前情回顧結束。這一集是溫泉？這個以後再說。

抬頭挺胸吧，首領。動漫狂怒將在今年6月登場，戰場即將迎來最熱血的篇章！英雄們解鎖了各自的悲慘過往，隨時準備在戰鬥中來一段回憶殺。憤怒法術如同始祖巨人的呼喚一般，支配著部隊的意志。防禦建築投擲卡牌、烈焰和蛋糕，每一種都有專屬的必殺技名稱。而在畫面之外，廢墟女巫正擺著經典姿勢，在風中戲劇性地定格。

下面一起來看看本季的全部內容。

英雄征程

歡迎來到英雄征程！這是一條全新的獎勵之路，將每一次英雄升級轉化為獎勵、進度和樂趣！你可以免費獲得史詩裝備、專屬英雄造型、礦石、資源、魔法物品和任務！

大本營達到7級即可在英雄殿堂中找到英雄征程。

英雄征程獎勵之路的進度由英雄總等級決定。每個等級都等同於獎勵之路上的1點積分，每位英雄的每次升級都會計入。解鎖新英雄同樣會獲得進度！

英雄征程獎勵類型：

史詩裝備 大家可以透過獎勵之路獲得若干史詩裝備，方式類似於從寶箱中開出史詩裝備。 如果你解鎖了一個史詩裝備節點，但已經擁有獎勵池中的所有裝備，將獲得50顆星光礦石作為替代獎勵。

全新限定英雄造型 每位英雄基礎造型的飛升版

資源 聖水和闇黑重油

魔法物品和魔法零食 英雄藥水、英雄之書、戰寵藥水、聖水符石、闇黑重油符石和能量點心

礦石 閃光礦石、輝光礦石、星光礦石



英雄和裝備任務

隨著進度推進，你將解鎖專屬任務。

每完成一個任務，即可獲得3個全新礦石寶箱：閃光寶箱、輝光寶箱和星光寶箱。

每個寶箱中的礦石數量取決於玩家的大本營等級。

裝備進度和礦石經濟明顯落後的玩家（如新玩家和回歸玩家），可從寶箱開出更多礦石，藉此更快追上進度。

現有玩家的英雄征程獎勵

現有玩家將根據更新時累計的英雄等級積分，自動獲得英雄征程上的進度。

轉移時的具體處理方式：

史詩裝備 和轉移時英雄征程進度所對應的數量相比，如果玩家已解鎖的史詩裝備數量較少，系統將直接發放已升級至對應等級的全新史詩裝備。 如果你已擁有史詩裝備，但其等級低於英雄征程對應進度應達到的等級，系統將自動提升部分現有史詩裝備的等級，幫助你追上進度。

全新英雄造型 轉移時，英雄征程上已完成節點的所有英雄造型都會直接解鎖。

聖水和闇黑重油 所有已完成的資源節點都會提供獎勵，上限取決於玩家的大本營等級。 轉移後，如果獎勵數量超過儲存上限，可保留溢出獎勵，但僅限這一次。

魔法物品和魔法零食 所有已完成的節點都會提供獎勵，其中英雄藥水上限為4，能量點心上限為6。 超出儲存量上限的物品將進入臨時倉庫。

閃光礦石、輝光礦石、星光礦石 所有已完成的節點都會提供獎勵。 轉移後，如果獎勵數量超過儲存上限，可保留溢出獎勵，但僅限這一次。

英雄和裝備任務 已完成的任務 不會 轉移。



關於礦石定價的說明

我們知道，礦石經濟系統長期以來一直未能達到理想狀態。英雄征程將改善其中一部分問題，它會為玩家提供獲取礦石、體驗裝備的更多方式，但我們也清楚，礦石定價本身同樣需要調整。

在接下來的幾個月裡，我們會重新評估礦石定價，謹慎調整它的價值，建立更加合理的長期體系。在此期間，為了評估哪種方案體驗最好，部分玩家可能會暫時看到不同的礦石價格。我們的目標並不是讓玩家長期面對不同的價值標準。在我們確認調整方向後，後續推進的調整都會以提升所有玩家的礦石相關體驗為目標，讓裝備升級更輕鬆，同時保持推進遊戲進度的長期意義。

我們會結合數據和大家的回饋持續觀察，一旦有新的進展，就會跟大家分享更多資訊。

全新兵種：廢墟女巫

廢墟女巫是一種獨特兵種，她會利用被摧毀建築留下的廢墟來召喚廢墟騎士。

廢墟女巫玩法

鎖定離她最近的被摧毀建築的廢墟。 注意：不會鎖定城牆被摧毀後留下的廢墟。

對廢墟持續施法4秒。

廢墟會被消耗，廢墟女巫開始進行召喚。

2秒後，她會在自己面前召喚一名廢墟騎士。 注意：即使她在此期間被擊殺，廢墟騎士仍會被召喚出來。

她的動畫將持續2秒，之後她會再次開始移動。

廢墟女巫接著會尋找附近的其他廢墟，並重複以上過程。

廢墟女巫最多可召喚8個廢墟騎士。在那之後，她就會消失。

廢墟女巫沒有攻擊能力，因此資訊介面中不會顯示她的傷害值。她的目標欄會顯示為「廢墟」。

廢墟相關特殊情況

廢墟女巫無法跳躍，也不能攻擊城牆，因此不會鎖定被城牆擋住的廢墟。

如果沒有可鎖定的廢墟，廢墟女巫不會攻擊附近的建築，而是會一直待在原地，即使受到攻擊也是如此。

廢墟女巫不會鎖定隱形的廢墟。

當周圍的建築和城牆被摧毀後，廢墟女巫會重新評估目前目標，如果有更近的廢墟，就會轉而鎖定該目標。

如果最近的廢墟在地圖另一端，她就會跨過整張地圖前往那裡。

廢墟騎士玩法

廢墟騎士是強大的近戰兵種，移動速度中等，生命值和每秒傷害值較高。可對城牆造成額外傷害。生成後會立刻攻擊最近的建築。

更多資訊

廢墟女巫會在大本營達到16級時解鎖

大本營16級時可解鎖1級和2級，17級時解鎖3級，18級時解鎖4級。

每次升級廢墟女巫，都會提升她的生命值，以及她召喚出的廢墟騎士等級。

弓箭女皇全新史詩裝備：巨石箭矢

這件裝備的靈感來自巨石碑，精準無比、威力驚人，專為摧毀重要目標而生。

技能

射出一支威力無窮的單體傷害箭矢，根據目標的最大生命值造成百分比傷害。

傷害計算

已部署部隊佔用0至180空間 = 造成相當於最大生命值14%的傷害

已部署部隊佔用181至250空間 = 造成相當於最大生命值10%的傷害

已部署部隊佔用251以上空間 = 造成相當於最大生命值5%的傷害

額外效果

傷害減免上限為10%

不受召喚單位或援軍影響

部署空間計算規則

已部署部隊的總空間會將弓箭女皇計算在內

每位英雄的所需空間計為25

攻城機器的所需空間計為1

不計入單位：戰寵、部落城堡部隊、召喚單位（例如攻城訓練營或裝備召喚出的單位）、法術

視覺回饋與自訂

箭矢會根據傷害等級改變顏色，反映對目標的殺傷效果

玩家可以在巨石箭矢視覺特效與英雄造型自帶的箭矢特效之間切換。

全新法術：憤怒法術

憤怒法術是一種闇黑重油法術，能讓友方部隊進入狂暴狀態，忽略原有的AI邏輯，衝向最近的防禦建築。

憤怒法術玩法

在戰場上施放憤怒法術，其效果半徑為6格。

範圍內所有部隊（無論是地面部隊還是空中部隊）都會進入憤怒狀態，持續17秒。

受影響期間，部隊會停止正在做的事情，重新鎖定最近的防禦建築，忽略原本的攻擊偏好。

攻城機器不受該效果影響，會繼續依照原本的行為邏輯行動。

法術效果結束後，部隊會恢復正常的AI和攻擊偏好。

每次施放時，每個受影響的部隊只會觸發一次。該法術會在5秒內持續對範圍內的部隊施加效果，因此在法術持續期間進入範圍的部隊也會受到影響。

該法術不會直接造成傷害，只會強制改變單位的攻擊目標。

每次升級只會延長憤怒效果的持續時間。傷害不受等級影響。

全新等級

這次更新還提升部分建築和英雄的等級上限。

巨石碑可升至5級

建築工人小屋可升至8級

闇黑法術工廠可升至8級

闇黑訓練營可升至13級

X連弩和投石機可進行超級蓄能

剩餘城牆開放升級

三個英雄增加5個全新等級：野蠻人之王（106至110級）、弓箭女皇（106至110級）和大守護者（81至85級）

新的全球聊天！

首領，你們的呼聲，我們聽見了。全球聊天回來囉！自2019年與這個功能告別以來，轉眼已將近7年。現在，我們重製這個功能，讓它以更優秀、更安全的形式回歸，並帶來三種新的交流方式。

三種等級的聊天：

群組：和夥伴一起使用

由玩家自行建立

公開、僅限邀請或私密

成員上限：800*

600人以上的群組可轉換為社群

社群：適合更大的群體

由玩家自行建立

一律公開

只保留過去12小時的訊息記錄

成員上限：50,000*

小鎮廣場：最熱鬧的地方！

小鎮廣場是《部落衝突》中即時互動的中心。重磅更新、即時活動、社群時刻、驚喜獎勵，如果有大事發生，那一定是在這裡。把它想像成村莊的首頁：永遠在線上、永遠熱鬧、永遠值得一看。

一律公開、始終可見，所有玩家都會自動加入。

麥克風交給我們的大使：創作者、社群經理和特別嘉賓。村莊的其他成員則透過回應來帶動氣氛。

分階段推出：

我們會循序漸進地開放這項功能。

最開始的兩天，只有創作者可以建立群組。

兩天後：該功能會向所有人開放。

*在確保功能機制穩定運作後，成員上限會隨時間提高。

玩家安全：

聊天規模越大，責任越重大。以下是為保障大家的線上安全而採取的措施：

玩家可以檢舉任何聊天訊息

玩家無法分享網站連結

系統將啟用防洗版限速機制

社群一律啟用全年齡友善過濾選項

帳號安全提示：

Supercell絕不會向你索取登入驗證碼、密碼或個人資訊。遇到聲稱贈送免費寶石、提供帳號，或要求轉到遊戲外溝通的人，請務必提高警覺。如果你覺得情況可疑，或好得不像真的，請立即檢舉，並在遊戲內聯絡玩家支援。請查看這篇文章了解更多資訊：https://support.supercell.com/clash-of-clans/zh/articles/how-can-i-keep-my-account-safe.html

即時戰鬥快轉

當你的進攻持續120秒後，會出現一個加速按鈕。點擊按鈕可將戰鬥提升至4倍速。再次點擊即可恢復正常速度。

這個功能的機制與重播中的快轉類似，但只有兩種速度選項：正常速度和4倍速。適用於家鄉村莊、建築大師基地和部落首都中的部分戰鬥類型。

快轉功能的設計是為了這種時刻：勝負已定，但戰鬥倒數還沒有結束。也許你的整支軍隊都已陣亡，只剩下一名弓箭手在慢慢清理建築，而一座X連弩正好在她的射程之外，等著她再往前走一步。你非常清楚這場戰鬥會如何結束，但多打掉幾座建築依然很重要，這可能代表更高的摧毀率、更多獎盃，或更好的戰鬥結果。但這等待的過程常常不是那麼的令人激動。

其他調整

部落首都優化：

打了就跑的突襲玩法將不再可行。如果玩家同時滿足以下_所有_條件，將無法加入首都突襲：

玩家尚未在該部落中發起過進攻

玩家不是長老、副首領或首領

玩家在突襲週末開始後才加入該部落

部落並非「只有被批准才能加入」或「不可加入」

首都寶庫

所以部落首都升到滿級了。每座建築、每個陷阱、每段城牆、每個首都衛城，全都升滿了。恭喜，首領，你迎來一個全新的煩惱：一大堆首都金幣花不出去。

首都寶庫剛好可以解決這個問題。

當你的首都全部升滿後，首都大本營上的升級按鈕將改為寶庫按鈕。點擊它，然後點擊「貢獻」，你的全部首都金幣就會注入部落的共用總額。和其他首都貢獻一樣，你會因此獲得首都聲譽。當部落首都推出新內容時，寶庫會清空，新一輪循環也將重新開始。

我們希望未來能擴展這個功能，不過現在還不能保證。

連環特惠

全新特惠形式即將上線：連環特惠讓你逐步購買一系列限時特惠，每完成一階都會解鎖下一階。這些特惠可能是免費、需要使用寶石購買，或透過應用程式內購買獲得，你還可以同時啟用多個連環特惠。

你可以透過商店的專屬卡片查看已啟用的連環特惠。點擊即可開啟「連環特惠」視窗，滑動即可查看各階可解鎖的特惠。這個視窗會顯示整個連環特惠的倒數計時。倒數計時結束後，連環特惠將會關閉。

需要注意的是：如果你購買某一階特惠後又退款，只有該特惠及其內容會被移除。你在該連環特惠中的剩餘進度將保持不變。

排位戰聯盟成就獎勵

我們重新平衡了排位戰聯盟成就的寶石獎勵，以更好地反映你目前的遊戲進度。

遊戲性優化

探礦者資訊介面現在會顯示你目前擁有的礦石數量，讓你更方便規劃升級。

裝備的啟用順序現在由裝備本身決定，不再取決於其所在欄位。 例如：如果你在欄位A裝備了火箭背包，在欄位B裝備了助燃器，那麼它們仍會按照「助燃器在欄位A、火箭背包在欄位B」的順序生效。

通知優化：我們優化了推播通知在背景中的追蹤與推播方式。因此，你將開始看到更相關、時機也更恰當的通知。

該進片尾曲了，首領。

英雄有了新形態，防禦有了新花樣，而廢墟女巫依舊擺著經典姿勢。不過，下個賽季很快就會上線，敬請期待！

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