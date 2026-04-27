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2026年4月27日
Blog – Clash of Clans

衝突之聲更新

怪物。音樂。混亂。

把音量開大，首領。這個四月，《部落衝突》將迎來金屬風暴，戰場即將震耳欲聾。肉盾樂隊壓軸登場。你的村莊，就是演出現場。至於觀眾？早已全副武裝。準備好迎接史上最喧鬧、最狂野、最重金屬的賽季！

接下來就一起看看這一季將推出哪些精彩內容吧！

傳說聯盟登台開戰

只有一個傳說聯盟？那可不夠熱鬧。

現在，傳說聯盟分為三個等級，每個等級都有獨立的賽事結構、競技壓力與節奏。三個等級提供的勝利之星獎勵和聯盟獎勵皆相同。但不同等級提供了不同的競技體驗，每個等級的戰鬥結構、晉級規則與難度都有所不同。

注意：達到傳說3，即可完成「聯盟大師」成就的最終等級。

傳說聯盟等級結構：深入解析

傳說3

  • 每週錦標賽

  • 每週24場戰鬥

  • 每週各小組排名前5名的玩家晉級

  • 使用傳說3戰鬥屬性調整_（見下表）_

傳說2

  • 每週錦標賽

  • 每週30場戰鬥

  • 每週各小組排名前3名的玩家晉級

  • 使用傳說2戰鬥屬性調整_（見下表）_

傳說1

  • 4週錦標賽

  • 每天8場戰鬥

  • 每週排名低於10,000名的玩家將降級

  • 使用傳說1戰鬥屬性調整_（見下表）_

傳說1特殊規則：僅限大咖

降級

  • 週日結束時排名在前10,000名之外的玩家，將於週一降級至傳說2

每週獎盃重置

  • 新進入傳說聯盟的玩家起始獎盃數皆為5,000盃

  • 獎盃數低於5,000的玩家將重置為5,000

  • 每次錦標賽開始時，所有玩家的獎盃數都會重置為5,000

傳說1排行榜

  • 顯示前200名玩家

  • 若未進入前200名，則會顯示目前排名

  • 若你有降級風險，也會特別標示

自動防守

  • 若有未使用的防守機會，系統會以當天與前一天防守的平均數據計算。這能提升比賽公平性，同時維持競技性。

戰鬥屬性調整改動：混音版

  • 雷龍32與雷龍33聯盟將移除戰鬥屬性調整

  • 戰鬥屬性調整已依聯盟等級重新命名：

    • 傳說3

    • 傳說2

    • 傳說1

詳細調整請見下表：

電競賽事舊版NEW
目前NEW目前傳說傳說1傳說2傳說3
防禦建築每秒傷害值+20%+25%+15%+20%+15%+10%
防守方英雄生命值／每秒傷害值+20%+25%+15%+20%+15%+10%
守衛生命值／每秒傷害值0%+20%0%+20%+10%+5%
進攻方英雄生命值／每秒傷害值-20%-20%-5%-20%-10%-5%
裝備-3/-6-3/-60/00/00/00/0

演出時間調整

衝撞區準時開啟。

  • 每週錦標賽開始時間調整為：

    • UTC時間週一下午5點

  • 調整前為：

    • UTC時間週二凌晨5點

保底聯盟等級調整：小心腳下

  • 16級大本營的保底聯盟等級由戈侖石人21調整為戈侖石人20

  • 17級大本營的保底聯盟等級由泰坦25調整為皮卡超人23

  • 18級大本營的保底聯盟等級為泰坦26

所有排位戰聯盟：全面升調

不活躍狀態和降級

玩家將看到全新的不活躍狀態提醒，並附有倒數計時器，顯示距離降級還有多久，不用再猜了！

  • 不活躍時間超過4週後將被降級（此前為1週）。

    • 在排位戰模式中，玩家可以連續4週處於不活躍狀態（即未報名參賽），不用擔心被降級。

    • 第一次因不活躍被降級後，不活躍時間每增加4週再降1級，直至降到大本營最低聯盟等級。

    • 降到最低聯盟等級後，如果不活躍時間再增加4週，將變為未進入聯盟的狀態。

戰鬥場次調整：無返場

聯盟調整前對戰場次調整後對戰場次
泰坦251412
泰坦261412
泰坦271412
飛龍281814
飛龍291814
飛龍301814
雷龍312418
雷龍322418
雷龍332418
傳說3N/A24
傳說2N/A30

排位戰防禦陣型調整：有人看到音樂祭地圖嗎？

  • 可在錦標賽介面直接編輯陣型

  • 現在系統會更清楚地提醒玩家：可在新的錦標賽或傳說1攻防日開始前更改陣型

  • 戰鬥開始後所做的調整，只會在下一次錦標賽或下個傳說1攻防日生效

  • 對排位戰中已啟用的預設陣型所做的任何調整，將自動套用到下一次錦標賽或下個傳說1攻防日的陣型

戰鬥記錄和排行榜更新：主舞台

戰鬥記錄

  • 我們為錦標賽戰鬥記錄設計了全新外觀，讓玩家更方便閱讀、截圖和分享

  • 新增以戰績為基準的顏色標示

  • 新增戰鬥卡片概覽，方便玩家截圖向好友炫耀

排行榜

  • 所有排位戰介面統一

  • 全球視圖與個人視圖之間的架構更清楚

全新大本營排行榜

  • 現在可以在全新的「大本營排行榜」中查看任意大本營等級的頂尖玩家

晉升和降級流程優化：直衝榜首

  • 聯盟等級變化提示更清楚

  • 戰績與晉升進度顯示更直觀

  • 晉升和降級週期結束後，可在個人歷史紀錄中查看全新的晉升和降級流程

玩家個人資料和社交更新：完美退場

  • 傳說聯盟個人資料將保留：

    • 最高聯盟等級

    • 獎盃數

    • 傳說獎盃總數

  • 達成新的最佳紀錄時自動更新

  • 獎盃數現已重新顯示於：

    • 個人資料（目前聯盟）

    • 社交分頁中的好友列表

依聯盟調整的經濟內容：周邊攤位

勝利之星獎勵

  • 以下獎勵略微增加：

    • 金幣、聖水、闇黑重油，以及所有種類的礦石

  • 大本營升至更高等級後，獎勵提升幅度也會增加

聯盟獎勵

  • 獎勵會隨聯盟等級提升而增加

排位戰戰利品

  • 稍微減少，以平衡上述獎勵提升

樂團新成員

音響轟鳴。觀眾徹底沸騰。陣容更加強勁。

這一季，我們將推出火力更猛、玩法更炸的全新單位與升級內容，為你帶來主宰戰場的全新方式。戰團新成員隆重登場。

全新大本營守衛：滾木手

每個舞台都需要主角。而他從不失手。

滾木手是強大的遠程防禦單位，天生就是為了掌控戰場，凡是膽敢踏入射程的敵人都會遭到嚴懲。

  • 發射移動緩慢、具穿透效果的滾木，攻擊路徑上的所有目標。

  • 可同時攻擊空中和地面單位。

  • 每秒傷害值為350。

  • 命中時會將目標擊退1格。

攻擊範圍：

  • 1-4級：7格

  • 5級：8格

全新攻城機器：空中戰車

有的樂團會帶伴唱歌手。而你可以呼叫來自空中的增援。

空中戰車是一種空中攻城機器，專門用於在戰鬥中支援部隊。

  • 可獨立移動，但部署在空中部隊後方時，效果最佳。

  • 最多可發射6個增援桶，每個桶內都裝有部落城堡部隊，以及亡靈、氣球兵和飛龍寶寶；等級越高，援軍越強。

滿級時，每次部署會釋放以下援軍：

  • 5個亡靈（14級）

  • 1個氣球兵（13級）

  • 1個飛龍寶寶（12級）

全副武裝撕碎敵人

飛龍公爵全新普通裝備：雷電獠牙

飛龍公爵可不是來當備胎的。大本營達到17級即可解鎖這件全新普通裝備，能將每次攻擊化為一場雷電風暴。

雷電獠牙

  • 被動技能

  • 最多可連鎖攻擊4個目標

  • 每次傳導後傷害降低20%

  • 每次攻擊最多造成400傷害

全新等級：調高音量

你的軍隊獲得全面強化。多個單位可升級至全新等級：

部隊

  • 野蠻人：可升至13級

  • 哥布林：可升至10級

  • 瓦基麗武神：可升至12級

  • 戈侖石人：可升至15級

  • 飛龍：可升至13級

  • 氣球兵：可升至13級

  • 雪怪：可升至8級

  • 頭號殺手：可升至4級

  • 巨木騎士：可升至4級

  • 德魯伊：可升至6級

攻城機器

  • 攻城鑽地機：可升至6級

  • 攻城訓練營：可升至6級

  • 攻城滾木車：可升至6級

  • 攻城飛艇：可升至6級

法術

  • 狂暴法術：可升至7級

  • 冰凍法術：可升至8級

  • 鏡像法術：可升至9級

  • 召回法術：可升至7級

  • 蔓生法術：可升至5級

  • 冰障法術：可升至6級

升級舞台

核心建築解鎖全新等級，這樣才能跟上音樂祭的混亂節奏。

建築

  • 攻城機器工坊：可升至9級

  • 兵營：可升至14級

  • 鐵匠鋪：可升至10級

防守

  • X連弩：可升至13級

  • 投石機：可升至7級

陷阱

  • 巨型炸彈：可升至12級

  • 額外解鎖1個空中炸彈

城牆：打造更強防線

城牆越堅固，大本營越安全。道理就是這麼簡單。

  • 新增75塊可升級至19級的城牆。

城牆總數增加25%。

超級蓄能：突破極限

部分防禦建築並沒有止步於升級——它們還要更進一步。普通升級不夠，那就開啟超級蓄能。

全新超級蓄能等級上線

  • 迫擊炮：1-2級

  • 地獄之塔：1-2級

  • 特斯拉電磁塔：1-2級

  • 火焰噴射器：1-2級

  • 復仇之塔：1-2級

經濟：加速建造，火熱升級

每一場盛大演出都需要澎湃動力。

  • 降低多個大本營等級中多項升級的等待時間和資源花費。

部落對戰聯盟賽：全球巡演，版圖擴張

  • 新增4個聯盟等級：

  • 泰坦III

  • 泰坦II

  • 泰坦I

  • 傳說

  • 戰鬥屬性調整支援：戰鬥屬性調整會在泰坦II、泰坦I和傳說聯盟中生效

  • 已調整現有聯盟的晉級和降級名額，讓整體晉級體驗更順暢

  • 為因應聯盟等級增加，已對所有聯盟獎勵進行平衡性調整

  • 更多玩家可在高級聯盟中獲得額外獎勵

  • 排行榜已完成調整，現在會顯示傳說聯盟結果，而非冠軍1聯盟結果

  • 已為泰坦和傳說新增全新聯盟徽章

  • 高級聯盟的戰爭地圖視覺效果已更新

  • 優化戰爭地圖目標位置，減少在地圖上誤點的情況

遊戲玩法相關調整：曲目更新

英雄和軍隊

  • 新增功能：如果你擁有能改變弓箭女皇箭矢外觀的裝備，現在可以選擇自己偏好的箭矢視覺特效。該設定位於更換造型介面。

  • 你現在可以在友誼戰和部落友誼戰中使用正在升級的英雄與戰寵。

平衡性調整

  • 毒藥法術現在又可以對守衛造成傷害了，但只會對其造成30%傷害

  • 調整改裝迫擊炮的攻擊時機，現在第一輪炮擊不會立即發動，而是會延後0.5秒

  • 召回法術現在會優先作用於英雄

攻城機器

  • 現在會受到小炎怪火焰的傷害

  • 現在不受以下效果影響：

    • 14本至16本的毒藥效果

    • 生命寶石效果

    • 守護者學徒的光環

其他調整

  • 圖騰現在免疫英雄火炬技能

  • 分享重播的冷卻時間從5分鐘縮短至2分鐘

  • 被召喚單位，例如骷髏兵和小雪怪，現在會顯示其所需空間

  • 更新戰鬥屬性調整的文字說明，表述更加清晰

  • 寶箱戰利品獎池更新

  • 守衛被冰凍時不會再啟動

  • 部落聊天中的置頂訊息上限由10條提升至20條

問題修復：場務已就位

  • 修復超級部隊消失的問題。此前，如果你已啟用某個超級部隊，之後又從代幣活動中領取相同的超級部隊，該超級部隊就會在領取後的第一次進攻中消失。

  • 如果部落城堡在部落友誼戰中被攻擊，部落城堡中的單位不會再從已啟用的軍隊配置中移除。

  • 修復部落設定相關問題。此前，新部落預設會將部落對戰記錄設為隱私，並停用部落友誼戰，儘管在建立部落時這些選項顯示為已啟用。

  • 現在，在玩家發起部落對戰、傳說或排位戰進攻前，系統會檢查軍隊是否為空，以避免進入戰鬥後無兵可用的情況。

  • 修復犛犛的AI邏輯有時會導致牠不攻擊城牆的問題。

  • 開啟增援請求介面時，不會再關閉戰爭地圖或部落對戰聯盟賽地圖介面。

  • 在已裝備的造型尚未完成載入時，英雄殿堂會顯示載入動畫。

  • 使用寶石完成研究後，實驗室中正在升級的法術或部隊現在會正確更新其圖示。

  • 修復多個資訊介面問題。

  • 在部落對戰聯盟賽中切換至非目前戰鬥日的日期時，不再清除待進攻通知。

  • 建築之錘現在可用於建築大師基地的陷阱。

  • 修復飛龍公爵火箭背包裝備的多項問題。

把音量開大，首領

舞台已經搭好。觀眾徹底沸騰。榮耀與名望在等著你。

調高音量，拿起戰斧，一路狂飆，邁向巔峰。

全面開戰！🤘