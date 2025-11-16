Skip to content
2025年11月16日
Blog – Clash of Clans

【12月更新預告】提升等級上限、升級費用與時間降低

首領們，大家好！

隨著18級大本營即將到來，部分英雄、建築、部隊等提升等級上限，還有一些則是調降了升級費用與時間，以下內容預計會在更新後實裝！

提升等級上限

  • 建築等級

    • 實驗室：可升至16級

    • 英雄殿堂：可升至12級

    • 法術工廠：可升至9級

    • 訓練營：可升至19級

    • 部落城堡：可升至14級

    • 儲金罐：可升至19級

    • 聖水瓶：可升至19級

    • 闇黑重油罐：可升至13級

    • 金礦：可升至17級

    • 聖水採集器：可升至17級

    • 闇黑重油提煉井：可升至11級

    • 防空火箭：可升至16級

    • 炸彈塔：可升至13級

    • 多人箭塔：可升至4級

    • 彈跳加農炮：可升至4級

    • 複合機械塔：可升至3級

    • 城牆：可升至19級（部分）

  • 陷阱等級

    • 隱形炸彈：可升至14級

    • 彈簧陷阱：可升至13級

    • 空中炸彈：可升至13級

    • 骷髏陷阱：可升至5級

  • 兵種等級

    • 巨人：可升至14級

    • 炸彈人：可升至14級

    • 法師：可升至14級

    • 天使：可升至11級

    • 皮卡超人：可升至13級

    • 掘地礦工：可升至12級

    • 雷電飛龍：可升至9級

    • 龍騎士：可升至6級

    • 巨矛投手：可升至4級

    • 亡靈：可升至14級

    • 巨石投手：可升至10級

  • 法術等級

    • 雷電法術：可升至13級

    • 療傷法術：可升至12級

    • 施毒法術：可升至12級

    • 加速法術：可升至7級

    • 蝙蝠法術：可升至8級

  • 英雄等級

    • 野蠻人之王：可升至105級

    • 弓箭女皇：可升至105級

    • 大守護者：可升至80級

    • 神盾勇者：可升至55級

    • 亡靈王子：可升至95級

  • 戰寵等級

    • 猛毒蜥：可升至15級

  • 18級大本營可進行超級蓄能的建築

    • 防空火箭

    • 炸彈塔

    • 金礦

    • 聖水採集器

    • 闇黑重油提煉井

    • 多人箭塔

    • 彈跳加農炮

    • 複合機械塔

    • 超級法師塔

調降升級費用和時間

建築

17級大本營地獄火炮

等級調整前升級時間調整後升級時間調整前升級費用調整後升級費用
29天0小時6天0小時1,000萬金幣1,000萬金幣
311天0小時7天0小時1,400萬金幣1,200萬金幣
413天0小時8天0小時1,800萬金幣1,400萬金幣
515天0小時10天0小時2,200萬金幣1,800萬金幣

兵營

等級調整前升級時間調整後升級時間調整前升級費用調整後升級費用
1315天0小時10天0小時2,100萬聖水1,700萬聖水

實驗室

等級調整前升級時間調整後升級時間調整前升級費用調整後升級費用
1516天0小時10天0小時2,000萬聖水1,800萬聖水

戰寵小屋

等級調整前升級時間調整後升級時間調整前升級費用調整後升級費用
1115天12小時9天0小時2,200萬聖水1,650萬聖水

英雄殿堂

等級調整前升級時間調整後升級時間調整前升級費用調整後升級費用
1115天12小時9天12小時2,100萬聖水1,700萬聖水

儲金罐

等級調整前升級時間調整後升級時間調整前升級費用調整後升級費用
1812天12小時7天0小時1,000萬聖水1,000萬聖水

聖水瓶

等級調整前升級時間調整後升級時間調整前升級費用調整後升級費用
1812天12小時7天0小時1,000萬金幣1,000萬金幣

闇黑重油罐

等級調整前升級時間調整後升級時間調整前升級費用調整後升級費用
1215天0小時9天0小時1,600萬聖水1,600萬聖水

部落城堡

等級調整前升級時間調整後升級時間調整前升級費用調整後升級費用
1316天0小時11天0小時2,050萬聖水1,900萬聖水

防禦設施

迫擊炮

等級調整前升級時間調整後升級時間調整前升級費用調整後升級費用
1714天12小時8天0小時1,950萬金幣1,300萬金幣

防空火箭

等級調整前升級時間調整後升級時間調整前升級費用調整後升級費用
1515天6小時9天12小時2,100萬金幣1,500萬金幣

法師塔

等級調整前升級時間調整後升級時間調整前升級費用調整後升級費用
1714天18小時8天12小時2,000萬金幣1,400萬金幣

特斯拉電磁塔

等級調整前升級時間調整後升級時間調整前升級費用調整後升級費用
1615天0小時9天0小時2,050萬金幣1,500萬金幣

炸彈塔

等級調整前升級時間調整後升級時間調整前升級費用調整後升級費用
1715天0小時9天0小時2,000萬金幣1,450萬金幣

X連弩

等級調整前升級時間調整後升級時間調整前升級費用調整後升級費用
1215天12小時10天0小時2,150萬金幣1,600萬金幣

地獄之塔

等級調整前升級時間調整後升級時間調整前升級費用調整後升級費用
1115天12小時12天0小時2,200萬金幣1,600萬金幣

投石機

等級調整前升級時間調整後升級時間調整前升級費用調整後升級費用
615天18小時10天12小時2,250萬金幣1,650萬金幣

建築工人小屋

等級調整前升級時間調整後升級時間調整前升級費用調整後升級費用
715天6小時9天12小時2,100萬金幣1,550萬金幣

巨石碑

等級調整前升級時間調整後升級時間調整前升級費用調整後升級費用
415天18小時12天0小時30萬闇黑重油30萬闇黑重油

多人箭塔

等級調整前升級時間調整後升級時間調整前升級費用調整後升級費用
315天12小時10天18小時2,300萬金幣1,750萬金幣

彈跳加農炮

等級調整前升級時間調整後升級時間調整前升級費用調整後升級費用
315天12小時10天18小時2,300萬金幣1,750萬金幣

複合機械塔

等級調整前升級時間調整後升級時間調整前升級費用調整後升級費用
115天0小時10天0小時2,250萬金幣1,750萬金幣
216天0小時10天18小時2,300萬金幣1,800萬金幣

火焰噴射器

等級調整前升級時間調整後升級時間調整前升級費用調整後升級費用
115天0小時11天0小時2,250萬金幣1,700萬金幣
216天0小時11天12小時2,300萬金幣1,800萬金幣

陷阱

隱形炸彈

等級調整前升級時間調整後升級時間調整前升級費用調整後升級費用
138天0小時4天12小時1,000萬金幣850萬金幣

巨型炸彈

等級調整前升級時間調整後升級時間調整前升級費用調整後升級費用
119天0小時5天0小時1,200萬金幣1,000萬金幣

空中炸彈

等級調整前升級時間調整後升級時間調整前升級費用調整後升級費用
128天12小時5天12小時1,000萬金幣950萬金幣

搜空地雷

等級調整前升級時間調整後升級時間調整前升級費用調整後升級費用
1210天0小時5天12小時1,400萬金幣1,200萬金幣

終極炸彈

等級調整前升級時間調整後升級時間調整前升級費用調整後升級費用
28天0小時5天0小時1,000萬金幣850萬金幣
310天0小時6天0小時1,500萬金幣1,250萬金幣

超級蓄能

迫擊炮

等級調整前升級時間調整後升級時間調整前升級費用調整後升級費用
13天12小時2天0小時750萬金幣450萬金幣
25天12小時3天12小時500萬金幣300萬金幣

特斯拉電磁塔

等級調整前升級時間調整後升級時間調整前升級費用調整後升級費用
14天0小時2天6小時1,000萬金幣600萬金幣
26天0小時3天18小時600萬金幣400萬金幣

地獄之塔

等級調整前升級時間調整後升級時間調整前升級費用調整後升級費用
14天12小時2天18小時1,100萬金幣700萬金幣
26天12小時4天6小時650萬金幣450萬金幣

火焰噴射器

等級調整前升級時間調整後升級時間調整前升級費用調整後升級費用
16天0小時3天12小時1,200萬金幣800萬金幣
27天0小時4天0小時1,000萬金幣600萬金幣

兵種

弓箭手

等級調整前升級時間調整後升級時間調整前升級費用調整後升級費用
1313天0小時9天0小時1,750萬聖水1,400萬聖水

巨人

等級調整前升級時間調整後升級時間調整前升級費用調整後升級費用
1313天0小時9天12小時1,850萬聖水1,500萬聖水

炸彈人

等級調整前升級時間調整後升級時間調整前升級費用調整後升級費用
1314天0小時10天0小時2,000萬聖水1,550萬聖水

氣球兵

等級調整前升級時間調整後升級時間調整前升級費用調整後升級費用
1215天12小時11天0小時2,250萬聖水1,750萬聖水

法師

等級調整前升級時間調整後升級時間調整前升級費用調整後升級費用
1314天0小時10天12小時2,100萬聖水1,600萬聖水

天使

等級調整前升級時間調整後升級時間調整前升級費用調整後升級費用
1015天0小時11天0小時2,250萬聖水1,700萬聖水

飛龍

等級調整前升級時間調整後升級時間調整前升級費用調整後升級費用
1214天16小時10天0小時2,200萬聖水1,850萬聖水

皮卡超人

等級調整前升級時間調整後升級時間調整前升級費用調整後升級費用
1214天12小時10天0小時2,200萬聖水1,600萬聖水

飛龍寶寶

等級調整前升級時間調整後升級時間調整前升級費用調整後升級費用
1115天0小時10天0小時2,250萬聖水1,650萬聖水

掘地礦工

等級調整前升級時間調整後升級時間調整前升級費用調整後升級費用
1114天12小時9天20小時2,150萬聖水1,650萬聖水

雷電飛龍

等級調整前升級時間調整後升級時間調整前升級費用調整後升級費用
815天0小時10天0小時2,300萬聖水2,000萬聖水

雪怪

等級調整前升級時間調整後升級時間調整前升級費用調整後升級費用
715天0小時10天0小時2,250萬聖水1,700萬聖水

龍騎士

等級調整前升級時間調整後升級時間調整前升級費用調整後升級費用
515天12小時10天6小時2,250萬聖水1,900萬聖水

巨矛投手

等級調整前升級時間調整後升級時間調整前升級費用調整後升級費用
214天0小時9天12小時2,100萬聖水1,600萬聖水
316天0小時10天12小時2,300萬聖水1,800萬聖水

亡靈

等級調整前升級時間調整後升級時間調整前升級費用調整後升級費用
1314天0小時9天0小時25.5萬闇黑重油22萬闇黑重油

野豬騎士

等級調整前升級時間調整後升級時間調整前升級費用調整後升級費用
1414天12小時10天0小時28萬闇黑重油24萬闇黑重油

戈侖石人

等級調整前升級時間調整後升級時間調整前升級費用調整後升級費用
1414天0小時10天0小時27萬闇黑重油23萬闇黑重油

巨石投手

等級調整前升級時間調整後升級時間調整前升級費用調整後升級費用
1415天0小時10天0小時28萬闇黑重油26萬闇黑重油

戈侖冰人

等級調整前升級時間調整後升級時間調整前升級費用調整後升級費用
915天12小時10天14小時30萬闇黑重油28萬闇黑重油

德魯伊

等級調整前升級時間調整後升級時間調整前升級費用調整後升級費用
516天0小時12天0小時32萬闇黑重油30萬闇黑重油

法術

雷電法術

等級調整前升級時間調整後升級時間調整前升級費用調整後升級費用
1214天0小時10天0小時1,850萬聖水1,850萬聖水

療傷法術

等級調整前升級時間調整後升級時間調整前升級費用調整後升級費用
1115天0小時10天12小時1,900萬聖水1,900萬聖水

召回法術

等級調整前升級時間調整後升級時間調整前升級費用調整後升級費用
1115天0小時12天12小時2,100萬聖水1,900萬聖水

復活法術

等級調整前升級時間調整後升級時間調整前升級費用調整後升級費用
312天0小時10天12小時2,000萬聖水1,900萬聖水
416天0小時11天12小時2,200萬聖水2,000萬聖水

施毒法術

等級調整前升級時間調整後升級時間調整前升級費用調整後升級費用
1114天12小時9天16小時28萬闇黑重油23萬闇黑重油

加速法術

等級調整前升級時間調整後升級時間調整前升級費用調整後升級費用
612天12小時9天0小時20萬闇黑重油20萬闇黑重油

蝙蝠法術

等級調整前升級時間調整後升級時間調整前升級費用調整後升級費用
713天0小時8天12小時26萬闇黑重油22萬闇黑重油

攻城機器

攻城鑽地機

等級調整前升級時間調整後升級時間調整前升級費用調整後升級費用
513天12小時9天0小時1,900萬聖水1,700萬聖水

部隊發射器

等級調整前升級時間調整後升級時間調整前升級費用調整後升級費用
413天12小時9天0小時1,900萬聖水1,700萬聖水

以上內容請以遊戲內實裝為準。