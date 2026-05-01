枯骨之地，榮耀之巔！

村莊之下，埋藏著一個令人毛骨悚然的骷髏帝國！而且這些骷髏兵可不會乖乖待在地下！一連串活動悄然來襲，這注定會是個刻骨銘心的特別賽季！深入地底，揭開遠古混沌，在這個白骨成堆、加成不斷、獎勵滿滿的賽季英勇奮戰。歡迎來到骷髏帝國。

5月1日至31日：「骷髏帝國」黃金通行證——解鎖獎勵、推進進度，還可領取本賽季專屬骷髏主題英雄造型「骷髏守護者」。此外：探礦者現在可在啟用黃金通行證的首日直接解鎖！

5月1日至31日：骷髏英雄造型——從讓人膽戰心驚的骷髏之王，到令人脊椎發涼的骷髏女皇，每一位英雄都準備再次崛起，以亡者歸來之姿統治地底。

5月1日至31日：回歸首領加成活動——對準備重返戰場的回歸首領，我們準備了一系列特別加成和限時活動，幫助你更快重建村莊、獲取額外獎勵，並讓你的村莊重新進入戰鬥狀態。

5月1日至31日：哥布林建築工人和哥布林研究工人回來了——只要給一點好處，他們就能幫你加快進度。

5月1日至11日：部落對戰聯盟賽——在全新推出的泰坦和傳說聯盟中攀登更高峰！部落對戰聯盟賽調整已實裝，在高等級聯盟賽中享受戰鬥屬性調整的樂趣。和部落成員一起在15v15或30v30規模的對戰中，與其他七個部落一決高下。

5月3日至31日：骷髏帝國場景——在你腳下，藏著一個召喚骷髏的聖地，無皮巨蛇與遠古骸骨都在此蠢蠢欲動。夠膽的話，就用這個場景把村莊打造成地下世界吧。

5月4日至18日：Clash大戰骷髏兵活動——骷髏兵正從地下湧出。在特別活動中擊敗它們，迎接不斷升級的挑戰，在這個全新的社群活動中碾壓不死軍團，贏取獎勵。

5月9日至16日：「超級女巫」迷你秀——巨型骷髏這些大寶寶需要一位大家長。在戰鬥中奪取冰塊，解鎖超級部隊「超級女巫」，還可以贏取代幣並在商人那裡兌換各種獎勵。（需達到8級大本營）

5月15日起：曾在2025年5月上線的「怒海爭鋒」造型將登上外觀分頁。

5月15日至31日：「影武者之王」英雄造型將在商店上架——漆黑無比的戰甲，戰士不滅的意志，在暗影中迴響。這款「影武者之王」專屬造型只能購買一次，千萬不要錯過！

5月17日至31日：建築大師基地戰鬥盛宴——自從我們首次踏上建築大師基地那片未知海岸，已經過了整整九年。為了慶祝這個重要時刻，我們舉辦了一場盛大的宴會！所有建築大師基地升級的費用與時間均減半。還有4倍勝利之星獎勵和建築大師基地任務等精彩內容。哇喔！

5月18日至31日：「枯骨成堆」在商店上架——村民發現了這堆古怪的頭骨。這是一款優雅又詭異的3x3超級裝飾，每次點擊它都有新發現！當骷髏的意念交會，奇妙的事情就會發生。

5月22日至28日：部落競賽——完成加成任務，更快獲取積分，和部落成員一起解鎖全部獎勵。

5月27日至31日：公爵不息活動——沒有枷鎖，只有痛苦！飛龍公爵在升級期間也可以使用，而且牠的所有裝備在活動期間都會提升至最高等級！