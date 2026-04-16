首領，排位戰將在4月迎來重大調整。

我們一直都有聽取大家的意見，而且也很有同感！不管你是想全力衝盃，還是只想打個幾場，排位戰都該是有回報、規則清楚，而且玩起來永遠都很有趣。

基於這樣的理念，我們將推出一系列調整，重點在於讓傳說聯盟更公平、更刺激，讓排位戰提升段位更順利，也讓每位玩家無論偏好哪種對戰方式，都能享有更好、更有彈性的遊戲體驗。

以下是詳細內容：

傳說聯盟全面升級

一個傳說還不夠。歡迎來到傳說聯盟。

傳說聯盟現在分成3個等級：

傳說1

傳說2

傳說3

所有等級：

獲得的勝利之星獎勵相同

獲得的聯盟獎勵相同

使用各自不同的戰鬥屬性調整

改變的是競爭方式。每個等級都有各自的難度、結構和戰鬥屬性調整，讓晉級路線更清楚，並按你的遊戲實力帶來更平衡的體驗。

這代表：

頂尖玩家將面對更有層次的挑戰

更多玩家能以更有趣、更有回報的方式享受排位戰

傳說聯盟等級結構

傳說3

每週錦標賽

每週24場戰鬥

每週各小組排名前5名的玩家晉級

使用傳說3戰鬥屬性調整

傳說2

每週錦標賽

每週30場戰鬥

每週各小組排名前3名的玩家晉級

使用傳說2戰鬥屬性調整

傳說1

4週錦標賽

每天8場戰鬥

每週排名低於10,000名的玩家將降級

使用傳說1戰鬥屬性調整

遷移週

4月20日開始

這是你的定級賽階段。4月20日至更新上線期間，你的表現將決定你在全新傳說聯盟中的初始等級。

前12,500名玩家將進入傳說1

接下來50,000名玩家將進入傳說2

其餘玩家將進入傳說3

降級的玩家將進入雷龍33

這是唯一一次的定級機會。你的表現將決定你在全新傳說聯盟中的起點，所以請好好把握。

更高的定級代表了：

能更快進入頂尖對戰與競技行列

後續需要爬的段位更少

排位戰調整：更有彈性、更清楚

我們也做了一些調整，讓排位戰體驗更順暢、規則更容易理解。

排位戰場次

我們減少了從泰坦25到雷龍33各聯盟所需的排位戰場次

聯盟降級（不活躍）

如果你想休息一下，現在的規則會更有彈性：

4週不活躍不會被降級

在排位戰模式中，玩家可以連續4週都是不活躍狀態（即未報名參賽），

不用擔心被降級。

第一次因不活躍被降級後，不活躍時間每增加4週再降1級，直至降到大本營最低聯盟等級。

降到最低聯盟等級後，如果不活躍時間再增加4週，將變為未進入聯盟的狀態。

降級警告介面全面升級，包括新增倒數計時功能，可以精確顯示距離降級還剩多少時間——清清楚楚！

降級透明度

我們優化了降級提示方式：

更清楚提醒你何時有降級風險

更清楚顯示你目前的排名

為什麼要做這些調整？

這些調整主要聚焦在兩大方向：

讓頂尖對戰更有層次

讓排位戰整體更容易上手

現在：

頂尖玩家將擁有更好的競技環境來驗證自己的實力

更多玩家能依照自己的節奏享受排位戰

晉級路線更清楚、更公平，也更容易理解

後續計畫

這些調整是本月稍晚推出的大型更新的一部分，屆時還會有更多關於遊戲進度、遊戲機制與獎勵的調整。我們提前分享這部分內容，是希望你有時間做好準備，善用這次定級賽週。

其餘調整內容，我們很快也會再和大家分享！

全面開戰！