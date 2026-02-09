智慧勇士代幣活動開始囉！
因為在師父的經書上胡亂塗鴉，大聖之王不得不踏上漫長的取經之旅，求取智慧真經，並邀請你一同展開這段旅程！準備迎接智慧勇士代幣活動！
我想參加！
大本營達到6級即可參加本次智慧勇士代幣活動。
活動時間
活動開始：
台北/香港時間2月9日16:00
活動結束：
台北/香港時間2月26日16:00
2月26日活動結束後的2天內，你仍可前往商人的活動分頁和代幣活動建築。最終截止時間為台北/香港時間2月28日16:00。
活動資源
智慧真經
這些蘊含無盡知識的智慧真經，就藏在多人遊戲戰鬥的敵方建築中。於戰鬥中收集智慧真經，推進活動獎勵之路的進度，解鎖獎勵、贏取憤怒幣。取經之路充滿艱險，務必做好準備！
憤怒幣
你可以透過活動獎勵之路贏得這些看起來不太開心的代幣。憤怒幣可用於商人精選中兌換各式好物，其中包括全新史詩英雄裝備：木棍馬駒！
野蠻人之王全新史詩裝備：木棍馬駒
有什麼東西衝進了商人精選！活動期間，使用憤怒幣解鎖史詩裝備「木棍馬駒」，它可以讓野蠻人之王跳過城牆，並在部署後一段時間內提升其移動速度與傷害！
限時兵種強勢回歸！
火馬奔騰迎新春，限時兵種來助陣！回歸兵種包括：
青龍
煙火射手
蠻羊騎士
這些強大的戰士可以透過代幣活動的獎勵之路解鎖！
限時兵種秀
注意！活動期間，每種限時兵種都會有對應活動；屆時該限定兵種將免費加入你的一般軍隊！具體安排如下：
2月9日至15日：10名煙火射手加入一般軍隊
2月15日至21日：3條青龍加入一般軍隊
2月21日至27日：8名蠻羊騎士加入一般軍隊
活動裝飾
活動建築：英俊卷軸
有人在這個神聖的卷軸上塗鴉，畫了一個留著大鬍子的兇惡面孔！我們不是要指責誰……但看起來這一定跟猴子有關！
超級裝飾：烈焰戰馬
在你的村莊豎起這款燃燒著烈焰的超級裝飾，以酷炫方式歡慶新春佳節！
裝飾：幸運馬蹄鐵
這塊經過精心打磨、閃亮耀眼的幸運馬蹄鐵，雖然不能保證為村莊帶來好運，但也絕不會讓你失望！