登場，你可以將他們加入自己的軍隊。記得隨時關注軍隊訓練介面和活動中心，看看有哪些新的限時兵種出現！

皮納塔狂歡

各位，開始狂歡！活動期間，兵營會在特定時段變成皮納塔。摧毀鮮亮皮納塔會釋放限時兵種作為友軍，而摧毀暗黑皮納塔則會釋放敵方限時兵種。擺放自己的皮納塔時要注意它們的防守位置唷！