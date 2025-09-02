在下次更新中，《部落衝突》將迎來重大變化，我們想提前分享一些內容，讓大家做好準備！

但首先我們想簡單說明為什麼進行這些調整。

我們的目標是打造最好的《部落衝突》，讓廣大玩家可以暢玩多年。我們重視並且一直在傾聽大家的回饋！今年，我們的目標是消除各種影響玩家體驗的冗餘部分，讓大家可以更好的暢玩《部落衝突》，同時為玩家提供更多有趣的選項，例如：

移除軍隊訓練時間和英雄恢復時間。

提供軍隊設定，讓玩家嘗試新的進攻策略更方便。

透過指派鍊金術士和隨時隨地發動進攻，玩家可以更靈活地處理資源。

降低遊戲內資源以及資源類魔法物品的寶石價格。

讓玩家可以在沒有空閒建築工人時也能移除障礙物。

優化升級城牆的方式。

下一次更新將帶來配對系統有史以來最大的調整。說實話，第一版上線時我們可能無法做到面面俱到。但我們希望盡快讓大家體驗到這些調整，並根據大家的回饋持續改進，所以請大家繼續給我們建議！

《部落衝突》的玩法更多樣！獲取獎勵的方式也更多樣！

玩家已經可以隨時開戰，而更新後你將能夠以你喜歡的方式進行戰鬥！多人遊戲戰鬥將分為兩種類型：一般戰鬥和排位戰。