2025年8月8日
Blog – Clash of Clans
在這次《部落衝突》周年紀念上掀起水花！
水花大賽代幣活動資訊！
奇怪的天坑讓《部落衝突》周年紀念變成了超大型泳池派對！在這一季幫助Clash-A-Rama女皇收集鳳凰泳圈，讓大家都能安全漂在水面上。
我想參加！
大本營達到6級即可參加此次水花大賽代幣活動。
活動時間
活動開始：
台北/香港時間 8月8日16:00
活動結束：
台北/香港時間 8月29日16:00
8月29日活動結束後的2天內，你仍可前往商人的活動分頁和代幣活動建築。最終截止時間為台北/香港時間8月31日16:00。
限時兵種
一些熟悉的面孔會來派對上搗亂！活動期間會有各種限時兵種登場，你可以將他們加入自己的軍隊。記得隨時關注軍隊訓練介面和活動中心，看看有哪些新的限時兵種出現！
皮納塔狂歡
各位，開始狂歡！活動期間，兵營會在特定時段變成皮納塔。摧毀鮮亮皮納塔會釋放限時兵種作為友軍，而摧毀暗黑皮納塔則會釋放敵方限時兵種。擺放自己的皮納塔時要注意它們的防守位置唷！
活動資源！
鳳凰泳圈
被空氣炮吹上天的鳳凰泳圈是本次活動中最萌的貨幣！鳳凰泳圈採用忠誠戰寵「鳳凰」的造型，是避免部隊在本次周年紀念中沉入水底的重要救生裝置。在進攻中收集它們！
水花幣
別被它的外表騙了，這可是最硬核的貨幣！雖然水花幣在真實的泳池裡沒什麼用，但你可以用它在商人那裡兌換超讚獎勵。
全新史詩英雄裝備：英雄火炬
為生日蛋糕點蠟燭，我們需要專業的裝備！在商人精選中使用水花幣，就能兌換大守護者的史詩裝備「英雄火炬」。
這支熊熊燃燒的火炬能激發附近部隊的鬥志，讓他們能夠穿過城牆、加速移動，並降低所受傷害。
裝飾
前往商人精選，看看本次活動期間有什麼特別的Clash-A-Rama裝飾可以解鎖吧！
- 《部落衝突》團隊