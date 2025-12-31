在沙海中書寫你的故事，成為沙漠之夜的傳奇！沙丘上即將舉辦一系列盛大活動。衝吧，首領！

1月1日至11日：部落對戰聯盟賽——精心打磨戰術，迎接即將到來的戰鬥！

1月1日至31日：哥布林建築工人回歸——只要給這位笑眯眯的訪客一點寶石，他就會到你的村莊來幫忙。

1月3日至31日：「沙漠之夜」場景——將你的村莊打造成沙漠之夜的宏偉宮殿！

1月5日至31日：沙漠之夜英雄造型——為英雄換上酷炫新造型，讓他們變成沙漠之夜的傳奇。

1月6日至2月2日：商人特惠——前往商人精選，以折扣價購買魔法物品、造型和裝飾。購買一個魔法物品特惠後，會解鎖一個折扣較少的額外特惠！ 特惠中不會出現你已擁有的造型或裝飾。具體的魔法物品特惠取決於你的大本營等級。

1月1日至11日：沙丘激戰挑戰——在史詩挑戰中征服敵人，贏取獎勵！

1月9日至23日：裝備大爆炸活動——全新活動在漫天黃沙中揭開序幕，幫助英雄追上裝備進度！

1月22日至28日：部落競賽回歸——和部落成員一起完成大力士的任務，獲取獎勵！

1月28日至2月2日：戰場尋寶開啟——黃沙之下，失落的寶藏終於現身！在戰鬥中收集寶箱，開啟它們有機會獲得超讚獎勵。