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2026年4月8日
Blog – Clash of Clans

衝突之聲代幣活動開始啦！

高舉長劍，衝進人群，衝突之聲現在正式開場！

肉盾先行樂隊空降村莊，讓這裡瞬間化身為火力全開的金屬演唱會現場。你覺得自己承受得了這場金屬風暴嗎？快來證明自己吧！

收集尖刺手環，贏取金屬幣，並使用金屬幣兌換全新史詩裝備等超棒獎勵。

我要門票！

大本營達到6級即可參加本次衝突之聲代幣活動。

活動時間

  • 活動開始： 4月8日16:00（台北/香港時間）

  • 活動結束：4月29日16:00（台北/香港時間）

活動結束後，你仍可在5月1日16:00（台北/香港時間）前透過商人的活動分頁與活動建築參與活動。

活動資源

尖刺手環

在多人遊戲戰鬥中，你會在敵方村莊的各個角落發現尖刺手環。

  • 每個村莊會有3座隨機建築藏有手環

  • 每場戰鬥最多可獲得200個手環

  • 摧毀這些建築即可收集手環並推進活動獎勵之路

此外，你還可以從活動建築「機甲狂牛」中獲得額外手環。該建築會隨時間自動生成手環，且數量會逐步增加。

金屬幣

隨著你持續收集尖刺手環、推進活動獎勵之路的進度，你將解鎖金屬幣。

你可在商人精選中使用金屬幣兌換獎勵，包括全新的和回歸的史詩裝備。

飛龍公爵全新史詩裝備

飛龍公爵的全新史詩裝備已於商人精選中登場。

在活動前5天，該裝備將自動強化至你目前大本營可支援的最高等級，讓你可以立刻體驗它的全部威力！

限時兵種：派對法師

演出夠不夠嗨，派對法師說了算！

活動期間，派對法師將作為限時兵種加入你的軍隊。透過活動獎勵之路解鎖派對法師，把戰場變成狂歡派對現場。

活動建築：機甲狂牛

機甲狂牛強勢降臨村莊。

  • 隨時間生成尖刺手環

  • 點選它即可進入活動獎勵之路頁面

  • 助你更快解鎖獎勵

試著轉一下吧，不過記得先扶穩坐好。

活動獎勵

透過活動獎勵之路獲取獎勵，同時也可在商人精選中使用代幣兌換獎勵。獎勵包括：

  • 飛龍公爵的史詩裝備

  • 回歸的史詩裝備

  • 礦石和家鄉村莊資源

  • 部落小屋樣式

  • 超級裝飾

  • 2款新裝飾物

活動通行證

解鎖活動通行證，獲取額外獎勵，並幫助你加快推進活動獎勵之路的進度。

舞台準備就緒，機甲狂牛就位，觀眾也已徹底沸騰！

輪到你登台嗨翻全場了！

全面開戰！