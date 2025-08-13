英雄大作戰部落活動一觸即發！
集結部落成員，部落大作戰活動強勢回歸啦！這一次，大家需要收集闇黑重油並貢獻一種全新的資源「氣泡聖水」！
和部落成員同心協力，把氣泡聖水貢獻給法蘭克的蘇打汽水攤，解鎖共同獎勵——包括一款Clash-A-Rama場景！
我想參加！
大本營等級達到7級即可參加此次英雄大作戰部落活動。
活動時間
活動開始：
UTC時間8月13日上午8:00
活動結束：
UTC時間8月20日上午8:00
獲取闇黑重油——進攻英雄！
透過資源採集器和資源車獲取闇黑重油確實是個好辦法，但在進攻中擊倒英雄能獲得更高的收益！在進攻中鎖定敵方的聖水瓶和那些瘋狂喝汽水的英雄。等級越高的英雄，被擊倒時掉落的闇黑重油就越多——快快出擊，成為村莊的驕傲吧！
英雄不息
英雄不息活動將在英雄大作戰活動期間同步開啟。正在升級的英雄也可以正常出戰，持續釋放英雄之力！
活動資源：氣泡聖水
神秘又甜美的氣泡聖水流進了闇黑重油罐裡！透過進攻、資源採集器和資源車收集闇黑重油，可同時獲得等量的氣泡聖水。
和部落成員同心協力，把氣泡聖水貢獻給法蘭克的蘇打汽水攤，贏取共同獎勵。法蘭克一定會感激你的！
活動加成！
在活動期間的特定時段，透過收集闇黑重油所獲取的氣泡聖水會獲得數量加成！也就是說，你獲得的氣泡聖水數量將多於闇黑重油。記得在活動期間多多留意，瞭解加成的啟用時間。這將幫助你的部落更快推進獎勵之路！
獎勵：Clash-A-Rama場景和更多驚喜！
和部落成員貢獻了足夠的氣泡聖水後，你將獲得活動獎章和寶箱等共同獎勵。完成獎勵之路後，全體部落成員都能領取Clash-A-Rama場景！
領取獎勵
要領取獎勵，你必須：
加入一個部落
在活動期間為部落貢獻過至少一次氣泡聖水
在活動結束後2天內領取獎勵
更換部落
在英雄大作戰活動期間，你可以更換部落，即使你之前已在原部落中做出過貢獻。只要新部落的貢獻人數少於100，你就可以繼續參與該活動。
你只能領取活動結束時所在部落的獎勵，並且必須在該部落中至少有一次貢獻記錄。