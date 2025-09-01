派對還沒結束！哥布林一心想找到無盡的金幣，卻在村莊底下發現了奇怪的縫合英雄。派對繼續，準備迎接瘋狂的Mash-A-Rama賽季！

9月1日至9日：參加「鑽地機狂歡」挑戰，贏取獎勵！

9月1日至11日：部落對戰聯盟賽回歸！部落熱血征戰，斬獲榮譽，贏取獎勵！

9月1日至30日：黃金通行證上線，這次帶來了熔岩亡靈王子造型——他就是熔岩王子！

9月1日至30日：與其到地底下，哥布林建築工人更願意在村莊裡幫忙……但，你得有寶石才行。

9月3日至30日：Mash-A-Rama場景上線！這款位於地底的Mash-A-Rama場景尺寸加倍，裡面的建築外飾也煥然一新，一定能讓你覺得震撼無比！

9月5日至30日：Mash-A-Rama造型陸續在商店中上線。這些來自地底的傢伙是部隊與英雄的詭異縫合體！記得去看看觸手之王、皮卡女皇、伊萬守護者和雪怪勇者。

9月9日至16日：玩家投票選出的活動秀！在玩家社群投票中最受歡迎的超級部隊，將在本次特別活動秀中登場。獲取活動通行證，儲存代幣，解鎖3x3大小的超級裝飾「素描召喚」！

9月15日：部落桌遊外觀將重返商店，包括「飛龍領地」傳奇場景！

9月17日至20日：4倍勝利之星獎勵——更多資源、更多獎勵、更多征戰的理由！

9月22日至28日：部落競賽回歸！好好利用超級部隊強化折扣來完成任務。

9月22日至28日：超級部隊強化費用直降99%，讓你輕鬆完成部落競賽任務！