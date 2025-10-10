永恆守護者讓村莊遭受隕石的打擊，但這並不會讓音樂停止！

戰鬥開始時，隕石會從天而降隨機摧毀3個防禦建築，但對進攻方來說也不全是好消息。這些隕石是獲取宇宙碎片活動貨幣的唯一方式，但隕石被摧毀後會爆炸。一定要小心！

不過別擔心，這些隕石不會出現在競技模式中。