一顆巨大的隕石正在急速墜落，末日混亂即將席捲一切！

11月1日至11日：部落對戰聯盟賽開打！

11月1日至17日：狂歡升級嘉年華回歸！升級時間縮短50%，資源採集器的空間和產量加倍。不包含超級蓄能和精工防禦。

11月1日至17日：隕石障礙物將墜落在你的村莊，清除它們即可獲得礦石獎勵。

11月1日至30日：哥布林建築工人和哥布林研究工人重返村莊。

11月1日至30日：「王國廢墟」戰爭基地場景在商店上架。

11月3日至30日：「廢土世界」場景在商店上架，帶你飛向天際！

11月6日至30日：廢土世界英雄造型陸續在商店中上線。

11月8日至17日：流星觀測儀出現在村莊邊緣，和它互動即可查看隕石來襲的最新情況！

11月10日至14日：4倍勝利之星獎勵活動！

11月15日至30日：一個能預測未來的超級裝飾在商店中亮相！

11月20日至27日：迷你秀活動和活動通行證登場，好玩到爆！釋放超級炸彈人！

11月22日至28日：部落競賽開始！