大本營武器等級移除（12本到15本）

大本營武器的升級影響遊戲中期的節奏，為了讓中期的發展更加順暢，現已將其移除。

大本營武器現在直接是滿級的狀態。無需升級！

正在進行的武器升級將被取消，花費的資源不會返還。

陷阱重製：隱形彈簧

咻！隱形彈簧的彈板上……換了新的彈簧？

陷阱的觸發延遲已被移除。

隱形彈簧只會鎖定範圍內所需空間最大的單個部隊：

所需空間不超過彈簧彈射能力的部隊將被彈飛。

無法被彈飛的大型部隊會被擊退並受到傷害。

英雄和戰寵受到的傷害減半。

部隊被隱形彈簧擊殺時會直接彈出戰場；若傷害不夠，則會被擊退。

隱形彈簧不會對同一部隊疊加雙倍傷害。

新增隱形彈簧等級（6級到12級）

從11級大本營開始，每升一級，隱形彈簧的等級上限也隨之提升。

升到7、9、11級，隱形彈簧將獲得全新外觀。

建築大師基地隱形彈簧重製（彈射能力上限固定為4，且新增第5級）

困難模式現在叫錦標賽模式！

困難模式改名為錦標賽模式，我們也對其平衡性做進一步調整：