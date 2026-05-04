你的隊伍，你的戰鬥。

選擇你的陣營：紫晶隊或翠玉隊，隨後與數百萬名玩家並肩作戰，共同擊退骷髏大軍。

每一場一般戰鬥、每一場排位戰，都是你贏取勝利之星的戰場。每顆勝利之星都能幫助你的隊伍擴張領土、佔領格子，並一路向地圖中心推進，直逼骷髏兵大本營。

但別掉以輕心，

骷髏兵可不會坐以待斃。它們對你恨入骨髓——只要你一鬆懈，它們就會奪回你的戰果！

堅守防線，向前推進，寸土不讓。

遊戲玩法

參加一般戰鬥或排位戰，贏取勝利之星。

貢獻你贏得的勝利之星，佔領地圖上的格子。

進攻與你的隊伍領土相鄰的格子。

佔領中立格子比較輕鬆，但要爭奪骷髏兵格子可就沒那麼簡單了。

注意！

骷髏兵每12小時會擴張一次。

它們可以重新奪回你的隊伍已佔領的格子。

你需要搶先一步拿下關鍵據點。

你的目標

佔領格子，向中心推進。

包圍並摧毀骷髏兵大本營。

一路贏取超讚獎勵！

獎勵

選擇一支隊伍

加入一支隊伍，解鎖一款專屬裝飾。

摧毀骷髏兵大本營，解鎖一款限時場景（限時獲取，持續至6月）。

地圖獎勵

部分格子包含全隊都能獲得的獎勵。

佔領這類格子後，隊伍全體成員都可以領取對應的獎勵！

如果太久不理會它們，骷髏兵就會將其奪回。

隱藏獎勵

有些獎勵埋藏在地圖更深處。

趕在骷髏兵之前找到它們。

你的進度

你贏得的每一顆勝利之星都很重要。

貢獻勝利之星，幫助你的隊伍前進。

推進進度，解鎖個人獎勵。

一起朝隊伍獎勵邁進。

這不是一個玩家的戰鬥，也不是一個部落的戰鬥。

這是整個Clash世界與骷髏兵之間的戰鬥。

全面開戰！