首領們，大家好！

在「遊戲玩法現狀」系列第二部分中，我們想和大家分享：部落對戰聯盟賽屬性調整的改動、即將上線的平衡性調整詳情，以及下一階段玩法調整的預告……

先來看看部落對戰聯盟賽的短期更新

我們在上一篇文章中提到，將增加部落對戰聯盟賽的等級。這項調整上線第一個月後，我們發現，除了要長期持續優化各聯盟賽等級的屬性調整，也需要進行一些臨時調整。

從下一個部落對戰聯盟賽賽季開始，泰坦 III和泰坦 II將套用傳說2的屬性調整，而泰坦 I和傳說聯盟則會套用傳說1的屬性調整。

這些改動是為了讓比賽環境形成更健康的競爭生態，同時也協助我們更清楚觀察不同的屬性調整環境對玩法與勝率的影響。

五月平衡性調整

在更新正式上線之前，我們會先推出新一輪的平衡性調整（詳細數據表請見文章末尾）。

而這一次，我們會嘗試用不同的方式解讀這些調整，這點讓我們非常興奮。上一次我們花了很多篇幅深入分析勝率與表現數據；但這次，我們更希望向大家說明這些調整背後的原因。

我們將對「巨型箭矢」進行一次重大調整，同時對「火箭背包」進行小幅改動。此次調整是為了解決一個反覆出現的問題：每當防空火箭的等級上限提升時，巨型箭矢也需要跟著增強，才能在高大本營階段發揮應有的作用，但這也會導致它在低大本營階段時過於強大。透過這次調整，巨型箭矢將對防空火箭造成雙倍傷害，但對其他目標的傷害會降低。這樣一來，它會更像是針對關鍵防禦的專用裝備，而不是強大的萬用選擇。

飛龍公爵目前也有點過於強勢。雖然玩起來非常愉快，但飛龍公爵對目前meta的影響太大了。除了前面提到的火箭背包調整外，六月更新還會調整火箭背包與助燃器之間的互動機制：公爵將會保持向自己一開始的飛行方向噴火，不受背包影響。此外，在五月的平衡性調整中，我們還會削弱烈焰之心以及他的陷阱傷害減免效果，並將持續觀察他的表現，必要時會進一步收緊他那根看起來很酷的鎖鏈。

目前空中打法meta已經出現重大轉變，我們的目標是讓地面與空中戰術之間達到更健康的平衡。為此，我們將調整熔岩發射器、空中炸彈發射器和熔岩火炮。目前熔岩發射器對地面流派的壓制力過強，但空中炸彈發射器和熔岩火炮對空中部隊的針對效果卻沒有達到同等水準。

最後，我們還會調整空中戰車和龍騎士。空中戰車將減少一個木桶、一個亡靈，且其中所有部隊的等級都會降低一級，同時龍騎士會迎來小幅削弱。我們很高興看到空中戰車能有如此強大的表現，但它不應該在幾乎所有進攻流派中都佔據主要地位。

更多內容

我們已經和大家分享了五月平衡性調整背後的目標與思路。我們的設計團隊正在規劃新的方式，嘗試藉此拓展全新的進攻策略，並再次打破遊戲的現有平衡：一個全新活動兵種、一些會以意想不到的方式改變進攻節奏的新玩法內容，以及一件「重量級」全新史詩裝備。

我知道大家在想什麼……現在很多玩家連現有裝備的進度都還沒追上，你們怎麼能指望大家再去愉快地體驗更多全新史詩裝備呢？我們希望降低大家升級和嘗試更多史詩裝備的難度，讓更多玩家享受到即將推出的新內容！之所以遲遲沒有推出「追趕機制」，是因為我們希望更加深思熟慮。許多玩家已經在裝備系統中投入大量時間與資源，因此，在幫助新玩家與回鍋玩家（他們錯過之前的裝備上線和活動）追趕進度的同時，我們也必須兼顧公平性。我們認為目前已經找到了一個公平的方式，既能降低史詩裝備的取得門檻，又能維持礦石經濟體系的吸引力。我們已經迫不及待想和大家分享，但是……

結語

現在還不是亮出所有底牌的時候。更多內容，大家還得等下一期《全面開戰》影片揭曉……以上就是這次小規模更新的內容。我們會持續觀察這些調整上線後的表現，認真傾聽玩家與創作者的回饋，並在必要時繼續進行調整。

感謝大家的閱讀。

全面開戰！