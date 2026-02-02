嗨，首領！以下是今日維護時上線的所有平衡性調整與聯盟賽「屬性調整」功能改動內容：

防禦削弱

彈跳加農炮 炮彈的彈跳傷害從100%降低至70% 炮彈的彈跳半徑從4.5格降低至3.5格

多人箭塔 攻擊間隔從500毫秒延長至600毫秒

復仇之塔（18本） 攻擊間隔從300毫秒延長至350毫秒 啟動第3階段需要摧毀25座建築（先前為20座） 啟動第4階段需要摧毀50座建築（先前為40座）

複合機械塔（短程模式） 所有等級傷害降低約10.6%

建築工人小屋 移動速度從28降低至20



防禦加強

複合機械塔（遠程模式） 所有等級傷害提升約15%



兵種加強

超級弓箭手（10至13級）

：生命值逐步提升（約2.7%～9.6%不等）

超級法師（9至14級）

：生命值大幅提升（約21%～41%不等）

巨矛投手（1至4級） ： 生命值提升約4% 每秒傷害值提升約4%～5%不等 移動速度從16提升至18

雷電泰坦（4級）

：生命值從8400提升至8700

超級亡靈 遠程射擊次數從7次提升至8次 射程從10格提升至10.25格

猛毒蜥（所有等級） 射程從3.5格提升至4.5格 所有等級生命值大幅提升（約10%～21%不等）

終極巨人 AI邏輯調整：被大守護者或天鷹火炮鎖定的優先順序降低



兵種削弱

隕石戈侖（所有等級） 生命值降低約13%～16%不等 每秒傷害值降低約14%～16%不等



裝備加強

亡靈王子的貴族啞鈴（所有等級） ： 射程、射擊次數與攻擊速度皆提升

野蠻人之王的巨型手套（所有等級） ： 傷害減免效果加強，持續時間延長



聯盟賽屬性調整

傳說聯盟（LL）

防禦建築每秒傷害值 ：從20%降低至15%

防守方英雄 ：從20%降低至15%

進攻方英雄 ：從10%降低至5%

裝備：無變更

大師聯盟（E33）

防禦建築每秒傷害值 ：從14%降低至10%

防守方英雄 ：從14%降低至10%

進攻方英雄 ：從6%降低至0%

裝備：無變更

專家聯盟（E32）

禦建築每秒傷害值 ：從7%降低至5%

防守方英雄 ：從7%降低至5%

進攻方英雄 ：從3%降低至0%

裝備：無變更

我們將持續關注這些平衡性調整的成效，並視需要再做調整。也歡迎大家持續提供建議，這能幫助我們更好地改善遊戲體驗！

- 《部落衝突》團隊