各位首領！我們想提前告訴大家，在即將到來的更新中，我們將進行一些重要調整：

隱形彈簧重製！

所有大本營等級的隱形彈簧都將迎來重製。具體如下：

移除範圍彈射效果。現在，隱形彈簧只能彈走範圍內 所需空間最高的1個部隊 。

所需空間大於隱形彈簧彈射能力的部隊會受到高額傷害。如果此傷害足以直接擊殺部隊，則該部隊會被彈飛出戰場。如果傷害不夠，則該部隊會被垂直彈起，使其在短時間內無法移動或攻擊。

如果該部隊的所需空間小於或等於隱形彈簧彈射能力，則會被直接彈飛出戰場。

從11級大本營起，隱形彈簧將新增7個等級（從6級到12級）。

建築大師基地的隱形彈簧也得到相同的調整，且新增5個等級。

進行調整的主要原因是：我們觀察到目前遊戲中濺射傷害過多，而單體傷害不足（尤其是在高級大本營時）。這次重製既能改善防禦平衡，也能修復隱形彈簧在某些情況下過強、在其他情況卻幾乎沒用的問題。現在，它在任何情況時都能造成一定傷害。這樣一來，我們就能在每個大本營階段持續提升隱形彈簧的等級，讓它隨著大本營升級而不斷變強。

大本營武器等級移除！

在即將到來的更新中，我們將移除12、13、14和15級大本營的武器等級。

這些武器的等級拖慢中期玩家的村莊發展進度，而且相較於其他升級並沒有那麼有意義。為了加快發展進度，我們決定將其移除。

別擔心，雖然更新實裝後這些武器等級會被移除，但大本營武器仍會保留。更新後，武器會自動擁有原本大本營武器的滿級屬性。類似目前16級大本營武器的機制。

請注意：正在進行的大本營武器升級將會被取消，且升級費用會全部返還。如果你目前是12、13、14或15級大本營，我們建議不要升級大本營武器。只需耐心等待幾週後的更新，到時候你的大本營武器將自動擁有滿級的屬性！

歡迎大家分享對這些調整的想法和建議！

《部落衝突》團隊