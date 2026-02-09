Skip to content
Supercell logo
Back to Clash of Clans News
2026年2月9日
Blog – Clash of Clans

智慧勇士代幣活動開始囉！

因為在師父的經書上胡亂塗鴉，大聖之王不得不踏上漫長的取經之旅，求取智慧真經，並邀請你一同展開這段旅程！準備迎接智慧勇士代幣活動！

我想參加！

大本營達到6級即可參加本次智慧勇士代幣活動。

活動時間

活動開始：
台北/香港時間2月9日16:00

活動結束：
台北/香港時間2月26日16:00

2月26活動結束後的2天內，你仍可前往商人的活動分頁和代幣活動建築。最終截止時間為台北/香港時間2月28日16:00。

活動資源

智慧真經

這些蘊含無盡知識的智慧真經，就藏在多人遊戲戰鬥的敵方建築中。於戰鬥中收集智慧真經，推進活動獎勵之路的進度，解鎖獎勵、贏取憤怒幣。取經之路充滿艱險，務必做好準備！

憤怒幣

你可以透過活動獎勵之路贏得這些看起來不太開心的代幣。憤怒幣可用於商人精選中兌換各式好物，其中包括全新史詩英雄裝備：木棍馬駒！

野蠻人之王全新史詩裝備：木棍馬駒

有什麼東西衝進了商人精選！活動期間，使用憤怒幣解鎖史詩裝備「木棍馬駒」，它可以讓野蠻人之王跳過城牆，並在部署後一段時間內提升其移動速度與傷害！

限時兵種強勢回歸！

火馬奔騰迎新春，限時兵種來助陣！回歸兵種包括：

  • 青龍

  • 煙火射手

  • 蠻羊騎士

這些強大的戰士可以透過代幣活動的獎勵之路解鎖！

限時兵種秀

注意！活動期間，每種限時兵種都會有對應活動；屆時該限定兵種將免費加入你的一般軍隊！具體安排如下：

  • 2月9日至15日：10名煙火射手加入一般軍隊

  • 2月15日至21日：3條青龍加入一般軍隊

  • 2月21日至27日：8名蠻羊騎士加入一般軍隊

活動裝飾

活動建築：英俊卷軸

有人在這個神聖的卷軸上塗鴉，畫了一個留著大鬍子的兇惡面孔！我們不是要指責誰……但看起來這一定跟猴子有關！

超級裝飾：烈焰戰馬

在你的村莊豎起這款燃燒著烈焰的超級裝飾，以酷炫方式歡慶新春佳節！

裝飾：幸運馬蹄鐵

這塊經過精心打磨、閃亮耀眼的幸運馬蹄鐵，雖然不能保證為村莊帶來好運，但也絕不會讓你失望！