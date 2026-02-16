黃金通行證即將迎來重大調整！
周期挑戰通行證自2018年上線以來，就一直是《部落衝突》的重要一部分。這些年來，我們一直在優化通行證系統，但從本質上來看，它的核心玩法和介面長期未變。但從下一季開始，我們將徹底改變這一局面！
我們對黃金通行證進行了全面、徹底的重製，讓它變得更現代、更有參與感、回報更豐厚，同時也對白銀和黃金通行證做了平衡性調整，使其構成更加合理。這次重做包括全新功能、全新進度系統，以及對獎勵之路上獎勵呈現方式的一些優化調整。
下面一起來看看這些調整吧，首領！
黃金通行證全新體驗
黃金通行證介面已全面煥新：
全新的全螢幕佈局
圖示更大，獎勵顯示更直觀。
更簡潔現代的流程，讓進度一目了然。
整體操作將更快速、更清晰、更暢快！
全新任務系統：每日任務！
我們徹底改變了周期挑戰積分的取得方式。
原有的挑戰式系統已被替換為更簡單的每日任務機制。每天會有8個常駐任務，日常玩遊戲就能完成。這些任務不會過期，且任務要求一眼就能看懂（就算是還在用氣球兵配巨人的7本玩家也能輕鬆上手）。
完成任務可獲得圖章。收集足夠的圖章，即可完成一張集章卡並獲得額外積分。
周期挑戰開始時，你會獲得多張集章卡，之後每天都會再獲得一張新卡。集章卡可累積，即使錯過一天也不用擔心落後，隨時都能趕上進度！
黃金通行證玩家完成集章卡時可獲得額外積分，且在周期挑戰最後一週，收集圖章和完成集章卡的積分效益還會提升。這會讓周期挑戰後期的進度推進更快、更有爽感，尤其對休閒玩家更友好。
由於獲取積分的時間節點分布更加平均，我們也移除了連續購買黃金通行證的額外獎勵機制。所有玩家的進度推進將更加平順、穩定。
隆重推出：獎勵選擇節點！
是的，你沒聽錯！在獎勵之路上的特定節點，你可以在兩個獎勵之間做選擇，而不是只能領取固定獎勵。這些選擇的目的是讓你能夠根據當前大本營等級和升級計畫來選擇獎勵，取得你最想要的物品！
你將面臨如下選擇：
兩款英雄造型（當前周期挑戰新造型或經典回歸造型）
金幣符石或聖水符石（可以選兩次！）
戰鬥之書或法術之書（也可以選兩次！）
大本營等級越高，解鎖的獎勵選項價值越高；大本營等級較低的玩家則只能獲得符合其進度的獎勵。如果你馬上就能升級大本營，我們建議在三月的周期挑戰開始前完成升級，這樣就能解鎖價值更高的獎勵！
獎勵選擇節點著重的是規劃性與靈活性。你依然知道自己能得到什麼獎勵，只是現在需要你判斷「哪個對村莊更有利」。
重要提醒：如果周期挑戰結束前未領取選擇節點中的獎勵，系統將預設發放第一個選項中的獎勵；如果倉庫已滿，則獎勵會轉換為寶石，這和現在未領取的獎勵處理方式一致。
周期挑戰資源箱變成了更大更好的「豬豬資源箱」！
這是為了致敬野豬騎士的……野豬？！周期挑戰資源箱已重新設計為豬豬資源箱！
豬豬資源箱一開始即為最大容量，不再有容量升級或資源獲取加成。現在黃金通行證提供的加成是：周期挑戰結束時，從豬豬資源箱中領取的資源提升至5倍。
白銀通行證玩家最多可獲得：
800萬金幣和聖水
200萬建築大師金幣和建築大師聖水
黃金通行證玩家最多可獲得：
4000萬金幣和聖水
1000萬建築大師金幣和建築大師聖水
豬豬資源箱中的資源數量會根據玩家大本營等級而變動。對於大本營等級較低的玩家，其獲得的資源總量較之前有所降低，而大本營等級較高的玩家則能獲得比之前更多的資源。這樣能保證不同階段的獎勵更加公平合理。
優化現有的黃金通行證尊享福利
「1 寶石快速增援」現在可對自己使用，讓積累資源和備戰更加輕鬆。在傳說聯盟中奮戰，或是趕著去部落對戰聯盟賽發動進攻？我們來幫你搞定……或者，你自己也能搞定！
另外，在魔法物品儲存量已滿時再獲得魔法物品，你可以選擇立即使用它，或者直接將其出售。
本次周期挑戰中，我們增加了移位任意鏟的數量，最多可獲得3把！快去整理你堆積如山的裝飾吧，首領！
現可透過白銀通行證獎勵之路取得寶箱！
寶箱將改為可直接透過白銀通行證獎勵之路獲得，並且將取代大部分的固定藥水獎勵。每個寶箱都包含一項隨機獎勵，可能是礦石、外觀或其他獎勵物品！
我們理解，這看起來並不是完全「一比一」的轉換，但我們認為新版獎勵對玩家來說會更好，因為大家有機會透過它獲得更好的獎勵內容。免費玩家同樣也應當有管道獲取魔法之書和造型，而寶箱就是讓他們體驗中獎樂趣的最佳途徑！
當你看到遊戲內的完整獎勵之路時，就能理解到我們的意思啦！如果你有任何想法或建議，可以透過社群媒體傳送給我們！
為什麼本次拆分很重要？
獎勵選擇節點可以提升你對村莊發展的掌控力，從而更好地規劃進度。同時，寶箱又可以給你帶來驚喜，裡面可能藏著一些很難透過遊戲內其他途徑取得的珍貴獎勵。
全新黃金通行證功能：探礦者（10級大本營以上）
村莊迎來了一位新人！如果你啟用了黃金通行證，在周期挑戰積分達到2400分以後，即可解鎖村莊的新幫手「探礦者」！
探礦者每隔一段時間，就可將一種礦石轉換為另一種礦石，和大家熟悉並喜愛的鍊金術士機制一致！
這一轉換無需花費寶石，也沒有額外的升級或獎勵機制。每過23小時可以轉換一次，就這麼簡單！
如果你的大本營等級在10級以下，看到的獎勵將是資源藥水，而不是解鎖探礦者。如需了解更多關於探礦者的介紹，可以觀看各位內容創作者的影片！
遊戲進度和獎勵提升
現在，在整個周期挑戰期間，黃金通行證獎勵之路的進度推進更平順了。這得益於改版後任務變為每天取得，不再是整批取得，同時各項黃金通行證尊享福利的解鎖過程也更穩定。與之前相比，部分玩家解鎖特定加成的時間可能略有延後，但整體上來說，休閒玩家現在更容易跟上進度。
周期挑戰獎勵之路上的所有獎勵，其數量都取決於你在本次周期挑戰開始時的大本營等級和建築大師大本營等級，等級越高獎勵越多。這一獎勵提升機制涵蓋資源獎勵、寶箱內容，以及豬豬資源箱。
每次周期挑戰開始後，獎勵提升的具體倍率就固定了。在周期挑戰期間升級大本營，不會改變相關獎勵的數量。如果你很快就能升級，則可以考慮趕在新的周期挑戰開始前完成升級。這樣，在下個月你可以取得更多獎勵。因此，在2月的周期挑戰結束前，記得權衡一下自己的升級進度喔！
不過，「速本」還是很不好的……（不好嗎？）
黃金通行證和《部落衝突》一起與時俱進
本次重做的目標是讓黃金通行證變得更符合現代遊戲的標準，更能吸引大家參與，並符合現在玩家們遊玩《部落衝突》的節奏——無論你是免費玩家、黃金通行證玩家，還是「小額儲值」玩家，都能獲得更好的體驗。
新版黃金通行證將在3月1日新的周期挑戰開始時正式上線！我們希望儘早與大家分享這些改動，方便各位玩家了解更新的內容，提前做好準備。
與往常一樣，我們會密切關注大家的反映意見，如有必要會及時進行調整！
- 《部落衝突》團隊