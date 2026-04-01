音量開到最大，觀眾徹底瘋狂，肉盾樂隊已準備好燃燒遍野。歡迎來到衝突之聲賽季。怪物、音樂與混亂激烈碰撞，你的村莊將變成一場盛大的金屬音樂節。讓你的英雄化身為瘋狂甩頭的傳奇樂手，在全新活動中引爆音樂狂歡，準備迎接一個喧鬧狂野、搖滾至上的賽季！

4月1日至30日：「衝突之爭」黃金通行證——啟用四月黃金通行證，用搖滾激情點燃村莊，獲取豐厚獎勵和尊享福利，感受純粹的音浪轟炸。解鎖貝斯女皇英雄造型，彈指間橫掃各級獎勵，全速推進獎勵之路進度。

4月1日至7月30日：精工防禦——建築大師基地迎來金屬狂潮。來自建築大師基地的科技直接「跳水」衝進了你的家鄉村莊。以下三座全新防禦建築將加入本季的亂鬥：

空中炸彈發射器 僅攻擊空中單位 用氣球掛著爆炸物，可造成濺射傷害

升級模組： 生命值 每發攻擊傷害 攻擊速度

熔岩發射器 僅攻擊地面單位 濺射傷害 + 留下燃燒的熔岩區域

升級模組： 生命值 每秒傷害值 射程

熔岩火炮 攻擊地面和空中單位 像煙火表演失控般的噴射烈焰

升級模組： 生命值 每發攻擊傷害 連發次數



4月1日至11日：部落對戰聯盟賽——在15v15或30v30規模的對戰中與其他七個部落一決高下！邁向更高聯盟等級，贏取額外戰利品、部落經驗值和聯盟賽獎章。

4月1日至30日：狂音舞台場景——將你的村莊變成《部落衝突》中最熱鬧的音樂節現場。泥漿、瘋狂與怪物在這款超大場景中融為一體，搭配燃爆的重金屬配樂，混亂程度直接拉滿，把演唱會現場的全部能量直接注入你的村莊。

4月5日至30日：衝突之聲英雄造型——用一整套金屬風英雄造型釋放你內心的搖滾巨獸。從「火」力滿滿的「表演大師公爵」到電光四射的「斷絃之王」，每位英雄都已準備好登上舞台，以酷炫姿態摧毀防禦。

4月6日至15日：飛龍公爵挑戰關卡——走到聚光燈下，開啟全新挑戰關卡，搶先體驗即將推出的飛龍公爵史詩裝備。精通機制，快速通關，領取獎勵。

4月8日至29日：衝突之聲代幣活動——肉盾樂隊已登場，隨時準備火力全開。在戰鬥中收集尖刺手環，贏取金屬幣，並在商人精選中使用金屬幣兌換獎勵、裝飾和首款飛龍公爵史詩裝備。派對法師將作為限時兵種加入你的軍隊，為你的進攻製造更多混亂。

4月17日：腳丫雕塑特惠包——商店上架了一份極為精緻的獻禮，專為最有品味、最有鑑賞力的首領準備。腳丫雕塑特惠包不是悄悄登場，而是塗上彩色指甲油閃亮登場。對超凡品味的奢華禮讚，這種品味獨特到令人難以理解。夠膽就縱情享受吧！別人的評價只是一時，自己的榮耀才是永恆。

4月18日至22日：雙倍勝利之星獎勵活動——雙倍勝利之星獎勵，加速推進養成進度。在部落競賽開始前把握機會猛衝一波吧！

4月22日至28日：部落競賽——部落競賽帶著驚喜任務和強化挑戰回歸。完成任務，更快獲取積分，和部落成員一起完成獎勵之路。

4月28日至5月3日：戰場尋寶活動——更新後將開啟全新戰場尋寶活動。有值得你深入挖掘的寶藏獎勵！