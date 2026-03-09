2026年3月9日
迷你代幣活動：飛龍衝刺！
收集龍鱗可解鎖獎勵與鑽石幣。在商人精選中使用龍鱗還能兌換更多獎勵！使用超級飛龍提升透過戰鬥獲得的龍鱗數量。
活動開始：
3月7日16:00（台北/香港時間 ）
活動結束：
3月14日16:00（台北/香港時間 ）
活動商店在3月16日16:00（台北/香港時間 ）關閉
3月14日活動結束後的2天內，你仍可前往商人的活動分頁和代幣活動建築。最終截止時間為台北/香港時間3月16日16:00。
大本營達到6級的玩家均可參加。
活動兵種：超級飛龍
活動資源
軟貨幣：龍鱗
硬貨幣：鑽石幣
活動建築
飛龍噴泉
活動商店詳情
|商品
|購買上限
|單價（代幣）
|裝飾：飛龍寶寶卜塔
|1
|550
|裝飾：哥布林飛龍雕像
|1
|550
|裝飾：炫彩飛龍寶寶雕像
|1
|550
|裝飾： 飛龍寶寶圖騰
|1
|550
|場景：海盜巢穴
|1
|2,266
|場景：Clash嘉年華
|1
|2,266
|猛虎之王
|1
|2,266
|失序女皇
|1
|2,266
|彩繪守護者
|1
|2,266
|像素勇者
|1
|2,266
|英雄藥水
|3
|309
|金幣符石
|2
|2,060
|聖水符石
|2
|2,060
|資源藥水
|6
|124
|超級藥水
|2
|309
|5枚壁壘之戒
|10
|361
|移位任意鏟
|5
|1,030
|研究藥水
|7
|247
|125,000聖水
|20
|15
|125,000金幣
|20
|15
|2,000闇黑重油
|20
|31
活動獎勵之路詳情
|積分（累積）
|所需積分
|免費獎勵之路
|數量
|專屬獎勵之路
|數量
|200
|200
|超級飛龍
|1
|鑽石幣
|200
|400
|200
|部落城堡蛋糕
|1
|闇黑重油
|150,000
|600
|200
|金幣
|4,500,000
|鑽石幣
|200
|800
|200
|能量點心
|1
|聖水符石
|1
|1,000
|200
|聖水
|4,500,000
|鑽石幣
|200
|1,200
|200
|闇黑重油
|37,500
|金幣
|4,500,000
|1,400
|200
|金幣
|4,500,000
|資源藥水
|1
|1,600
|200
|能量點心
|1
|鑽石幣
|200
|1,900
|300
|聖水
|4,500,000
|金幣符石
|1
|2,200
|300
|闇黑重油
|37,500
|鑽石幣
|200
|2,500
|300
|金幣
|4,500,000
|資源藥水
|1
|2,800
|300
|能量點心
|1
|鑽石幣
|250
|3,100
|300
|聖水
|4,500,000
|金幣
|4,500,000
|3,500
|400
|闇黑重油
|75,000
|鑽石幣
|650
|3,950
|450
|鑽石幣
|400
|闇黑重油符石
|1
|550
|-
|鑽石幣
|50
|-
|-
|1,100
|-
|鑽石幣
|50
|-
|-
|2,200
|-
|鑽石幣
|50
|-
|-