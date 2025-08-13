集結部落成員，部落大作戰活動強勢回歸啦！這一次，大家需要收集闇黑重油並貢獻一種全新的資源「氣泡聖水」！

和部落成員同心協力，把氣泡聖水貢獻給法蘭克的蘇打汽水攤，解鎖共同獎勵——包括一款Clash-A-Rama場景！

我想參加！

大本營等級達到7級即可參加此次英雄大作戰部落活動。

活動時間

活動開始：

UTC時間8月13日上午8:00

活動結束：

UTC時間8月20日上午8:00

獲取闇黑重油——進攻英雄！

透過資源採集器和資源車獲取闇黑重油確實是個好辦法，但在進攻中擊倒英雄能獲得更高的收益！在進攻中鎖定敵方的聖水瓶和那些瘋狂喝汽水的英雄。等級越高的英雄，被擊倒時掉落的闇黑重油就越多——快快出擊，成為村莊的驕傲吧！

英雄不息

英雄不息活動將在英雄大作戰活動期間同步開啟。正在升級的英雄也可以正常出戰，持續釋放英雄之力！

活動資源：氣泡聖水

神秘又甜美的氣泡聖水流進了闇黑重油罐裡！透過進攻、資源採集器和資源車收集闇黑重油，可同時獲得等量的氣泡聖水。

和部落成員同心協力，把氣泡聖水貢獻給法蘭克的蘇打汽水攤，贏取共同獎勵。法蘭克一定會感激你的！

活動加成！

在活動期間的特定時段，透過收集闇黑重油所獲取的氣泡聖水會獲得數量加成！也就是說，你獲得的氣泡聖水數量將多於闇黑重油。記得在活動期間多多留意，瞭解加成的啟用時間。這將幫助你的部落更快推進獎勵之路！