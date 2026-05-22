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2026年5月22日
Blog – Clash of Clans

遊戲玩法現狀：第二部分

首領們，大家好！

在「遊戲玩法現狀」系列第二部分中，我們想和大家分享：部落對戰聯盟賽屬性調整的改動、即將上線的平衡性調整詳情，以及下一階段玩法調整的預告……

先來看看部落對戰聯盟賽的短期更新

我們在上一篇文章中提到，將增加部落對戰聯盟賽的等級。這項調整上線第一個月後，我們發現，除了要長期持續優化各聯盟賽等級的屬性調整，也需要進行一些臨時調整。

從下一個部落對戰聯盟賽賽季開始，泰坦 III和泰坦 II將套用傳說2的屬性調整，而泰坦 I和傳說聯盟則會套用傳說1的屬性調整。

這些改動是為了讓比賽環境形成更健康的競爭生態，同時也協助我們更清楚觀察不同的屬性調整環境對玩法與勝率的影響。

五月平衡性調整

在更新正式上線之前，我們會先推出新一輪的平衡性調整（詳細數據表請見文章末尾）。

而這一次，我們會嘗試用不同的方式解讀這些調整，這點讓我們非常興奮。上一次我們花了很多篇幅深入分析勝率與表現數據；但這次，我們更希望向大家說明這些調整背後的原因。

我們將對「巨型箭矢」進行一次重大調整，同時對「火箭背包」進行小幅改動。此次調整是為了解決一個反覆出現的問題：每當防空火箭的等級上限提升時，巨型箭矢也需要跟著增強，才能在高大本營階段發揮應有的作用，但這也會導致它在低大本營階段時過於強大。透過這次調整，巨型箭矢將對防空火箭造成雙倍傷害，但對其他目標的傷害會降低。這樣一來，它會更像是針對關鍵防禦的專用裝備，而不是強大的萬用選擇。

飛龍公爵目前也有點過於強勢。雖然玩起來非常愉快，但飛龍公爵對目前meta的影響太大了。除了前面提到的火箭背包調整外，六月更新還會調整火箭背包與助燃器之間的互動機制：公爵將會保持向自己一開始的飛行方向噴火，不受背包影響。此外，在五月的平衡性調整中，我們還會削弱烈焰之心以及他的陷阱傷害減免效果，並將持續觀察他的表現，必要時會進一步收緊他那根看起來很酷的鎖鏈。

目前空中打法meta已經出現重大轉變，我們的目標是讓地面與空中戰術之間達到更健康的平衡。為此，我們將調整熔岩發射器、空中炸彈發射器和熔岩火炮。目前熔岩發射器對地面流派的壓制力過強，但空中炸彈發射器和熔岩火炮對空中部隊的針對效果卻沒有達到同等水準。

最後，我們還會調整空中戰車和龍騎士。空中戰車將減少一個木桶、一個亡靈，且其中所有部隊的等級都會降低一級，同時龍騎士會迎來小幅削弱。我們很高興看到空中戰車能有如此強大的表現，但它不應該在幾乎所有進攻流派中都佔據主要地位。

更多內容

我們已經和大家分享了五月平衡性調整背後的目標與思路。我們的設計團隊正在規劃新的方式，嘗試藉此拓展全新的進攻策略，並再次打破遊戲的現有平衡：一個全新活動兵種、一些會以意想不到的方式改變進攻節奏的新玩法內容，以及一件「重量級」全新史詩裝備。

我知道大家在想什麼……現在很多玩家連現有裝備的進度都還沒追上，你們怎麼能指望大家再去愉快地體驗更多全新史詩裝備呢？我們希望降低大家升級和嘗試更多史詩裝備的難度，讓更多玩家享受到即將推出的新內容！之所以遲遲沒有推出「追趕機制」，是因為我們希望更加深思熟慮。許多玩家已經在裝備系統中投入大量時間與資源，因此，在幫助新玩家與回鍋玩家（他們錯過之前的裝備上線和活動）追趕進度的同時，我們也必須兼顧公平性。我們認為目前已經找到了一個公平的方式，既能降低史詩裝備的取得門檻，又能維持礦石經濟體系的吸引力。我們已經迫不及待想和大家分享，但是……

結語

現在還不是亮出所有底牌的時候。更多內容，大家還得等下一期《全面開戰》影片揭曉……以上就是這次小規模更新的內容。我們會持續觀察這些調整上線後的表現，認真傾聽玩家與創作者的回饋，並在必要時繼續進行調整。

感謝大家的閱讀。

全面開戰！

物品物品等級大本營數值類型調整前數值調整後數值
巨型箭矢全部1至18對防空火箭的額外傷害1x2x
巨型箭矢99傷害12001100
巨型箭矢1210傷害15001200
巨型箭矢1512傷害17501350
巨型箭矢1814+傷害20001500
火箭背包2114穿透傷害19251875
火箭背包2716+穿透傷害22002150
烈焰之心1515+恢復生命值155140
烈焰之心1815+恢復生命值175150
烈焰之心115+每秒傷害值1010
烈焰之心215+每秒傷害值1210
烈焰之心315+每秒傷害值1412
烈焰之心415+每秒傷害值1612
烈焰之心515+每秒傷害值1812
烈焰之心615+每秒傷害值2014
烈焰之心715+每秒傷害值2214
烈焰之心815+每秒傷害值2414
烈焰之心915+每秒傷害值2616
烈焰之心1015+每秒傷害值2816
烈焰之心1115+每秒傷害值3016
烈焰之心1215+每秒傷害值3218
烈焰之心1315+每秒傷害值3418
烈焰之心1415+每秒傷害值3618
烈焰之心1515+每秒傷害值3820
烈焰之心1615+每秒傷害值4020
烈焰之心1715+每秒傷害值4220
烈焰之心1815+每秒傷害值4523
飛龍公爵15至18陷阱傷害減免5040
熔岩發射器118每秒傷害值8072
熔岩發射器218每秒傷害值8375
熔岩發射器318每秒傷害值8780
熔岩發射器418每秒傷害值9185
熔岩發射器518每秒傷害值9590
熔岩發射器618每秒傷害值10095
熔岩發射器718每秒傷害值105100
熔岩發射器818每秒傷害值111105
熔岩發射器918每秒傷害值118110
熔岩發射器1018每秒傷害值125115
熔岩發射器118攻擊範圍11001100
熔岩發射器218攻擊範圍12001150
熔岩發射器318攻擊範圍13001200
熔岩發射器418攻擊範圍14001250
熔岩發射器518攻擊範圍15001300
熔岩發射器618攻擊範圍16001350
熔岩發射器718攻擊範圍17001400
熔岩發射器818攻擊範圍18001450
熔岩發射器918攻擊範圍19001500
熔岩發射器1018攻擊範圍20001600
熔岩發射器118熔岩區域傷害2621
熔岩發射器218熔岩區域傷害2722
熔岩發射器318熔岩區域傷害2923
熔岩發射器418熔岩區域傷害3024
熔岩發射器518熔岩區域傷害3125
熔岩發射器618熔岩區域傷害3326
熔岩發射器718熔岩區域傷害3427
熔岩發射器818熔岩區域傷害3629
熔岩發射器918熔岩區域傷害3830
熔岩發射器1018熔岩區域傷害4032
空中炸彈發射器全部18攻擊範圍9001100
空中炸彈發射器118攻擊速度38003400
空中炸彈發射器218攻擊速度36003200
空中炸彈發射器318攻擊速度34003000
空中炸彈發射器418攻擊速度32002800
空中炸彈發射器518攻擊速度30002600
空中炸彈發射器618攻擊速度28002400
空中炸彈發射器718攻擊速度26002200
空中炸彈發射器818攻擊速度24002000
空中炸彈發射器918攻擊速度22001800
空中炸彈發射器1018攻擊速度20001600
熔岩火炮全部18攻擊速度18001500
熔岩火炮全部18傷害範圍120150
熔岩火炮118攻擊速度18001500
熔岩火炮218攻擊速度18001500
熔岩火炮318攻擊速度18001500
熔岩火炮418攻擊速度18001500
熔岩火炮518攻擊速度18001500
熔岩火炮618攻擊速度18001500
熔岩火炮718攻擊速度18001500
熔岩火炮818攻擊速度18001500
熔岩火炮918攻擊速度18001500
熔岩火炮1018攻擊速度18001500
熔岩火炮118傷害5085
熔岩火炮218傷害5490
熔岩火炮318傷害5895
熔岩火炮418傷害62100
熔岩火炮518傷害66105
熔岩火炮618傷害70110
熔岩火炮718傷害75115
熔岩火炮818傷害80120
熔岩火炮918傷害87125
熔岩火炮1018傷害95135
熔岩火炮118連發次數68
熔岩火炮218連發次數79
熔岩火炮318連發次數810
熔岩火炮418連發次數911
熔岩火炮518連發次數1012
熔岩火炮618連發次數1113
熔岩火炮718連發次數1214
熔岩火炮818連發次數1315
熔岩火炮918連發次數1416
熔岩火炮1018連發次數1517
空中戰車116進攻次數54
空中戰車216進攻次數54
空中戰車317進攻次數65
空中戰車418進攻次數65
空中戰車116召喚的援軍等級（亡靈、氣球兵、飛龍寶寶）11、10、910、9、8
空中戰車216召喚的援軍等級（亡靈、氣球兵、飛龍寶寶）12、11、1011、10、9
空中戰車317召喚的援軍等級（亡靈、氣球兵、飛龍寶寶）13、12、1112、11、10
空中戰車418召喚的援軍等級（亡靈、氣球兵、飛龍寶寶）14、13、1213、12、11
空中戰車116召喚的援軍數量（亡靈、氣球兵、飛龍寶寶）3、1、12、1、1
空中戰車216召喚的援軍數量（亡靈、氣球兵、飛龍寶寶）4、1、13、1、1
空中戰車317召喚的援軍數量（亡靈、氣球兵、飛龍寶寶）5、1、14、1、1
空中戰車418召喚的援軍數量（亡靈、氣球兵、飛龍寶寶）5、1、14、1、1
龍騎士618生命值62005900
龍騎士618每秒傷害值520500