首領們，大家好！

早在5月時，我們就說過會密切關注飛龍公爵和空中流派的表現——這次就是後續追蹤更新。在下次大規模更新到來之前，這可以看作是一段短暫的中場調整：沒有什麼重大更新內容，只是聊聊目前大本營18級的meta、7月的調整及其背後的原因。

目前，在18本戰鬥中，以飛龍公爵和龍騎士為核心的流派出場率比我們預期的更高。根據我們的數據統計，這已成為目前18本vs18本部落對戰中最常見的進攻流派，約有20%的進攻都採用了這套陣容。

更大的問題在於，目前的部落對戰的meta過於單一，不符合我們的預期。如果把第二熱門的流派（巨矛投手搭配天使）加進來，光這兩種流派就占18本vs18本部落對戰中約40%的進攻。我們很高興看到地面流派也能躋身頂級梯隊，但當整體meta被少數幾種流派壟斷時，玩家在進攻戰術和陣型設計上都會受限制。

與此同時，各種流派的發展也不均衡。雷電飛龍在主流部落對戰流派中的表現低於預期，而隕石戈侖在上一次削弱後，其強度下降幅度也遠超預期。

因此，本輪調整的目標很簡單：削弱最明顯的強勢單位，讓一些冷門單位重新獲得關注，同時避免提升整體的進攻強度。

此外，我們也會保持謹慎，因為全新的精製階段即將開啟。這不可避免地會改變陣型設計、兵種選擇和玩家的進攻思路，所以我們不想在meta即將再次變動之前做出太多改動。因此，本次更新將集中於在前最明顯的問題，隨後我們也會持續觀察新賽季開始後的環境變化。

調整內容

飛龍公爵 - 進一步削減牠對陷阱的傷害減免。牠的狂暴效果維持不變 - 因為我們認為，「脫離隊伍才能發揮全部實力」這個機制本身具有不錯的操作深度。但與此同時，當牠單獨飛行時，陷阱也應該成為更有效的反制手段。

龍騎士 - 最高等級的生命值和傷害小幅下調。由於這次已經從多個方面去削弱飛龍流派，因此這次只進行較為謹慎的調整，而不是矯枉過正。

滾木手（大本營守衛） - 滾木的滾動距離減少2格，近距離擊退能力增強。我們希望滾木手能夠有效威脅地面部隊，但他目前的壓制力太大，即使在非常遠的距離也能控制大片區域。

雷電飛龍 - 最高兩個等級的生命值和傷害小幅提升。雷電飛龍擁有極高的人氣，也是許多玩家熟悉的兵種，因此我們不會大幅加強，但牠目前的表現低於我們的預期。

隕石戈侖和小隕石戈侖 - 本輪幅度最大的一次加強。18本上線後，隕石戈侖急需一次快速削弱，但我們當時下手過重，希望透過這次調整讓它獨特的分離與合體玩法重獲吸引力，同時又不會恢復到剛上線時的強度。

德魯伊 - 高等級的治療效果小幅提升。德魯伊具備不錯的潛力，但目前使用率並不高，因此我們希望給他一點幫助。

本輪平衡性調整，我們依然希望著重在說明每項調整背後的思路，而不是把整篇文章寫成一份滿是數字的報表。

如果想更深入了解這些數值，我們也邀請到內容創作者參與討論，詢問他們希望看到哪些關於這次調整的數據，同時也跟他們分享包括兵種勝率及其他遊戲統計資料，幫助他們分析這些調整可能會帶來的實際影響。所以如果你對此感興趣，不妨去看看你喜歡的創作者所發布的內容。

我們仍在持續觀察的內容

有幾項內容只差一點就需要做出調整，但本次不會進行改動。

圖騰法術仍在我們的重點觀察名單上。阿啾也曾接近調整邊緣，但鑑於飛龍流派已受到多方面削弱，且新的精製階段即將開始，我們希望先觀察環境變化。廢墟女巫和憤怒法術仍屬於較新的內容，因此我們希望給予玩家更多時間探索它們的潛力，再決定是否調整。空中戰車在上次調整過後，我們仍在繼續觀察它的表現。

沒有調整的內容不代表它們被忽略。有時候，這表示我們希望先觀察本次更新以及新賽季對整體meta的影響，再決定是否進行下一步調整。

助燃器和火箭背包

先前調整助燃器推進飛龍公爵的方式後，引發一個新的問題，該問題導致火箭背包有時會無法正常觸發。

徹底修復該問題需要一次更新，所以在此之前，我們將暫時恢復之前的機制：助燃器會再次沿著火箭背包的飛行方向噴火。

這並不是我們最終希望保留的互動方式，但相比於出現問題，穩定且可預測的互動體驗更加重要。我們預計在下一次更新中徹底修復該問題，並解除相關競技限制。

展望未來

以上就是本輪調整的所有內容。雖然規模不大，但我們的目標很明確：讓目前的18本meta更加健康，減少高本陣容過於單一的情況，為冷門兵種創造發揮空間，同時也讓防守方擁有更豐富的反制手段。

歡迎繼續向我們分享你的反饋、戰鬥重播、部落對戰結果以及真實感受。你們的分享將持續影響我們未來的平衡性調整方向。

全面開戰！

- 《部落衝突》遊戲設計團隊