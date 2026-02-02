排位戰調整與聯盟賽「屬性調整」功能改動！
嗨，首領！以下是今日維護時上線的所有平衡性調整與聯盟賽「屬性調整」功能改動內容：
防禦削弱
彈跳加農炮
炮彈的彈跳傷害從100%降低至70%
炮彈的彈跳半徑從4.5格降低至3.5格
多人箭塔
攻擊間隔從500毫秒延長至600毫秒
復仇之塔（18本）
攻擊間隔從300毫秒延長至350毫秒
啟動第3階段需要摧毀25座建築（先前為20座）
啟動第4階段需要摧毀50座建築（先前為40座）
複合機械塔（短程模式）
所有等級傷害降低約10.6%
建築工人小屋
移動速度從28降低至20
防禦加強
複合機械塔（遠程模式）
所有等級傷害提升約15%
兵種加強
超級弓箭手（10至13級）
：生命值逐步提升（約2.7%～9.6%不等）
超級法師（9至14級）
：生命值大幅提升（約21%～41%不等）
巨矛投手（1至4級）：
生命值提升約4%
每秒傷害值提升約4%～5%不等
移動速度從16提升至18
雷電泰坦（4級）
：生命值從8400提升至8700
超級亡靈
遠程射擊次數從7次提升至8次
射程從10格提升至10.25格
猛毒蜥（所有等級）
射程從3.5格提升至4.5格
所有等級生命值大幅提升（約10%～21%不等）
終極巨人
AI邏輯調整：被大守護者或天鷹火炮鎖定的優先順序降低
兵種削弱
隕石戈侖（所有等級）
生命值降低約13%～16%不等
每秒傷害值降低約14%～16%不等
裝備加強
亡靈王子的貴族啞鈴（所有等級）：
射程、射擊次數與攻擊速度皆提升
野蠻人之王的巨型手套（所有等級）：
傷害減免效果加強，持續時間延長
聯盟賽屬性調整
傳說聯盟（LL）
防禦建築每秒傷害值：從20%降低至15%
防守方英雄：從20%降低至15%
進攻方英雄：從10%降低至5%
裝備：無變更
大師聯盟（E33）
防禦建築每秒傷害值：從14%降低至10%
防守方英雄：從14%降低至10%
進攻方英雄：從6%降低至0%
裝備：無變更
專家聯盟（E32）
禦建築每秒傷害值：從7%降低至5%
防守方英雄：從7%降低至5%
進攻方英雄：從3%降低至0%
裝備：無變更
我們將持續關注這些平衡性調整的成效，並視需要再做調整。也歡迎大家持續提供建議，這能幫助我們更好地改善遊戲體驗！
- 《部落衝突》團隊