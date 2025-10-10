Skip to content
2025年10月10日
Blog – Clash of Clans

宇宙搖滾代幣活動！

你見過他們吧？那些漂浮在天空中的宇宙怪物？現在，是時候用史上最震撼的搖滾演唱會回擊他們了！參加這場無比搖滾的代幣活動，為金屬法師的手提音響蓄能，將這些不速之客通通轟走！

我想參加！

大本營達到6級即可參加本次宇宙搖滾代幣活動。

活動時間

活動開始：
台北/香港時間10月10日16:00

活動結束：
台北/香港時間11月1日16:00

11月1日活動結束後的2天內，你仍可前往商人的活動分頁和代幣活動建築。最終截止時間為台北/香港時間11月3日16:00。

活動建築：手提音響

金屬法師的得意之作。超級強大，僅能用純粹的宇宙能量蓄能！完成活動獎勵之路，解鎖這款炫酷裝飾。放心，我們敢肯定建築工人學徒還是會睡得很香。

花樣新玩法：隕石大混亂！

永恆守護者讓村莊遭受隕石的打擊，但這並不會讓音樂停止！

戰鬥開始時，隕石會從天而降隨機摧毀3個防禦建築，但對進攻方來說也不全是好消息。這些隕石是獲取宇宙碎片活動貨幣的唯一方式，但隕石被摧毀後會爆炸。一定要小心！

不過別擔心，這些隕石不會出現在競技模式中。

亡靈王子全新史詩裝備：隕石法杖！

商人撿到了一根從天而降的隕石法杖。手執法杖的人可以在戰鬥中召喚隕石，摧毀最近的防禦建築。升級它可增加隕石的傷害與攻擊頻率。

全新限時兵種：隕石戈侖！

這些被詛咒古籍喚醒的龐然大物看起來兇狠，但其實他們只是熱愛搖滾的好好先生！解鎖限時兵種「隕石戈侖」，在活動期間釋放他們的力量。

  • 隕石戈侖由兩個小隕石戈侖組成，他們會先將自己丟向最近的目標，然後重新合體造成更大破壞！

  • 小隕石戈侖會攻擊附近目標，或者尋找同伴重新合體變成隕石戈侖。

    • 小隕石戈侖可以跳過城牆，但隕石戈侖不行。

    • 被複製出來的小隕石戈侖無法合並為隕石戈侖（鏡像法術）。

老朋友再度現身：回歸的限時兵種

熔岩氣球兵、野蠻弓箭手和寒冰亡靈回歸。但這次我們對他們進行了一些平衡性調整：

熔岩氣球兵：

  • 所需空間從23提升至35

野蠻弓箭手：

  • 狂暴效果加成從70%提升至100%

寒冰亡靈：

  • 11至17級大本營的冰凍持續時間從2.5秒延長至2.7秒

活動資源

宇宙碎片

這些閃閃發光的寶貝可在墜落的隕石中找到。宇宙碎片是金屬法師手提音響的最佳能量來源。

搖滾幣

手提音響正在播放最火的流行單曲！收集宇宙碎片，以推進活動獎勵之路，贏取搖滾幣並在商人那裡兌換獎勵。誰能想到他竟然是搖滾迷呢？🎵

活動裝飾

超級裝飾：詛咒古籍

這是一切宇宙混亂的源頭！在商人精選中解鎖詛咒古籍，把這件邪惡的紀念品留在你的村莊。

裝飾：宇宙燈籠

永恆守護者藉助這盞燈籠在宇宙中尋找我們的世界。為什麼不為你的村莊解鎖它呢？我相信他不會介意的。