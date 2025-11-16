【12月更新預告】提升等級上限、升級費用與時間降低
首領們，大家好！
隨著18級大本營即將到來，部分英雄、建築、部隊等提升等級上限，還有一些則是調降了升級費用與時間，以下內容預計會在更新後實裝！
提升等級上限
建築等級
實驗室：可升至16級
英雄殿堂：可升至12級
法術工廠：可升至9級
訓練營：可升至19級
部落城堡：可升至14級
儲金罐：可升至19級
聖水瓶：可升至19級
闇黑重油罐：可升至13級
金礦：可升至17級
聖水採集器：可升至17級
闇黑重油提煉井：可升至11級
防空火箭：可升至16級
炸彈塔：可升至13級
多人箭塔：可升至4級
彈跳加農炮：可升至4級
複合機械塔：可升至3級
城牆：可升至19級（部分）
陷阱等級
隱形炸彈：可升至14級
彈簧陷阱：可升至13級
空中炸彈：可升至13級
骷髏陷阱：可升至5級
兵種等級
巨人：可升至14級
炸彈人：可升至14級
法師：可升至14級
天使：可升至11級
皮卡超人：可升至13級
掘地礦工：可升至12級
雷電飛龍：可升至9級
龍騎士：可升至6級
巨矛投手：可升至4級
亡靈：可升至14級
巨石投手：可升至10級
法術等級
雷電法術：可升至13級
療傷法術：可升至12級
施毒法術：可升至12級
加速法術：可升至7級
蝙蝠法術：可升至8級
英雄等級
野蠻人之王：可升至105級
弓箭女皇：可升至105級
大守護者：可升至80級
神盾勇者：可升至55級
亡靈王子：可升至95級
戰寵等級
猛毒蜥：可升至15級
18級大本營可進行超級蓄能的建築
防空火箭
炸彈塔
金礦
聖水採集器
闇黑重油提煉井
多人箭塔
彈跳加農炮
複合機械塔
超級法師塔
調降升級費用和時間
建築
17級大本營地獄火炮
|等級
|調整前升級時間
|調整後升級時間
|調整前升級費用
|調整後升級費用
|2
|9天0小時
|6天0小時
|1,000萬金幣
|1,000萬金幣
|3
|11天0小時
|7天0小時
|1,400萬金幣
|1,200萬金幣
|4
|13天0小時
|8天0小時
|1,800萬金幣
|1,400萬金幣
|5
|15天0小時
|10天0小時
|2,200萬金幣
|1,800萬金幣
兵營
|等級
|調整前升級時間
|調整後升級時間
|調整前升級費用
|調整後升級費用
|13
|15天0小時
|10天0小時
|2,100萬聖水
|1,700萬聖水
實驗室
|等級
|調整前升級時間
|調整後升級時間
|調整前升級費用
|調整後升級費用
|15
|16天0小時
|10天0小時
|2,000萬聖水
|1,800萬聖水
戰寵小屋
|等級
|調整前升級時間
|調整後升級時間
|調整前升級費用
|調整後升級費用
|11
|15天12小時
|9天0小時
|2,200萬聖水
|1,650萬聖水
英雄殿堂
|等級
|調整前升級時間
|調整後升級時間
|調整前升級費用
|調整後升級費用
|11
|15天12小時
|9天12小時
|2,100萬聖水
|1,700萬聖水
儲金罐
|等級
|調整前升級時間
|調整後升級時間
|調整前升級費用
|調整後升級費用
|18
|12天12小時
|7天0小時
|1,000萬聖水
|1,000萬聖水
聖水瓶
|等級
|調整前升級時間
|調整後升級時間
|調整前升級費用
|調整後升級費用
|18
|12天12小時
|7天0小時
|1,000萬金幣
|1,000萬金幣
闇黑重油罐
|等級
|調整前升級時間
|調整後升級時間
|調整前升級費用
|調整後升級費用
|12
|15天0小時
|9天0小時
|1,600萬聖水
|1,600萬聖水
部落城堡
|等級
|調整前升級時間
|調整後升級時間
|調整前升級費用
|調整後升級費用
|13
|16天0小時
|11天0小時
|2,050萬聖水
|1,900萬聖水
防禦設施
迫擊炮
|等級
|調整前升級時間
|調整後升級時間
|調整前升級費用
|調整後升級費用
|17
|14天12小時
|8天0小時
|1,950萬金幣
|1,300萬金幣
防空火箭
|等級
|調整前升級時間
|調整後升級時間
|調整前升級費用
|調整後升級費用
|15
|15天6小時
|9天12小時
|2,100萬金幣
|1,500萬金幣
法師塔
|等級
|調整前升級時間
|調整後升級時間
|調整前升級費用
|調整後升級費用
|17
|14天18小時
|8天12小時
|2,000萬金幣
|1,400萬金幣
特斯拉電磁塔
|等級
|調整前升級時間
|調整後升級時間
|調整前升級費用
|調整後升級費用
|16
|15天0小時
|9天0小時
|2,050萬金幣
|1,500萬金幣
炸彈塔
|等級
|調整前升級時間
|調整後升級時間
|調整前升級費用
|調整後升級費用
|17
|15天0小時
|9天0小時
|2,000萬金幣
|1,450萬金幣
X連弩
|等級
|調整前升級時間
|調整後升級時間
|調整前升級費用
|調整後升級費用
|12
|15天12小時
|10天0小時
|2,150萬金幣
|1,600萬金幣
地獄之塔
|等級
|調整前升級時間
|調整後升級時間
|調整前升級費用
|調整後升級費用
|11
|15天12小時
|12天0小時
|2,200萬金幣
|1,600萬金幣
投石機
|等級
|調整前升級時間
|調整後升級時間
|調整前升級費用
|調整後升級費用
|6
|15天18小時
|10天12小時
|2,250萬金幣
|1,650萬金幣
建築工人小屋
|等級
|調整前升級時間
|調整後升級時間
|調整前升級費用
|調整後升級費用
|7
|15天6小時
|9天12小時
|2,100萬金幣
|1,550萬金幣
巨石碑
|等級
|調整前升級時間
|調整後升級時間
|調整前升級費用
|調整後升級費用
|4
|15天18小時
|12天0小時
|30萬闇黑重油
|30萬闇黑重油
多人箭塔
|等級
|調整前升級時間
|調整後升級時間
|調整前升級費用
|調整後升級費用
|3
|15天12小時
|10天18小時
|2,300萬金幣
|1,750萬金幣
彈跳加農炮
|等級
|調整前升級時間
|調整後升級時間
|調整前升級費用
|調整後升級費用
|3
|15天12小時
|10天18小時
|2,300萬金幣
|1,750萬金幣
複合機械塔
|等級
|調整前升級時間
|調整後升級時間
|調整前升級費用
|調整後升級費用
|1
|15天0小時
|10天0小時
|2,250萬金幣
|1,750萬金幣
|2
|16天0小時
|10天18小時
|2,300萬金幣
|1,800萬金幣
火焰噴射器
|等級
|調整前升級時間
|調整後升級時間
|調整前升級費用
|調整後升級費用
|1
|15天0小時
|11天0小時
|2,250萬金幣
|1,700萬金幣
|2
|16天0小時
|11天12小時
|2,300萬金幣
|1,800萬金幣
陷阱
隱形炸彈
|等級
|調整前升級時間
|調整後升級時間
|調整前升級費用
|調整後升級費用
|13
|8天0小時
|4天12小時
|1,000萬金幣
|850萬金幣
巨型炸彈
|等級
|調整前升級時間
|調整後升級時間
|調整前升級費用
|調整後升級費用
|11
|9天0小時
|5天0小時
|1,200萬金幣
|1,000萬金幣
空中炸彈
|等級
|調整前升級時間
|調整後升級時間
|調整前升級費用
|調整後升級費用
|12
|8天12小時
|5天12小時
|1,000萬金幣
|950萬金幣
搜空地雷
|等級
|調整前升級時間
|調整後升級時間
|調整前升級費用
|調整後升級費用
|12
|10天0小時
|5天12小時
|1,400萬金幣
|1,200萬金幣
終極炸彈
|等級
|調整前升級時間
|調整後升級時間
|調整前升級費用
|調整後升級費用
|2
|8天0小時
|5天0小時
|1,000萬金幣
|850萬金幣
|3
|10天0小時
|6天0小時
|1,500萬金幣
|1,250萬金幣
超級蓄能
迫擊炮
|等級
|調整前升級時間
|調整後升級時間
|調整前升級費用
|調整後升級費用
|1
|3天12小時
|2天0小時
|750萬金幣
|450萬金幣
|2
|5天12小時
|3天12小時
|500萬金幣
|300萬金幣
特斯拉電磁塔
|等級
|調整前升級時間
|調整後升級時間
|調整前升級費用
|調整後升級費用
|1
|4天0小時
|2天6小時
|1,000萬金幣
|600萬金幣
|2
|6天0小時
|3天18小時
|600萬金幣
|400萬金幣
地獄之塔
|等級
|調整前升級時間
|調整後升級時間
|調整前升級費用
|調整後升級費用
|1
|4天12小時
|2天18小時
|1,100萬金幣
|700萬金幣
|2
|6天12小時
|4天6小時
|650萬金幣
|450萬金幣
火焰噴射器
|等級
|調整前升級時間
|調整後升級時間
|調整前升級費用
|調整後升級費用
|1
|6天0小時
|3天12小時
|1,200萬金幣
|800萬金幣
|2
|7天0小時
|4天0小時
|1,000萬金幣
|600萬金幣
兵種
弓箭手
|等級
|調整前升級時間
|調整後升級時間
|調整前升級費用
|調整後升級費用
|13
|13天0小時
|9天0小時
|1,750萬聖水
|1,400萬聖水
巨人
|等級
|調整前升級時間
|調整後升級時間
|調整前升級費用
|調整後升級費用
|13
|13天0小時
|9天12小時
|1,850萬聖水
|1,500萬聖水
炸彈人
|等級
|調整前升級時間
|調整後升級時間
|調整前升級費用
|調整後升級費用
|13
|14天0小時
|10天0小時
|2,000萬聖水
|1,550萬聖水
氣球兵
|等級
|調整前升級時間
|調整後升級時間
|調整前升級費用
|調整後升級費用
|12
|15天12小時
|11天0小時
|2,250萬聖水
|1,750萬聖水
法師
|等級
|調整前升級時間
|調整後升級時間
|調整前升級費用
|調整後升級費用
|13
|14天0小時
|10天12小時
|2,100萬聖水
|1,600萬聖水
天使
|等級
|調整前升級時間
|調整後升級時間
|調整前升級費用
|調整後升級費用
|10
|15天0小時
|11天0小時
|2,250萬聖水
|1,700萬聖水
飛龍
|等級
|調整前升級時間
|調整後升級時間
|調整前升級費用
|調整後升級費用
|12
|14天16小時
|10天0小時
|2,200萬聖水
|1,850萬聖水
皮卡超人
|等級
|調整前升級時間
|調整後升級時間
|調整前升級費用
|調整後升級費用
|12
|14天12小時
|10天0小時
|2,200萬聖水
|1,600萬聖水
飛龍寶寶
|等級
|調整前升級時間
|調整後升級時間
|調整前升級費用
|調整後升級費用
|11
|15天0小時
|10天0小時
|2,250萬聖水
|1,650萬聖水
掘地礦工
|等級
|調整前升級時間
|調整後升級時間
|調整前升級費用
|調整後升級費用
|11
|14天12小時
|9天20小時
|2,150萬聖水
|1,650萬聖水
雷電飛龍
|等級
|調整前升級時間
|調整後升級時間
|調整前升級費用
|調整後升級費用
|8
|15天0小時
|10天0小時
|2,300萬聖水
|2,000萬聖水
雪怪
|等級
|調整前升級時間
|調整後升級時間
|調整前升級費用
|調整後升級費用
|7
|15天0小時
|10天0小時
|2,250萬聖水
|1,700萬聖水
龍騎士
|等級
|調整前升級時間
|調整後升級時間
|調整前升級費用
|調整後升級費用
|5
|15天12小時
|10天6小時
|2,250萬聖水
|1,900萬聖水
巨矛投手
|等級
|調整前升級時間
|調整後升級時間
|調整前升級費用
|調整後升級費用
|2
|14天0小時
|9天12小時
|2,100萬聖水
|1,600萬聖水
|3
|16天0小時
|10天12小時
|2,300萬聖水
|1,800萬聖水
亡靈
|等級
|調整前升級時間
|調整後升級時間
|調整前升級費用
|調整後升級費用
|13
|14天0小時
|9天0小時
|25.5萬闇黑重油
|22萬闇黑重油
野豬騎士
|等級
|調整前升級時間
|調整後升級時間
|調整前升級費用
|調整後升級費用
|14
|14天12小時
|10天0小時
|28萬闇黑重油
|24萬闇黑重油
戈侖石人
|等級
|調整前升級時間
|調整後升級時間
|調整前升級費用
|調整後升級費用
|14
|14天0小時
|10天0小時
|27萬闇黑重油
|23萬闇黑重油
巨石投手
|等級
|調整前升級時間
|調整後升級時間
|調整前升級費用
|調整後升級費用
|14
|15天0小時
|10天0小時
|28萬闇黑重油
|26萬闇黑重油
戈侖冰人
|等級
|調整前升級時間
|調整後升級時間
|調整前升級費用
|調整後升級費用
|9
|15天12小時
|10天14小時
|30萬闇黑重油
|28萬闇黑重油
德魯伊
|等級
|調整前升級時間
|調整後升級時間
|調整前升級費用
|調整後升級費用
|5
|16天0小時
|12天0小時
|32萬闇黑重油
|30萬闇黑重油
法術
雷電法術
|等級
|調整前升級時間
|調整後升級時間
|調整前升級費用
|調整後升級費用
|12
|14天0小時
|10天0小時
|1,850萬聖水
|1,850萬聖水
療傷法術
|等級
|調整前升級時間
|調整後升級時間
|調整前升級費用
|調整後升級費用
|11
|15天0小時
|10天12小時
|1,900萬聖水
|1,900萬聖水
召回法術
|等級
|調整前升級時間
|調整後升級時間
|調整前升級費用
|調整後升級費用
|11
|15天0小時
|12天12小時
|2,100萬聖水
|1,900萬聖水
復活法術
|等級
|調整前升級時間
|調整後升級時間
|調整前升級費用
|調整後升級費用
|3
|12天0小時
|10天12小時
|2,000萬聖水
|1,900萬聖水
|4
|16天0小時
|11天12小時
|2,200萬聖水
|2,000萬聖水
施毒法術
|等級
|調整前升級時間
|調整後升級時間
|調整前升級費用
|調整後升級費用
|11
|14天12小時
|9天16小時
|28萬闇黑重油
|23萬闇黑重油
加速法術
|等級
|調整前升級時間
|調整後升級時間
|調整前升級費用
|調整後升級費用
|6
|12天12小時
|9天0小時
|20萬闇黑重油
|20萬闇黑重油
蝙蝠法術
|等級
|調整前升級時間
|調整後升級時間
|調整前升級費用
|調整後升級費用
|7
|13天0小時
|8天12小時
|26萬闇黑重油
|22萬闇黑重油
攻城機器
攻城鑽地機
|等級
|調整前升級時間
|調整後升級時間
|調整前升級費用
|調整後升級費用
|5
|13天12小時
|9天0小時
|1,900萬聖水
|1,700萬聖水
部隊發射器
|等級
|調整前升級時間
|調整後升級時間
|調整前升級費用
|調整後升級費用
|4
|13天12小時
|9天0小時
|1,900萬聖水
|1,700萬聖水
以上內容請以遊戲內實裝為準。