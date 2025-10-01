宇宙來客盤旋在天際，用宇宙詛咒威脅你的村莊。在本次Clash萬聖節期間，燃起鬥志，勇敢對抗這些銀河大反派！

10月1日至3日：戰場尋寶來囉！在戰鬥中找到寶箱，開啟它們有機會獲得超讚獎勵。

10月4日至10日：「宇宙浩劫」掌控英雄挑戰！掌控弓箭獵手，拿出星級表現，贏取三星獎勵。

10月1日至11日：部落對戰聯盟賽回歸，宇宙混亂也阻擋不了戰爭！

10月1日至31日：黃金通行證上線！這次帶來了一款弓箭女皇造型，保證讓你眼前一亮。歡迎弓箭獵手！

10月3日至31日：「宇宙奇境」場景上線。這個流星體曾在宇宙中平靜漂流了很久，直到永恆守護者將它打造成頂級毀滅神器！尺寸更大，建築外觀煥然一新，這款宇宙奇境場景一定能讓你眼前一亮！

10月5日至31日：宇宙英雄造型將在商店上線，來看看夢魘王子、詛咒勇者、永恆守護者和狂戰士之王吧！

10月8日至15日：「天降法杖」掌控英雄挑戰。在戰鬥中釋放夢魘王子，使用他的隕石法杖對敵人發起毀滅性打擊！

10月10日至22日：超級裝飾「節日彩繪燈」重返商店，和排燈節真的很搭唷！

10月10日至31日：「宇宙搖滾」代幣活動登場，在這場搖滾味十足的代幣活動中收集宇宙碎片吧！