嗨，首領！我們將於5月26日推出強制更新——除了多項遊戲性改善外，還會推出能幫助大家更快發展村莊的新方式。以下是下載更新前需要了解的各項內容。

建築大師基地迎來新的建築工人

建築大師基地將迎來一位額外的建築工人！這代表你終於可以在大海另一邊的基地同時升級更多建築了。更新之後，你會明顯感受到建築大師基地的發展節奏變快許多。

建築大師大本營升至2級後，商店中將出現新的建築工人。

想要解鎖他，你必須先解鎖家鄉村莊的所有建築工人。

這樣，你就可以同時多升級一座建築囉！

更早獲得英雄

野蠻人之王現在會在大本營升至4級時解鎖，之前需要升至7級。根據玩家調查，我們發現許多一路升到7級大本營的玩家，都希望能更早獲得自己的第一位英雄。因此，我們決定讓野蠻人之王更早登場。

黃金通行證優化

我們將對黃金通行證進行兩項優化：

可回溯的集章卡額外獎勵 ：以前，如果你在月中購買黃金通行證，就會錯過那些你已完成集章卡的額外積分獎勵——例如原本可以獲得50積分，實際卻只獲得25積分。從6月黃金通行證開始，當你購買黃金通行證時，這些額外積分將會立即回溯補發給你。以後再也不會因為太晚購買而吃虧啦！

連續購買回饋獎勵回歸：如果你上個月購買過黃金通行證，本月再次購買，就會在購買當天額外獲得1個圖章。無論你透過哪種管道購買通行證，都可以獲得這個獎勵。這是我們送上的一點心意，感謝你一直以來的支持！

別錯過《遊戲玩法現狀》第二部分

如果你還沒讀過我們最新一篇《遊戲玩法現狀》文章，就快去看看吧！我們在裡面介紹了即將推出的5月平衡性調整（巨型箭矢、飛龍公爵、空中戰車，以及空對地主流打法的變化）、部落對戰聯盟賽中泰坦和傳說聯盟的屬性調整變更，還預告了遊戲團隊正在籌備的內容——包括全新的活動兵種，以及一件「重量級」全新史詩裝備！在更新上線前，先去讀一讀這篇文章吧。

村莊正在等你

兩位建築工人。更早解鎖英雄。更友好的黃金通行證。平衡性優化。你唯一需要做的，就是點一下更新按鈕！就連野蠻人都能做到這點……大概吧。

全面開戰！