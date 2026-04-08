高舉長劍，衝進人群，衝突之聲現在正式開場！

肉盾先行樂隊空降村莊，讓這裡瞬間化身為火力全開的金屬演唱會現場。你覺得自己承受得了這場金屬風暴嗎？快來證明自己吧！

收集尖刺手環，贏取金屬幣，並使用金屬幣兌換全新史詩裝備等超棒獎勵。

我要門票！

大本營達到6級即可參加本次衝突之聲代幣活動。

活動時間

活動開始： 4月8日16:00（台北/香港時間）

活動結束：4月29日16:00（台北/香港時間）

活動結束後，你仍可在5月1日16:00（台北/香港時間）前透過商人的活動分頁與活動建築參與活動。

活動資源

尖刺手環

在多人遊戲戰鬥中，你會在敵方村莊的各個角落發現尖刺手環。

每個村莊會有3座隨機建築藏有手環

每場戰鬥最多可獲得200個手環

摧毀這些建築即可收集手環並推進活動獎勵之路

此外，你還可以從活動建築「機甲狂牛」中獲得額外手環。該建築會隨時間自動生成手環，且數量會逐步增加。

金屬幣

隨著你持續收集尖刺手環、推進活動獎勵之路的進度，你將解鎖金屬幣。

你可在商人精選中使用金屬幣兌換獎勵，包括全新的和回歸的史詩裝備。

飛龍公爵全新史詩裝備

飛龍公爵的全新史詩裝備已於商人精選中登場。

在活動前5天，該裝備將自動強化至你目前大本營可支援的最高等級，讓你可以立刻體驗它的全部威力！

限時兵種：派對法師

演出夠不夠嗨，派對法師說了算！

活動期間，派對法師將作為限時兵種加入你的軍隊。透過活動獎勵之路解鎖派對法師，把戰場變成狂歡派對現場。

活動建築：機甲狂牛

機甲狂牛強勢降臨村莊。

隨時間生成尖刺手環

點選它即可進入活動獎勵之路頁面

助你更快解鎖獎勵

試著轉一下吧，不過記得先扶穩坐好。

活動獎勵

透過活動獎勵之路獲取獎勵，同時也可在商人精選中使用代幣兌換獎勵。獎勵包括：

飛龍公爵的史詩裝備

回歸的史詩裝備

礦石和家鄉村莊資源

部落小屋樣式

超級裝飾

2款新裝飾物

活動通行證

解鎖活動通行證，獲取額外獎勵，並幫助你加快推進活動獎勵之路的進度。

舞台準備就緒，機甲狂牛就位，觀眾也已徹底沸騰！

輪到你登台嗨翻全場了！

全面開戰！