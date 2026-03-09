Skip to content
2026年3月9日
Blog – Clash of Clans

迷你代幣活動：飛龍衝刺！

收集龍鱗可解鎖獎勵與鑽石幣。在商人精選中使用龍鱗還能兌換更多獎勵！使用超級飛龍提升透過戰鬥獲得的龍鱗數量。

活動開始：

  • 3月7日16:00（台北/香港時間

活動結束：

  • 3月14日16:00（台北/香港時間

活動商店在3月16日16:00台北/香港時間 關閉

3月14日活動結束後的2天內，你仍可前往商人的活動分頁和代幣活動建築。最終截止時間為台北/香港時間3月16日16:00。

大本營達到6級的玩家均可參加。

活動兵種：超級飛龍

活動資源

軟貨幣：龍鱗

硬貨幣：鑽石幣

活動建築

飛龍噴泉

活動商店詳情

商品購買上限單價（代幣）
裝飾：飛龍寶寶卜塔1550
裝飾：哥布林飛龍雕像1550
裝飾：炫彩飛龍寶寶雕像1550
裝飾： 飛龍寶寶圖騰1550
場景：海盜巢穴12,266
場景：Clash嘉年華12,266
猛虎之王12,266
失序女皇12,266
彩繪守護者12,266
像素勇者12,266
英雄藥水3309
金幣符石22,060
聖水符石22,060
資源藥水6124
超級藥水2309
5枚壁壘之戒10361
移位任意鏟51,030
研究藥水7247
125,000聖水2015
125,000金幣2015
2,000闇黑重油2031

活動獎勵之路詳情

積分（累積）所需積分免費獎勵之路數量專屬獎勵之路數量
200200超級飛龍1鑽石幣200
400200部落城堡蛋糕1闇黑重油150,000
600200金幣4,500,000鑽石幣200
800200能量點心1聖水符石1
1,000200聖水4,500,000鑽石幣200
1,200200闇黑重油37,500金幣4,500,000
1,400200金幣4,500,000資源藥水1
1,600200能量點心1鑽石幣200
1,900300聖水4,500,000金幣符石1
2,200300闇黑重油37,500鑽石幣200
2,500300金幣4,500,000資源藥水1
2,800300能量點心1鑽石幣250
3,100300聖水4,500,000金幣4,500,000
3,500400闇黑重油75,000鑽石幣650
3,950450鑽石幣400闇黑重油符石1
550-鑽石幣50--
1,100-鑽石幣50--
2,200-鑽石幣50--