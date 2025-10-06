更新——準備迎接排位戰！
一般戰鬥和排位戰重磅上線！
多人遊戲模式配對已分成兩種模式，讓你可以隨心戰鬥！在排位戰中展現你的實力、贏取獎盃，或者在一般戰鬥中休閒娛樂。
玩家從2級大本營開始，就能參加一般戰鬥：
盡情開戰、收集資源、參加活動、練習戰術——即便戰敗也不會損失獎盃！
玩家從7級大本營開始，就能參加排位戰：
參加每週錦標賽，根據表現在錦標賽中晉級或降級；利用有限的進攻機會，與大本營等級相當的玩家一較高下。在排位戰奪取勝利，目標傳說聯盟！
護盾重製，復仇回歸：配對機制調整
我們還對配對機制做出以下調整：
魔法護盾和傳奇護盾
護盾煥然一新，其實就是徹底重製！魔法護盾和傳奇護盾詳細介紹：
魔法護盾：在一般戰鬥中保護你的資源不被進攻者奪取。
村莊遭受攻擊後，你可以獲得8小時的魔法護盾。
發動進攻不會影響護盾持續時間，放心大膽地去戰鬥吧！
魔法護盾只對一般戰鬥生效。
你也可以在商店中購買魔法護盾。
傳奇護盾：在傳說聯盟中，讓你在一定時間內跳過進攻和防守。
從商店購買後，即可在傳說聯盟中輕鬆跳過進攻和防守。
不過你無法跳過當前聯盟賽日的進攻和防守。傳奇護盾只會在下個攻防日生效。
復仇
沒錯！復仇回歸，而且比之前更過癮！在一般戰鬥中，你可以對奪取你大量資源的玩家發起復仇。查看你的防守記錄，對曾經的對手發起「復仇」，奪回面子……還有戰利品！村莊被攻打後，你有12小時來發起復仇。
你進攻的村莊擁有的資源數量，不會少於你被奪走的資源。
有魔法護盾保護的村莊也擋不住你的復仇！
復仇時，你將進攻對手的鏡像村莊，對方不會受到真正的攻擊，但奪回資源的機會是實打實的！
遊戲玩法相關調整
大本營武器等級移除（12本到15本）
大本營武器的升級影響遊戲中期的節奏，為了讓中期的發展更加順暢，現已將其移除。
大本營武器現在直接是滿級的狀態。無需升級！
正在進行的武器升級將被取消，花費的資源不會返還。
陷阱重製：隱形彈簧
咻！隱形彈簧的彈板上……換了新的彈簧？
陷阱的觸發延遲已被移除。
隱形彈簧只會鎖定範圍內所需空間最大的單個部隊：
所需空間不超過彈簧彈射能力的部隊將被彈飛。
無法被彈飛的大型部隊會被擊退並受到傷害。
英雄和戰寵受到的傷害減半。
部隊被隱形彈簧擊殺時會直接彈出戰場；若傷害不夠，則會被擊退。
隱形彈簧不會對同一部隊疊加雙倍傷害。
新增隱形彈簧等級（6級到12級）
從11級大本營開始，每升一級，隱形彈簧的等級上限也隨之提升。
升到7、9、11級，隱形彈簧將獲得全新外觀。
建築大師基地隱形彈簧重製（彈射能力上限固定為4，且新增第5級）
困難模式現在叫錦標賽模式！
困難模式改名為錦標賽模式，我們也對其平衡性做進一步調整：
防禦建築的每秒傷害值提升20%。
防守方英雄的每秒傷害值提升20%。
防守方英雄的生命值提升20%。
進攻方英雄的每秒傷害值降低10%。
進攻方英雄的生命值降低10%。
普通裝備等級上限下調3級（最高15級），史詩裝備等級上限下調6級（最高21級）。
平衡性調整
挖挖現在會眩暈所有目標，包括英雄和部落城堡援軍。
「英雄火炬」的速度加成現在對大守護者也生效。
大守護者跟隨阿啾的鼻涕小怪機率降低。
防守的烈焰熔爐傷害下調，單個滿級小炎怪無法直接消滅滿級天使。
經濟和進度
升級花費和時間減少
多個大本營等級對應項目的升級花費和時間減少
為了讓升級曲線更順暢，15個英雄等級從15本移到了14本：弓箭女皇、野蠻人之王和大守護者各5個等級。
戰利品系統大改
進攻大本營等級比你低的村莊時，戰利品懲罰機制依然生效。
新增：進攻大本營等級比你高的村莊時會有額外戰利品獎勵。
資源車調整
資源車回收比例調整為10%（原為20%）。
遊戲性優化
大本營描述已優化更新，現在更加清晰明瞭。
建築大師基地英雄現在會顯示技能屬性條。
頭號殺手現在會顯示造成的毒素傷害。
英雄裝備已按型別和推出時間排序。
Clash聖誕樹現在會顯示它們是哪一年推出的。
升級城牆所需的壁壘之戒數量，現在會隨著城牆價格的變化而自動調整。
部落競賽現在會一直顯示：
8個家鄉村莊任務
4個建築大師基地任務
「更多設定」中新增開關選項，可在進攻時隱藏防守方村莊的障礙物和裝飾。進攻開始幾秒後，障礙物和裝飾將會消失。
問題修復
小雪怪現在會分散生成，不再堆疊。
Google Play遊戲PC用戶現已使用高畫質造型紋理。
問題修復：
大守護者在永恆書卷自動觸發時會被擊倒。
英雄火炬效果結束後，部隊會卡在城牆中。
冰障法術無法對低生命值單位或地下單位生效。
部落對戰偵察時出現畫面顯示錯誤。
鑄幣工坊錯誤提示的問題，現在不會再出現實際能使用卻提示不能，反之亦然。