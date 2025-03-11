有時候，改變勢在必行。今天，我們要宣布《部落衝突》史上最大的一次調整！從下次更新開始，處於泰坦聯盟以下的玩家_可隨心所欲地發動進攻_！這代表：
部隊、法術和攻城機器不再需要訓練時間，可瞬間完成訓練！
英雄也不再需要恢復時間和備用生命值，他們永遠不會因戰鬥而疲憊！
傳說聯盟玩家仍然維持每天8次進攻的上限，暫時不變！
《部落衝突》將迎來全新時代！大家現在可以盡情進攻了。你的進攻將不受任何限制，直到所有建築工人都忙個不停，資源爆倉！
為什麼現在進行調整？今年《部落衝突》已經13歲了，而13歲的「青少年」是需要自由的。對於一個13歲的遊戲，我們不應該限制玩家每天的進攻次數。
實際上，訓練時間一直是玩家們長期以來抱怨的主要內容之一。對於一款經營多年且非常成功的遊戲來說，移除某些機制無疑是個大膽的決定。訓練時間和資源花費，曾經被認為是遊戲長久生命力的「祕密配方」之一，所以我們也曾擔心過移除它們的影響。我們幾年前移除了訓練花費，結果大家的回饋非常好！大家開始嘗試更多樣化的進攻策略，遊戲的樂趣也明顯提升。這給了我們信心，讓我們勇於邁出更大膽的一步。
和_《部落衝突》_2012年上線時相比，當今世界已經大不相同。如今，讓玩家等待15分鐘以上才能有足夠兵力發動下一次進攻，是真的有點不符合時代潮流。從這個月起，這種等待將成為歷史。我們希望玩家可以隨時發動進攻，週末暢玩，甚至能直播幾個小時。這樣不僅能讓大家更快掌握戰鬥技巧，也能快速推進前期大本營的發展進度。所以，一起全面開戰吧！
《部落衝突》是一款獨特的遊戲，當玩家活躍度極高時，可能會沒有那麼多村莊可以進攻。有時候，玩家會遇到「卡白雲」的情況。
在本次更新中，我們正在開發一項全新的伺服器技術——「隨時配對」。如果配對池中符合條件的村莊耗盡，你將有機會進攻一個真實玩家的「鏡像村莊」。鏡像村莊是處於護盾保護狀態下的玩家村莊，你依然可以正常進攻它、獲取戰利品和獎盃。但該玩家的護盾仍然會生效，不會損失任何資源或獎盃。此設計能確保玩家不會因為配對不到合適的目標而陷入漫長的等待。只有在沒有合適的真實玩家村莊時，才會配對到鏡像村莊。
其實鏡像村莊並不是新機制，部落對戰和傳說聯盟的進攻早已採用此機制，而現在我們將它引入多人遊戲戰鬥中，以加快配對速度。這次更新實裝後，你暫時無法查看你的鏡像村莊是否被進攻過。但在未來的更新中，我們會將這些戰鬥加入防守日誌，讓你也能透過重播來學習總結經驗。
從今天起，我們將不會在任何遊戲內特惠包中販售訓練藥水。由於移除了軍隊訓練時間，這些魔法物品也將同步從遊戲中移除。訓練甜點也將從寶箱獎勵中移除。
商人和黃金通行證包含的這些物品，暫時還會保留在遊戲中。但當這項功能調整推出時，它們將會從玩家的庫存中移除。因此，記得盡快使用它們，否則這些物品將在月底被轉換為寶石！
此外，黃金通行證獎勵之路上的訓練加成尊享福利也會被其他尊享福利代替。說到這裡，我們就該介紹下一個重點了……
另一項即將推出的重大調整是關於增援系統。由於訓練時間變成0，玩家直接將自己的軍隊增援給部落成員就顯得不再合適了。
更新推出後，所有增援操作都將需要花費聖水或闇黑重油，資源視具體部隊/法術而定。具體數值仍在設計階段，但我們將確保捐兵不會變成一項負擔。如果你的資源不足……那就再多進攻幾場吧！反正現在不用等訓練時間了！
此外，我們還將所有玩家部落城堡的增援請求間隔改為10分鐘——基本上就是將最棒的部落特權免費開放給所有玩家囉！這樣一來，即使在較低等級的部落中，你也可以經常請求增援了。還記得前面提到的黃金通行證訓練加成尊享福利嗎？我們計劃將它改為縮短請求部落增援的等待時間。啟用黃金通行證後，你可以在每次戰鬥後更頻繁地傳送增援請求！
接下來的這項調整是關於獎盃曲線的。之前的平衡性設定是圍繞「玩家每次進遊戲大概進攻2次」這個設定來做的，因此我們擔心會出現獎盃數急劇膨脹的情況。出於這個考慮，我們會減少所有透過勝利獲得的獎盃數，其中削減幅度最大的是1星勝利。不過別擔心！大家依然可以透過這些勝場贏取獎盃。但是如果**只拿**1星勝利的話，衝盃會變得比以前困難。
在此我們想特別說明的是，這是一項預防性的改動——我們不確定玩家每天會發動多少次進攻，同時不希望獎盃膨脹導致大量玩家「湧入」傳說聯盟。我們每天都會密切關注玩家的獎盃變動情況，並且可透過簡單的伺服器維護來調整相關數值。
傳說聯盟仍然保留了每天只能進攻8次的限制……但只是暫時如此！我們計劃在未來的更新中調整這個設定。但目前的數據顯示，大部分傳說聯盟的玩家都不會每天打滿8場——因此，傳說聯盟可無限次進攻的改動，被延後到今年的後續更新再推出。至於現在，就盡情享受一次可以進行8場傳說聯盟進攻吧！
這些改動什麼時候推出？
這些改動很快就會正式推出囉！接下來的幾週，我們會發布官方預告影片，大家喜愛的內容創作者們也會發布更新預告，記得關注最新動態唷！下次更新一定能讓你熱血沸騰，我們已經等不及要揭曉更多新消息囉！