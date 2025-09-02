《部落衝突》即將推出一般戰鬥和排位戰！
在下次更新中，《部落衝突》將迎來重大變化，我們想提前分享一些內容，讓大家做好準備！
但首先我們想簡單說明為什麼進行這些調整。
我們的目標是打造最好的《部落衝突》，讓廣大玩家可以暢玩多年。我們重視並且一直在傾聽大家的回饋！今年，我們的目標是消除各種影響玩家體驗的冗餘部分，讓大家可以更好的暢玩《部落衝突》，同時為玩家提供更多有趣的選項，例如：
移除軍隊訓練時間和英雄恢復時間。
提供軍隊設定，讓玩家嘗試新的進攻策略更方便。
透過指派鍊金術士和隨時隨地發動進攻，玩家可以更靈活地處理資源。
降低遊戲內資源以及資源類魔法物品的寶石價格。
讓玩家可以在沒有空閒建築工人時也能移除障礙物。
優化升級城牆的方式。
下一次更新將帶來配對系統有史以來最大的調整。說實話，第一版上線時我們可能無法做到面面俱到。但我們希望盡快讓大家體驗到這些調整，並根據大家的回饋持續改進，所以請大家繼續給我們建議！
《部落衝突》的玩法更多樣！獲取獎勵的方式也更多樣！
玩家已經可以隨時開戰，而更新後你將能夠以你喜歡的方式進行戰鬥！多人遊戲戰鬥將分為兩種類型：一般戰鬥和排位戰。
將多人遊戲戰鬥分為兩個模式是為了解決什麼問題呢？
玩家的需求是多樣化的，一個簡單的配對系統難以滿足所有人。在新的《部落衝突》時代，我們希望大家有更多方式來享受戰鬥！
現在的配對機制不夠穩定，而且有時候玩家太活躍反而會獲得不好的體驗！進行大量戰鬥可能導致玩家被迫提升聯盟賽等級，這對休閒玩家並不友好。如果玩家想要體驗到戰鬥樂趣、獲得豐厚回報，或者要避免進入傳說聯盟，有時候需要故意掉盃。
在傳說聯盟中，玩家無法持續穩定地獲取資源，這讓競技向玩家難以獲取足夠的資源或參加部分活動。
進入傳說聯盟的門檻過高，玩家需在《部落衝突》中花費大量時間才能體驗到高程度競技戰鬥。
即將推出的多人遊戲戰鬥新類型有哪些？
類型1：一般戰鬥
根據你目前的大本營等級進行配對，同時會有一定的浮動範圍，具體細節將在後續進一步說明。
所有玩家都可以隨時隨地發起戰鬥，沒有次數限制，包括傳說聯盟的玩家。
護盾規則簡化（後續詳細說明）
類型2：排位戰
根據玩家在聯盟賽系統中的等級進度進行配對。
排位戰的進攻以及防守次數有限，每一場戰鬥都很重要！
只有最強的玩家才能進入最高聯盟賽，頂級聯盟賽會加入戰鬥隨機事件，使戰鬥更具挑戰性。
聯盟賽將重製，並增加新的聯盟賽等級。
全新聯盟賽系統的機制是怎樣的？
大本營達到7級即可解鎖排位戰。
全新聯盟賽系統的設計類似小型的傳說聯盟，這個多年來一直備受競技向玩家喜愛的玩法，現在所有玩家都將有機會體驗。
玩家的聯盟賽獎勵和勝利之星獎勵取決於其目前聯盟賽和大本營等級，這同時適用於一般戰鬥和排位戰，並且這兩種戰鬥都可以推進勝利之星獎勵的進度。
我們後續將公布詳細機制，同時也想讓大家知道，我們投入了大量的時間來思考如何在傳說聯盟以下打造這樣一個模式：既具有充分的競技性，又能讓更多《部落衝突》玩家參與其中。
你需要為這些調整做什麼準備？
今後，只有參加排位戰才會有獎盃得失，而且獎盃會在每個聯盟賽後重置（類似於現在的傳說聯盟）。但你目前的獎盃數仍然非常重要：
所有活躍玩家將根據目前大本營等級和獎盃數，從現有聯盟賽系統遷移到新聯盟賽系統！
更新後，你在現有聯盟賽系統中的最高獎盃數將永久儲存在個人資料頁面，所以現在正是衝盃的好時候！
沒有聯盟賽等級的玩家，包括從未參加過聯盟賽的玩家，將根據其大本營等級被初步分配到適合的聯盟賽中。
一般戰鬥模式：所有玩家都可農資源，但也可能被掠奪資源！
更新上線後，傳說聯盟玩家需啟用能有效保護資源的陣型，建議不要再使用那些好看但不太實用的陣型。我們希望未來能在遊戲中為它們找到適合的地方，更多相關訊息將在後續公布。
更新後，傳說聯盟玩家的村莊也會被其他農資源的玩家進攻，所以我們將提升傳說聯盟戰鬥中的戰利品獎勵，以平衡這項調整對傳說聯盟玩家的影響。
最終傳說聯盟賽季（也不算是最終）
這個傳說聯盟賽季將從8月25日開始，是舊版聯盟賽系統的最後一個傳說聯盟賽季。
由於你在9月賽季的獎盃數將決定你在新聯盟賽系統中的位置，因此我們將9月賽季延長至10月6日。
調整前將進行公平遊戲檢查。
新聯盟賽系統上線時，玩家將根據獎盃數被分到新聯盟賽系統中的對應位置，所以本賽季的表現至關重要！
只有最強的玩家才能進入新的傳說聯盟。也就是說，調整後你的聯盟賽等級可能會發生變化。
新的傳說聯盟中會加入戰鬥隨機事件！
戰鬥隨機事件
排位戰的最高聯盟賽中將加入提升難度的隨機事件。
具體數值不久將會公布。
成就調整
我們將為新系統的上線推出新的成就，如果你目前沒有達成「聯盟全明星」（進入水晶/大師/冠軍聯盟）此成就，現在就是你努力衝盃、獲取大量免費寶石的好機會！
我們知道這次內容很多，你可能有一些疑問，歡迎在評論區或其他管道留言（Reddit我們一定會看的）。
在下次更新前，我們會發布一期影片，深入介紹所有調整並回答大家的問題。
一如既往，全面開戰！