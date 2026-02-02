Skip to content
2026年2月2日
排位戰調整與聯盟賽「屬性調整」功能改動！

全新平衡性調整與聯盟賽「屬性調整」功能改動！

嗨，首領！以下是今日維護時上線的所有平衡性調整與聯盟賽「屬性調整」功能改動內容：

防禦削弱

  • 彈跳加農炮

    • 炮彈的彈跳傷害從100%降低至70%

    • 炮彈的彈跳半徑從4.5格降低至3.5格

  • 多人箭塔

    • 攻擊間隔從500毫秒延長至600毫秒

  • 復仇之塔（18本）

    • 攻擊間隔從300毫秒延長至350毫秒

    • 啟動第3階段需要摧毀25座建築（先前為20座）

    • 啟動第4階段需要摧毀50座建築（先前為40座）

  • 複合機械塔（短程模式）

    • 所有等級傷害降低約10.6%

  • 建築工人小屋

    • 移動速度從28降低至20

防禦加強

  • 複合機械塔（遠程模式）

    • 所有等級傷害提升約15%

兵種加強

  • 超級弓箭手（10至13級）

：生命值逐步提升（約2.7%～9.6%不等）

  • 超級法師（9至14級）

：生命值大幅提升（約21%～41%不等）

  • 巨矛投手（1至4級）

    • 生命值提升約4%

    • 每秒傷害值提升約4%～5%不等

    • 移動速度從16提升至18

  • 雷電泰坦（4級）

：生命值從8400提升至8700

  • 超級亡靈

    • 遠程射擊次數從7次提升至8次

    • 射程從10格提升至10.25格

  • 猛毒蜥（所有等級）

    • 射程從3.5格提升至4.5格

    • 所有等級生命值大幅提升（約10%～21%不等）

  • 終極巨人

    • AI邏輯調整：被大守護者或天鷹火炮鎖定的優先順序降低

兵種削弱

  • 隕石戈侖（所有等級）

    • 生命值降低約13%～16%不等

    • 每秒傷害值降低約14%～16%不等

裝備加強

  • 亡靈王子的貴族啞鈴（所有等級）

    • 射程、射擊次數與攻擊速度皆提升

  • 野蠻人之王的巨型手套（所有等級）

    • 傷害減免效果加強，持續時間延長

聯盟賽屬性調整

傳說聯盟（LL）

  • 防禦建築每秒傷害值：從20%降低至15%

  • 防守方英雄：從20%降低至15%

  • 進攻方英雄：從10%降低至5%

  • 裝備：無變更

大師聯盟（E33）

  • 防禦建築每秒傷害值：從14%降低至10%

  • 防守方英雄：從14%降低至10%

  • 進攻方英雄：從6%降低至0%

  • 裝備：無變更

專家聯盟（E32）

  • 禦建築每秒傷害值：從7%降低至5%

  • 防守方英雄：從7%降低至5%

  • 進攻方英雄：從3%降低至0%

  • 裝備：無變更

我們將持續關注這些平衡性調整的成效，並視需要再做調整。也歡迎大家持續提供建議，這能幫助我們更好地改善遊戲體驗！

- 《部落衝突》團隊