傳奇英雄踏上戰場，只為爭奪無上榮耀與珍貴的智慧真經。火馬賀歲，披甲出征。在全新賽季中熱血奮戰，點燃歡慶新春之火！不容錯過的傳奇之旅！

2月1日至28日：黃金通行證——獲得額外特權與物品，幫助村莊升級，還可解鎖「紅孩兒勇者」英雄造型。

2月1日至11日：部落對戰聯盟賽開啟——運籌帷幄，克敵制勝，為部落的榮耀而戰！

2月3日至28日：「火馬仙宮」場景——讓你的村莊騰空而起，直衝雲霄！壯麗仙宮拔地而起，奔騰火馬共築華章！

2月5日至28日：「火馬賀歲」英雄造型——火馬賀歲主題英雄造型將在商店陸續上架，準備開啟冒險之旅吧！

2月6日至13日：雲端爭霸挑戰關卡——完成「雲端爭霸」挑戰關卡以贏取獎勵！

2月9日至26日：「智慧勇士」代幣活動——發起進攻，贏得智慧真經，在活動獎勵之路上解鎖超讚獎勵，還可在商人精選中兌換全新裝備！

2月16日至19日：雙倍勝利之星獎勵活動——活動期間，勝利之星獎勵翻倍！現在正是展現你超絕戰力的最佳時機，戰鬥吧！

2月22日至28日：部落競賽和超級部隊折扣——超級部隊享99%折扣，助你輕鬆完成任務！參加部落競賽，更有豐厚獎勵等著你！