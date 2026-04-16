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2026年4月16日
Blog – Clash of Clans

排位戰將在4月迎來重大調整

首領，排位戰將在4月迎來重大調整。

我們一直都有聽取大家的意見，而且也很有同感！不管你是想全力衝盃，還是只想打個幾場，排位戰都該是有回報、規則清楚，而且玩起來永遠都很有趣。

基於這樣的理念，我們將推出一系列調整，重點在於讓傳說聯盟更公平、更刺激，讓排位戰提升段位更順利，也讓每位玩家無論偏好哪種對戰方式，都能享有更好、更有彈性的遊戲體驗。

以下是詳細內容：

傳說聯盟全面升級

一個傳說還不夠。歡迎來到傳說聯盟。

傳說聯盟現在分成3個等級：

  • 傳說1

  • 傳說2

  • 傳說3

所有等級：

  • 獲得的勝利之星獎勵相同

  • 獲得的聯盟獎勵相同

  • 使用各自不同的戰鬥屬性調整

改變的是競爭方式。每個等級都有各自的難度、結構和戰鬥屬性調整，讓晉級路線更清楚，並按你的遊戲實力帶來更平衡的體驗。

這代表：

  • 頂尖玩家將面對更有層次的挑戰

  • 更多玩家能以更有趣、更有回報的方式享受排位戰

傳說聯盟等級結構

傳說3

  • 每週錦標賽

  • 每週24場戰鬥

  • 每週各小組排名前5名的玩家晉級

  • 使用傳說3戰鬥屬性調整

傳說2

  • 每週錦標賽

  • 每週30場戰鬥

  • 每週各小組排名前3名的玩家晉級

  • 使用傳說2戰鬥屬性調整

傳說1

  • 4週錦標賽

  • 每天8場戰鬥

  • 每週排名低於10,000名的玩家將降級

  • 使用傳說1戰鬥屬性調整

遷移週

4月20日開始

這是你的定級賽階段。4月20日至更新上線期間，你的表現將決定你在全新傳說聯盟中的初始等級。

  • 前12,500名玩家將進入傳說1

  • 接下來50,000名玩家將進入傳說2

  • 其餘玩家將進入傳說3

  • 降級的玩家將進入雷龍33

這是唯一一次的定級機會。你的表現將決定你在全新傳說聯盟中的起點，所以請好好把握。

更高的定級代表了：

  • 能更快進入頂尖對戰與競技行列

  • 後續需要爬的段位更少

排位戰調整：更有彈性、更清楚

我們也做了一些調整，讓排位戰體驗更順暢、規則更容易理解。

排位戰場次

  • 我們減少了從泰坦25到雷龍33各聯盟所需的排位戰場次

聯盟降級（不活躍）

如果你想休息一下，現在的規則會更有彈性：

  • 4週不活躍不會被降級

  • 在排位戰模式中，玩家可以連續4週都是不活躍狀態（即未報名參賽），

不用擔心被降級。

  • 第一次因不活躍被降級後，不活躍時間每增加4週再降1級，直至降到大本營最低聯盟等級。

  • 降到最低聯盟等級後，如果不活躍時間再增加4週，將變為未進入聯盟的狀態。

  • 降級警告介面全面升級，包括新增倒數計時功能，可以精確顯示距離降級還剩多少時間——清清楚楚！

降級透明度

我們優化了降級提示方式：

  • 更清楚提醒你何時有降級風險

  • 更清楚顯示你目前的排名

為什麼要做這些調整？

這些調整主要聚焦在兩大方向：

  • 讓頂尖對戰更有層次

  • 讓排位戰整體更容易上手

現在：

  • 頂尖玩家將擁有更好的競技環境來驗證自己的實力

  • 更多玩家能依照自己的節奏享受排位戰

  • 晉級路線更清楚、更公平，也更容易理解

後續計畫

這些調整是本月稍晚推出的大型更新的一部分，屆時還會有更多關於遊戲進度、遊戲機制與獎勵的調整。我們提前分享這部分內容，是希望你有時間做好準備，善用這次定級賽週。

其餘調整內容，我們很快也會再和大家分享！

全面開戰！