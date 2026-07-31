Clash-A-Rama：神勇大陸

一探卡牌與混亂交織的世界！體驗開卡包與回合制攻擊的樂趣，以一種前所未有的方式慶祝《部落衝突》周年生日！暢玩多個限時活動、探索充滿魔力的全新世界，組建自己的牌組，迎接這個能讓你震驚好幾回合的周期挑戰賽季。神勇大陸等你來征服！你夠勇嗎？

8月1日至31日：卡牌衝突活動——全新活動，大本營等級達到3級的玩家均可參加。透過戰鬥和活動解鎖兵種卡牌，在部落聊天中與部落成員交換重複卡牌。完成卡牌收藏可贏取各種獎勵，還有獨一無二的卡牌衝突裝飾！缺少某張卡牌嗎？在商人精選中使用重複卡牌兌換卡包。獎勵領取的截止時間為9月2日16:00（台北/香港時間）。沒有牌組費用曲線，也沒有標準牌序，只有野蠻人和炫耀的資本。此外，周年生日蛋糕障礙物也將重新出現在村莊裡。記得至少留下一個唷！

8月1日至31日：黃金通行證——解鎖豐厚獎勵、加快推進進度，還能獲取這個賽季專屬英雄造型「風暴勇者」。她已是身經百戰的勇者，但仍渴望登上神勇之顛，與這場大亂鬥中的頂尖強者一較高下！

8月1日：全新精工防禦登場，精製台再次投入運作！它帶來三種全新精工防禦：蛋糕投擲器、英雄獵台和火熱蠟燭！任你選擇，升級模組，打造你的專屬精工防禦！為慶祝《部落衝突》周年生日，這個賽季將開放精工防禦給11級大本營以上的玩家！

8月1日至11日：部落對戰聯盟賽——在15v15或30v30規模的對戰中，與另外七個部落一決高下。為榮譽和超讚戰利品而戰，快來贏取豐厚獎勵吧！

8月3日至5日：法術大狂歡活動#1——圖騰法術與生日大爆炸法術。看來有人讓法術工廠熬夜趕工囉。登入遊戲，你會發現自己的軍隊中多出100個圖騰法術和15個生日大爆炸法術。好好運用它們，做一些大膽嘗試來叱吒沙場吧！

8月3日至31日：神勇大陸場景——各地村民紛紛登上神勇之顛，見證這片土地上最頂尖的勇者們進行回合制戰鬥，直到耗盡對手的生命值。

8月5日至31日：王者野蠻人（野蠻人之王英雄造型）——這位沒有鬍鬚的狠角色，他可沒耐心參加回合制戰鬥。他或許是我們見過最野蠻的野蠻人。這可不是隨便說說的。

8月7日至31日：精靈女皇（弓箭女皇英雄造型）——來自森林邊境的高貴生靈，身手敏捷如風。只要她駕臨戰場，整個村莊的城牆都會全程保持高度警戒……你最好也是。

8月6日至31日：首領年度總結——《部落衝突》將前所未有地推出年度回顧！走進屬於你的首領歷史長廊，領取一座映照並致敬你成長之路的雕像。

8月9日至10日：大象騎士與超級瓦基麗大狂歡——50個大象騎士和20個超級瓦基麗邁著大步加入你的一般軍隊，持續整整24小時。平衡性跟缺腿的椅子一樣，當然坐起來的舒適程度也差不多。

8月9日至31日：魔龍公爵（飛龍公爵英雄造型）——地獄之劍的鍛造者、荒蕪廢土上的烈焰魔獸。牠不僅能讓溫度急劇上升，還會讓敵人如坐針氈。

8月11日至31日：巫妖王子（亡靈王子英雄造型）——魔法的不朽掌控者，手持一把大得可笑的威懾之錘。千萬別笑，否則他就會成為你的末日！

8月12日至31日：神勇代幣活動——神勇法師需要你的幫助。在家鄉村莊戰鬥中收集卡牌代幣，贏取神勇幣，並在商人精選中兌換獎勵。限時兵種大象騎士也將在這次活動中邁著大步震撼登場！此外，你也能在這次活動期間收集卡包！

8月13日至31日：萬法守護者（大守護者英雄造型）——當這位大法師從海岸來到村莊時，他的神勇之氣會讓70格範圍內的所有村民都驚掉下巴。

8月15日至17日：「資源盛宴」與「僱用我吧」活動#1——資源採集器的產量和空間變成平時的4倍，同時你還能獲得哥布林建築工人的幫助。

8月15日：Clash-A-Rama外觀返場 - 經典Clash-A-Rama系列裝扮將重返商店。重溫經典時刻，盡情沉浸在滿滿的懷舊氛圍中！

8月17日至18日：法術大狂歡活動#2——30個療傷法術和30個加速法術將加入你的軍隊。只要速度夠快、身體夠好，那怎麼犯錯都無所謂。

8月22日至28日：部落競賽——完成任務，獲取積分，和部落成員一起領取獎勵。大力士回來囉！

8月26日至31日：復仇牌組強化——全新史詩裝備「復仇牌組」將自動強化至你的英雄殿堂所支援的最高等級。有時候，記仇也不是什麼壞事。

8月29日至31日：「資源盛宴」與「僱用我吧」活動#2——賽季結束前，資源採集器將再次獲得4倍加成，哥布林建築工人也會再來幫忙。

首領，我們已經共同征戰14年。是時候為牌組洗牌，顛覆這場《部落衝突》周年生日慶典囉！製造混亂，我們最在行。

全面開戰！