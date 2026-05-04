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2026年5月4日
Blog – Clash of Clans

Clash大戰骷髏兵

你的隊伍，你的戰鬥。

選擇你的陣營：紫晶隊或翠玉隊，隨後與數百萬名玩家並肩作戰，共同擊退骷髏大軍。

每一場一般戰鬥、每一場排位戰，都是你贏取勝利之星的戰場。每顆勝利之星都能幫助你的隊伍擴張領土、佔領格子，並一路向地圖中心推進，直逼骷髏兵大本營。

但別掉以輕心，

骷髏兵可不會坐以待斃。它們對你恨入骨髓——只要你一鬆懈，它們就會奪回你的戰果！

堅守防線，向前推進，寸土不讓。

遊戲玩法

  • 參加一般戰鬥或排位戰，贏取勝利之星。

  • 貢獻你贏得的勝利之星，佔領地圖上的格子。

  • 進攻與你的隊伍領土相鄰的格子。

  • 佔領中立格子比較輕鬆，但要爭奪骷髏兵格子可就沒那麼簡單了。

注意！

  • 骷髏兵每12小時會擴張一次。

  • 它們可以重新奪回你的隊伍已佔領的格子。

  • 你需要搶先一步拿下關鍵據點。

你的目標

  • 佔領格子，向中心推進。

  • 包圍並摧毀骷髏兵大本營。

  • 一路贏取超讚獎勵！

獎勵

選擇一支隊伍

  • 加入一支隊伍，解鎖一款專屬裝飾。

  • 摧毀骷髏兵大本營，解鎖一款限時場景（限時獲取，持續至6月）。

地圖獎勵

  • 部分格子包含全隊都能獲得的獎勵。

  • 佔領這類格子後，隊伍全體成員都可以領取對應的獎勵！

  • 如果太久不理會它們，骷髏兵就會將其奪回。

隱藏獎勵

  • 有些獎勵埋藏在地圖更深處。

  • 趕在骷髏兵之前找到它們。

你的進度

你贏得的每一顆勝利之星都很重要。

  • 貢獻勝利之星，幫助你的隊伍前進。

  • 推進進度，解鎖個人獎勵。

  • 一起朝隊伍獎勵邁進。

這不是一個玩家的戰鬥，也不是一個部落的戰鬥。

這是整個Clash世界與骷髏兵之間的戰鬥。

全面開戰！