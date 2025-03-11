有時候，改變勢在必行。今天，我們要宣布《部落衝突》史上 最大的 一次調整！從下次更新開始，處於泰坦聯盟以下的玩家_可隨心所欲地發動進攻_！這代表：

部隊、法術和攻城機器不再需要訓練時間，可瞬間完成訓練！

英雄也不再需要恢復時間和備用生命值，他們永遠不會因戰鬥而疲憊！

傳說聯盟玩家仍然維持每天8次進攻的上限，暫時不變！

《部落衝突》將迎來全新時代！大家現在可以盡情進攻了。你的進攻將不受任何限制，直到所有建築工人都忙個不停，資源爆倉！

為什麼現在進行調整？今年《部落衝突》已經13歲了，而13歲的「青少年」是需要自由的。對於一個13歲的遊戲，我們不應該限制玩家每天的進攻次數。

實際上，訓練時間一直是玩家們長期以來抱怨的主要內容之一。對於一款經營多年且非常成功的遊戲來說，移除某些機制無疑是個大膽的決定。訓練時間和資源花費，曾經被認為是遊戲長久生命力的「祕密配方」之一，所以我們也曾擔心過移除它們的影響。我們幾年前移除了訓練花費，結果大家的回饋非常好！大家開始嘗試更多樣化的進攻策略，遊戲的樂趣也明顯提升。這給了我們信心，讓我們勇於邁出更大膽的一步。

和_《部落衝突》_2012年上線時相比，當今世界已經大不相同。如今，讓玩家等待15分鐘以上才能有足夠兵力發動下一次進攻，是真的有點不符合時代潮流。從這個月起，這種等待將成為歷史。我們希望玩家可以隨時發動進攻，週末暢玩，甚至能直播幾個小時。這樣不僅能讓大家更快掌握戰鬥技巧，也能快速推進前期大本營的發展進度。所以，一起全面開戰吧！