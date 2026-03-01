鎖鏈散落一地，大門化為灰燼——飛龍公爵重獲自由！歡迎來到飛龍逃亡賽季，顧名思義，這次的主題就是飛龍！天空燃起烈焰，防禦建築陷入火海，一切都在燃燒。解鎖熾熱的英雄造型，參加飛龍主題活動，完成為英勇戰士與兇猛巨獸量身打造的專屬挑戰。

3月1日至31日：黃金通行證——全新升級的黃金通行證幫助村莊快速發展！可獲得額外尊享福利與物品、使用探礦者轉換礦石，還能解鎖「龍鱗王子」英雄造型。

3月1日至7日：飛龍公爵已被釋放——這位兇猛無比的全新英雄及其裝備已強化至你目前大本營所支援的最高等級。限時體驗，不要錯過。

3月1日至31日：飛龍公爵挑戰關卡——透過專屬挑戰關卡深入了解飛龍公爵，挑戰關卡將在整個月內分三批推出。完成挑戰可解鎖魔法零食等豐厚獎勵，還可獲得你可能比較眼熟的飛龍主題形象裝飾！

3月3日至31日：龐大的飛龍家族震撼降臨——整個賽季期間，大量飛龍兵種將加入戰場，從天空釋放毀滅之力。包括：

3月3日 - 飛龍

3月4日 - 飛龍寶寶

3月5日 - 龍騎士

3月6日 - 雷電飛龍

3月7日 - 超級飛龍

3月8日 - 地獄飛龍

3月9日 - 青龍

3月10日 - 所有飛龍兵種

3月19日 - 一大群雷電飛龍騰空而起！

3月27日至31日 - 龍騎士（數量每日遞增）

3月1日至11日：部落對戰聯盟賽開啟！在15v15、30v30或全新的5v5規模對戰中與其他七個部落一決高下！

3月3日至31日：「飛龍監牢」場景——藏匿在熾熱火山深處的飛龍堡壘，囚禁著世上最兇猛的兵種！那裡戒備森嚴，想要成功越獄，恐怕需要一位——甚至兩位英雄出手。

3月5日至31日：龍鱗英雄造型——為你的英雄披上傳奇龍鱗戰甲，釋放烈焰、狂怒與遠古之力。

3月7日至14日：飛龍衝刺代幣活動——使用超級飛龍提升透過戰鬥獲得的龍鱗數量。收集龍鱗可解鎖獎勵與鑽石幣。在商人精選中使用鑽石幣還能兌換更多獎勵！

3月13日至20日：部落大作戰——公爵的飛龍正在熔化村莊的金幣！和部落成員一起透過家鄉村莊戰鬥、部落對戰、單人模式進攻、採集器和資源車收集金幣，填滿自己資源庫存並貢獻熔岩金幣。使用飛龍公爵可獲得更多熔岩金幣。完成獎勵之路還可解鎖裝飾！

3月22日至28日：部落競賽（飛龍特別版）——飛龍相關的任務將更頻繁出現，且提供的部落競賽積分將比以往更高！在進攻中使用飛龍公爵還可獲得更多。快來參加部落競賽，獲取超讚獎勵吧！