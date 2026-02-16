優化現有的黃金通行證尊享福利

「1 寶石快速增援」現在可對自己使用，讓積累資源和備戰更加輕鬆。在傳說聯盟中奮戰，或是趕著去部落對戰聯盟賽發動進攻？我們來幫你搞定……或者，你自己也能搞定！

另外，在魔法物品儲存量已滿時再獲得魔法物品，你可以選擇立即使用它，或者直接將其出售。

本次周期挑戰中，我們增加了移位任意鏟的數量，最多可獲得3把！快去整理你堆積如山的裝飾吧，首領！

現可透過白銀通行證獎勵之路取得寶箱！

寶箱將改為可直接透過白銀通行證獎勵之路獲得，並且將取代大部分的固定藥水獎勵。每個寶箱都包含一項隨機獎勵，可能是礦石、外觀或其他獎勵物品！

我們理解，這看起來並不是完全「一比一」的轉換，但我們認為新版獎勵對玩家來說會更好，因為大家有機會透過它獲得更好的獎勵內容。免費玩家同樣也應當有管道獲取魔法之書和造型，而寶箱就是讓他們體驗中獎樂趣的最佳途徑！

當你看到遊戲內的完整獎勵之路時，就能理解到我們的意思啦！如果你有任何想法或建議，可以透過社群媒體傳送給我們！

為什麼本次拆分很重要？

獎勵選擇節點可以提升你對村莊發展的掌控力，從而更好地規劃進度。同時，寶箱又可以給你帶來驚喜，裡面可能藏著一些很難透過遊戲內其他途徑取得的珍貴獎勵。

全新黃金通行證功能：探礦者（10級大本營以上）

村莊迎來了一位新人！如果你啟用了黃金通行證，在周期挑戰積分達到2400分以後，即可解鎖村莊的新幫手「探礦者」！

探礦者每隔一段時間，就可將一種礦石轉換為另一種礦石，和大家熟悉並喜愛的鍊金術士機制一致！

這一轉換無需花費寶石，也沒有額外的升級或獎勵機制。每過23小時可以轉換一次，就這麼簡單！

如果你的大本營等級在10級以下，看到的獎勵將是資源藥水，而不是解鎖探礦者。如需了解更多關於探礦者的介紹，可以觀看各位內容創作者的影片！