2026年1月9日
準備迎接裝備大爆炸活動！
快，戴好安全帽！全新活動炸裂登場！透過本次裝備大爆炸活動，大家可以贏得礦石、補齊英雄裝備。在對戰中收集炸藥小怪，幫助探礦者炸開礦洞，解鎖各種獎勵與礦石，還有可用來兌換英雄裝備的遺蹟幣！
我想參加：
大本營等級達到8級即可參加此次裝備大爆炸活動。
裝備大爆炸活動開始：
日期：2026年1月9日星期五
時間：台北/香港時間16:00
裝備大爆炸活動結束：
日期：2026年1月23日星期五
時間：台北/香港時間16:00
活動結束後
本次活動將於1月23日結束，但你仍可在之後的2天內進入商人的活動分頁和活動建築（探礦者的引爆器）。也就是說，在台北/香港時間1月25日16:00之前，你都可以使用遺蹟幣兌換獎勵！
遊戲玩法
透過對戰（一般戰鬥與排位戰）收集炸藥小怪，推進活動獎勵之路的進度並解鎖獎勵。在獎勵之路上不斷前進，可在探礦者的礦洞中取得遺蹟幣！在商人精選中使用遺蹟幣兌換各式好物，還能解鎖先前推出的英雄裝備！
活動資源
炸藥小怪
活動期間，你可以在對戰中遇到這些爆炸威力十足的小怪。收集炸藥小怪，推進裝備大爆炸活動的獎勵之路進度。順帶一提，它們非常容易引爆！
遺蹟幣
收集這些塵封多年的代幣，可在商人精選中兌換各種獎勵或英雄裝備！如果你錯過了某個英雄裝備，本次活動就是你補齊裝備的絕佳時機！
啟用活動通行證，獲取更多獎勵！
通行證在手，獎勵多更多！購買活動通行證可在獎勵之路上解鎖更多獎勵，並可獲取額外遺蹟幣以在商人精選中使用！