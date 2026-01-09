快，戴好安全帽！全新活動炸裂登場！透過本次裝備大爆炸活動，大家可以贏得礦石、補齊英雄裝備。在對戰中收集炸藥小怪，幫助探礦者炸開礦洞，解鎖各種獎勵與礦石，還有可用來兌換英雄裝備的遺蹟幣！

我想參加：

大本營等級達到8級即可參加此次裝備大爆炸活動。

裝備大爆炸活動開始：

日期：2026年1月9日星期五

時間：台北/香港時間16:00

裝備大爆炸活動結束：

日期：2026年1月23日星期五

時間：台北/香港時間16:00

活動結束後

本次活動將於1月23日結束，但你仍可在之後的2天內進入商人的活動分頁和活動建築（探礦者的引爆器）。也就是說，在台北/香港時間1月25日16:00之前，你都可以使用遺蹟幣兌換獎勵！

遊戲玩法

透過對戰（一般戰鬥與排位戰）收集炸藥小怪，推進活動獎勵之路的進度並解鎖獎勵。在獎勵之路上不斷前進，可在探礦者的礦洞中取得遺蹟幣！在商人精選中使用遺蹟幣兌換各式好物，還能解鎖先前推出的英雄裝備！