首領們，大家好！



以下是今日維護後已實裝的完整平衡性調整內容：

部隊和超級部隊

隕石戈侖

• 所有等級對城牆的傷害降低50％



德魯伊

• 變身（巨熊前的）時間提升20％

• 所有等級每秒治療量從17.65％提升至23.08％

• 1級至5級對英雄治療量從5％提升至15％

• 4級巨熊生命值從2,200提升至2,300，5級從2,300提升至2,500

• 4級巨熊每秒傷害值從180提升至185，5級從190提升至205



超級女巫

• 7級生命值提升4.17％

• 7級每秒傷害值提升2.38%



超級女巫巨型骷髏

• 所需空間容量：從10提升至20



超級巨人

• 14級生命值提升5.66％

• 14級每秒傷害值提升7.89％



雷電飛龍

• 1至9級生命值從3.08％提升至6.25％

• 1至9級每秒傷害值從2.04％提升至8.33％

英雄裝備

英雄火炬（大守護者）

• 生命值提升：從9％提升至17％

• 每秒傷害值提升：從9％提升至20％

• 恢復生命值：從4％提升至10％

• 技能持續時間：從36％提升至45％

• 承受傷害降低：從50％提升至250％



生命寶石（大守護者）

• 1至7級提高生命值：從20％提升至29％

• 1至7級提高最大生命值：從14％提升至26％

• 1至18級生命值提升：從2.79％提升至3.14％

• 1至18級每秒傷害值提升：從2.17％提升至5.56％



熔岩氣球兵玩偶（大守護者）

• 21至27級召喚單位數量：從2提升至3

• 1至27級所需空間容量：降低8.7％



野豬騎士玩偶（神盾勇者）

• 1至7級召喚單位等級：從9.09％提升至25％

• 1至7級召喚單位數量：從11.11％提升至14.29％

戰寵

萊希

• 1至15級生命值從2.78％提升至9.76％

• 1至15級每秒傷害值從4.35％提升至37.93％



阿啾

• 鼻涕小怪不再觸發陷阱（除原本不觸發的搜空地雷外，也不觸發空中炸彈）

攻城機器和法術

攻城戰車

• 5級生命值提升13.33％，6級提升17.65％

• 5級每秒傷害值提升28.89％，6級提升34％



圖騰法術

• 圖騰生命值隨時間每秒遞減

守衛

遠襲者

• 射程降低8.33％

• 防守範圍降低5.88％

• 警戒範圍降低5％

• 濺射傷害範圍降低33％



粉碎者

• 射程提升20％

• 警戒範圍降低16.67％



我們將持續觀察這些平衡性調整對當前進攻主流策略的影響，並在必要時進一步進行調整。

請持續提供回饋與建議，這將幫助我們更好地了解該如何為大家優化遊戲體驗！



- 《部落衝突》團隊