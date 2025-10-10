宇宙搖滾代幣活動！
你見過他們吧？那些漂浮在天空中的宇宙怪物？現在，是時候用史上最震撼的搖滾演唱會回擊他們了！參加這場無比搖滾的代幣活動，為金屬法師的手提音響蓄能，將這些不速之客通通轟走！
我想參加！
大本營達到6級即可參加本次宇宙搖滾代幣活動。
活動時間
活動開始：
台北/香港時間10月10日16:00
活動結束：
台北/香港時間11月1日16:00
11月1日活動結束後的2天內，你仍可前往商人的活動分頁和代幣活動建築。最終截止時間為台北/香港時間11月3日16:00。
活動建築：手提音響
金屬法師的得意之作。超級強大，僅能用純粹的宇宙能量蓄能！完成活動獎勵之路，解鎖這款炫酷裝飾。放心，我們敢肯定建築工人學徒還是會睡得很香。
花樣新玩法：隕石大混亂！
永恆守護者讓村莊遭受隕石的打擊，但這並不會讓音樂停止！
戰鬥開始時，隕石會從天而降隨機摧毀3個防禦建築，但對進攻方來說也不全是好消息。這些隕石是獲取宇宙碎片活動貨幣的唯一方式，但隕石被摧毀後會爆炸。一定要小心！
不過別擔心，這些隕石不會出現在競技模式中。
亡靈王子全新史詩裝備：隕石法杖！
商人撿到了一根從天而降的隕石法杖。手執法杖的人可以在戰鬥中召喚隕石，摧毀最近的防禦建築。升級它可增加隕石的傷害與攻擊頻率。
全新限時兵種：隕石戈侖！
這些被詛咒古籍喚醒的龐然大物看起來兇狠，但其實他們只是熱愛搖滾的好好先生！解鎖限時兵種「隕石戈侖」，在活動期間釋放他們的力量。
隕石戈侖由兩個小隕石戈侖組成，他們會先將自己丟向最近的目標，然後重新合體造成更大破壞！
小隕石戈侖會攻擊附近目標，或者尋找同伴重新合體變成隕石戈侖。
小隕石戈侖可以跳過城牆，但隕石戈侖不行。
被複製出來的小隕石戈侖無法合並為隕石戈侖（鏡像法術）。
老朋友再度現身：回歸的限時兵種
熔岩氣球兵、野蠻弓箭手和寒冰亡靈回歸。但這次我們對他們進行了一些平衡性調整：
熔岩氣球兵：
所需空間從23提升至35
野蠻弓箭手：
狂暴效果加成從70%提升至100%
寒冰亡靈：
11至17級大本營的冰凍持續時間從2.5秒延長至2.7秒
活動資源
宇宙碎片
這些閃閃發光的寶貝可在墜落的隕石中找到。宇宙碎片是金屬法師手提音響的最佳能量來源。
搖滾幣
手提音響正在播放最火的流行單曲！收集宇宙碎片，以推進活動獎勵之路，贏取搖滾幣並在商人那裡兌換獎勵。誰能想到他竟然是搖滾迷呢？🎵
活動裝飾
超級裝飾：詛咒古籍
這是一切宇宙混亂的源頭！在商人精選中解鎖詛咒古籍，把這件邪惡的紀念品留在你的村莊。
裝飾：宇宙燈籠
永恆守護者藉助這盞燈籠在宇宙中尋找我們的世界。為什麼不為你的村莊解鎖它呢？我相信他不會介意的。