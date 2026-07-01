首領，風向變了。一場驚心動魄的冒險即將展開。

野蠻人揚帆啟航，踏上征途。他與神明交戰、與怪物搏鬥、發現了寶藏，卻怎麼也找不到回家的路……這正是需要你出場的時候了！歡迎來到野蠻人奧德賽。

7月1日至31日：「野蠻人奧德賽」黃金通行證——解鎖獎勵、推進進度，還可領取本季專屬英雄造型「宙斯之王」。他手握閃電，鬍鬚梳得一絲不亂。宙斯之王憑藉智慧與勇氣統治著雲端王國，坐在柔軟的雲朵王座上，為《部落衝突》中迷途的冒險者指引方向。

7月1日至31日：哥布林建築工人回歸——全月無休，盡可能幫你加速建造……當然，這可是要收費的。

7月1日至11日：部落對戰聯盟賽——在15v15或30v30規模的對戰中，與另外七個部落一決高下。贏取額外戰利品、部落經驗值和聯盟賽獎章。部落首領或副首領有兩天時間可以報名。戰爭之神正在注視著你，首領。可別翻船啊！

7月1日至8日：夏日狂歡節活動1，金幣征途——夏日狂歡節奧德賽的第一階段。野蠻人和他的夥伴們發現一個閃閃發亮的金幣寶藏！盡情享受為期一週的夏日狂歡節金幣加成，花費金幣的升級項目時間縮短、費用降低！

7月3日至31日：奧德賽遺跡——乘風破浪，踏上這座神祕島嶼！這裡曾見證過無數傳奇戰役。斑駁的石像、愈發洶湧的海上風暴，還有許久以前在此交鋒的勇士與猛獸留下的迴響。拔出利劍，點燃心中烈焰，與昔日英雄並肩而立！

7月5日至31日：飛龍公爵造型「海卓拉公爵」——三顆頭、兩片翅膀、一粒腦細胞。海卓拉公爵是守護珍貴資源的猛獸，也是黑帝斯勇者的忠誠愛寵。他覺得腦袋越多越可愛！

7月6日至8日：法術大狂歡活動（鏡像法術）——每支軍隊都會攜帶鏡像法術。組建一支「全都是自己」的軍隊。防禦建築可不知道會冒出這麼多個你，甚至連你自己都沒想到會有這麼多個你。

7月7日至31日：弓箭女皇造型「梅杜莎女皇」——她對陌生人並不友善，但其實對誰都一樣。頭髮是嘶嘶作響的毒蛇，眼神一掃就能把人變成石頭。想跟她交朋友？那大概很難。

7月8日至15日：夏日狂歡節活動2，聖水征途——第二階段。野蠻人和他的兄弟們走進了詭譎的聖水森林！盡情享受為期一週的夏日狂歡節聖水加成，花費聖水的升級項目時間縮短、費用降低！

7月8日至17日：迷你代幣活動：隱密哥布林（大本營達到8級）——在戰鬥中贏得獎勵，並在商人精選中使用。來無影、去無蹤，口袋滿滿從不空。典型的哥布林作風。

7月8日至22日：1寶石雇傭哥布林研究工人——哥布林研究工人帶著一份好到令人難以置信的優惠來了。即使是奧德修斯本人，恐怕也會狐疑地仔細檢查合約條款。不過他一定挑不出任何毛病。

7月9日至31日：大守護者造型「波賽頓守護者」——他是宙斯之王那個任性妄為的兄弟，也是詭譎海洋的掌控者。要是未經允許闖入波賽頓守護者的海域，他那鋪天蓋地的鹹腥泡沫肯定會讓你渾身溼透，葬身海底。

7月11日至31日：亡靈王子造型「邁達斯王子」——金幣多到堆積成山，寶座璀璨奪目、盡顯貴族氣派，邁達斯王子還缺什麼？當然是金幣！更多的金幣！越多越好！

7月13日至14日：兵種大狂歡活動（隕石戈侖）——隕石戈侖大狂歡，只此一砸，片甲不留。巨石墜落，萬物化為塵土。大概……這就是普羅米修斯想表達的意思吧。

7月13日至31日：神盾勇者造型「黑帝斯勇者」——「做個交易吧！」這位闇黑重油深淵的統治者，是部隊靈魂的幽冥守衛。與她達成交易，也許你還能重見天日！

7月15日至22日：夏日狂歡節活動3，闇黑重油征途——夏日狂歡節第三階段。闇黑重油任務接踵而來，冒險的腳步永不停歇。

7月15日至22日：英雄不息活動——所有英雄升級期間也可正常出戰，所有英雄裝備都會升至滿級。眾神將庇佑他們的勇士（但只有這段期間）。務必好好把握這段時間。

7月15日：賽博龐克造型回歸——造型分頁霓虹再現。不同的奧德賽、不同的美學，但同樣經典。

7月16日至21日：戰場尋寶活動——散落在敵方村莊各處的隱藏寶箱，正等待勇者開啟。開放給所有大本營達到3級的玩家。再宏大的征途，也值得繞點路尋點寶。

7月20日至22日：法術大狂歡活動：冰凍法術 + 狂暴法術——北風之神玻瑞阿斯凍結了戰場，戰神阿瑞斯隨後在此掀起狂瀾。現在，你也有機會讓這一幕重演。

7月22日至8月1日：夏日狂歡節活動4，終極征途——最終階段。野蠻人擊敗了一頭滿載資源的巨獸！盡情享受金幣、聖水和闇黑重油全面加成，家鄉村莊所有升級項目時間縮短、費用降低！

7月22日至28日：部落競賽——完成挑戰、獲得積分，和部落成員一起領取全部獎勵。

7月22日至8月1日：哥布林研究工人——哥布林研究工人將在最後階段回歸。1顆寶石優惠已經結束。他恢復正常收費，而且完全不在意。說真的，這膽量可真夠大。不過還是值得。

7月27日至28日：法術與兵種大狂歡活動（雷電泰坦 + 彈跳法術）——使用彈跳法術，幫助雷電泰坦越過每一道城牆。特洛伊的城牆堅守了十年，而你對手的城牆恐怕沒這麼幸運。

首領，每位英雄都有屬於自己的奧德賽。你的旅程，現在展開。

全面開戰！