因為在師父的經書上胡亂塗鴉，大聖之王不得不踏上漫長的取經之旅，求取智慧真經，並邀請你一同展開這段旅程！準備迎接智慧勇士代幣活動！

我想參加！

大本營達到6級即可參加本次智慧勇士代幣活動。

活動時間

活動開始：

台北/香港時間2月9日16:00

活動結束：

台北/香港時間2月26日16:00

2月26 日 活動結束後的2天內，你仍可前往商人的活動分頁和代幣活動建築。 最終截止時間為台北/香港時間2月28日16:00。