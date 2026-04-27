怪物。音樂。混亂。

把音量開大，首領。這個四月，《部落衝突》將迎來金屬風暴，戰場即將震耳欲聾。肉盾樂隊壓軸登場。你的村莊，就是演出現場。至於觀眾？早已全副武裝。準備好迎接史上最喧鬧、最狂野、最重金屬的賽季！

接下來就一起看看這一季將推出哪些精彩內容吧！

傳說聯盟登台開戰

只有一個傳說聯盟？那可不夠熱鬧。

現在，傳說聯盟分為三個等級，每個等級都有獨立的賽事結構、競技壓力與節奏。三個等級提供的勝利之星獎勵和聯盟獎勵皆相同。但不同等級提供了不同的競技體驗，每個等級的戰鬥結構、晉級規則與難度都有所不同。

注意：達到傳說3，即可完成「聯盟大師」成就的最終等級。

傳說聯盟等級結構：深入解析

傳說3

每週錦標賽

每週24場戰鬥

每週各小組排名前5名的玩家晉級

使用傳說3戰鬥屬性調整_（見下表）_

傳說2

每週錦標賽

每週30場戰鬥

每週各小組排名前3名的玩家晉級

使用傳說2戰鬥屬性調整_（見下表）_

傳說1

4週錦標賽

每天8場戰鬥

每週排名低於10,000名的玩家將降級

使用傳說1戰鬥屬性調整_（見下表）_

傳說1特殊規則：僅限大咖

降級

週日結束時排名在前10,000名之外的玩家，將於週一降級至傳說2

每週獎盃重置

新進入傳說聯盟的玩家起始獎盃數皆為 5,000盃

獎盃數低於5,000的玩家將重置為 5,000

每次錦標賽開始時，所有玩家的獎盃數都會重置為5,000

傳說1排行榜

顯示 前200名玩家

若未進入前200名，則會顯示目前排名

若你有降級風險，也會特別標示

自動防守

若有未使用的防守機會，系統會以當天與前一天防守的平均數據計算。這能提升比賽公平性，同時維持競技性。

戰鬥屬性調整改動：混音版

雷龍32與雷龍33聯盟將移除戰鬥屬性調整

戰鬥屬性調整已依聯盟等級重新命名： 傳說3 傳說2 傳說1



詳細調整請見下表：

電競賽事 舊版 NEW 目前 NEW 目前傳說 傳說1 傳說2 傳說3 防禦建築每秒傷害值 +20% +25% +15% +20% +15% +10% 防守方英雄生命值／每秒傷害值 +20% +25% +15% +20% +15% +10% 守衛生命值／每秒傷害值 0% +20% 0% +20% +10% +5% 進攻方英雄生命值／每秒傷害值 -20% -20% -5% -20% -10% -5% 裝備 -3/-6 -3/-6 0/0 0/0 0/0 0/0

演出時間調整

衝撞區準時開啟。

每週錦標賽開始時間調整為： UTC時間週一下午5點

調整前為： UTC時間週二凌晨5點



保底聯盟等級調整：小心腳下

16級大本營的保底聯盟等級由戈侖石人21調整為戈侖石人20

17級大本營的保底聯盟等級由泰坦25調整為皮卡超人23

18級大本營的保底聯盟等級為泰坦26

所有排位戰聯盟：全面升調

不活躍狀態和降級

玩家將看到全新的不活躍狀態提醒，並附有倒數計時器，顯示距離降級還有多久，不用再猜了！

不活躍時間超過4週後將被降級（此前為1週）。 在排位戰模式中，玩家可以連續4週處於不活躍狀態（即未報名參賽），不用擔心被降級。 第一次因不活躍被降級後，不活躍時間每增加4週再降1級，直至降到大本營最低聯盟等級。 降到最低聯盟等級後，如果不活躍時間再增加4週，將變為未進入聯盟的狀態。



戰鬥場次調整：無返場

聯盟 調整前對戰場次 調整後對戰場次 泰坦25 14 12 泰坦26 14 12 泰坦27 14 12 飛龍28 18 14 飛龍29 18 14 飛龍30 18 14 雷龍31 24 18 雷龍32 24 18 雷龍33 24 18 傳說3 N/A 24 傳說2 N/A 30

排位戰防禦陣型調整：有人看到音樂祭地圖嗎？

可在錦標賽介面直接編輯陣型

現在系統會更清楚地提醒玩家：可在新的錦標賽或傳說1攻防日開始前更改陣型

戰鬥開始後所做的調整，只會在下一次錦標賽或下個傳說1攻防日生效

對排位戰中已啟用的預設陣型所做的任何調整，將自動套用到下一次錦標賽或下個傳說1攻防日的陣型

戰鬥記錄和排行榜更新：主舞台

戰鬥記錄

我們為錦標賽戰鬥記錄設計了全新外觀，讓玩家更方便閱讀、截圖和分享

新增以戰績為基準的顏色標示

新增戰鬥卡片概覽，方便玩家截圖向好友炫耀

排行榜

所有排位戰介面統一

全球視圖與個人視圖之間的架構更清楚

全新大本營排行榜

現在可以在全新的「大本營排行榜」中查看任意大本營等級的頂尖玩家

晉升和降級流程優化：直衝榜首

聯盟等級變化提示更清楚

戰績與晉升進度顯示更直觀

晉升和降級週期結束後，可在個人歷史紀錄中查看全新的晉升和降級流程

玩家個人資料和社交更新：完美退場

傳說聯盟個人資料將保留： 最高聯盟等級 獎盃數 傳說獎盃總數

達成新的最佳紀錄時自動更新

獎盃數現已重新顯示於： 個人資料（目前聯盟） 社交分頁中的好友列表



依聯盟調整的經濟內容：周邊攤位

勝利之星獎勵

以下獎勵略微增加： 金幣、聖水、闇黑重油，以及所有種類的礦石

大本營升至更高等級後，獎勵提升幅度也會增加

聯盟獎勵

獎勵會隨聯盟等級提升而增加

排位戰戰利品

稍微減少，以平衡上述獎勵提升

樂團新成員

音響轟鳴。觀眾徹底沸騰。陣容更加強勁。

這一季，我們將推出火力更猛、玩法更炸的全新單位與升級內容，為你帶來主宰戰場的全新方式。戰團新成員隆重登場。

全新大本營守衛：滾木手

每個舞台都需要主角。而他從不失手。

滾木手是強大的遠程防禦單位，天生就是為了掌控戰場，凡是膽敢踏入射程的敵人都會遭到嚴懲。

發射移動緩慢、具穿透效果的滾木，攻擊路徑上的所有目標。

可同時攻擊空中和地面單位。

每秒傷害值為350。

命中時會將目標擊退1格。

攻擊範圍：

1-4級：7格

5級：8格

全新攻城機器：空中戰車

有的樂團會帶伴唱歌手。而你可以呼叫來自空中的增援。

空中戰車是一種空中攻城機器，專門用於在戰鬥中支援部隊。

可獨立移動，但部署在空中部隊後方時，效果最佳。

最多可發射6個增援桶，每個桶內都裝有部落城堡部隊，以及亡靈、氣球兵和飛龍寶寶；等級越高，援軍越強。

滿級時，每次部署會釋放以下援軍：

5個亡靈（14級）

1個氣球兵（13級）

1個飛龍寶寶（12級）

全副武裝撕碎敵人

飛龍公爵全新普通裝備：雷電獠牙

飛龍公爵可不是來當備胎的。大本營達到17級即可解鎖這件全新普通裝備，能將每次攻擊化為一場雷電風暴。

雷電獠牙

被動技能

最多可連鎖攻擊4個目標

每次傳導後傷害降低20%

每次攻擊最多造成400傷害

全新等級：調高音量

你的軍隊獲得全面強化。多個單位可升級至全新等級：

部隊

野蠻人：可升至13級

哥布林：可升至10級

瓦基麗武神：可升至12級

戈侖石人：可升至15級

飛龍：可升至13級

氣球兵：可升至13級

雪怪：可升至8級

頭號殺手：可升至4級

巨木騎士：可升至4級

德魯伊：可升至6級

攻城機器

攻城鑽地機：可升至6級

攻城訓練營：可升至6級

攻城滾木車：可升至6級

攻城飛艇：可升至6級

法術

狂暴法術：可升至7級

冰凍法術：可升至8級

鏡像法術：可升至9級

召回法術：可升至7級

蔓生法術：可升至5級

冰障法術：可升至6級

升級舞台

核心建築解鎖全新等級，這樣才能跟上音樂祭的混亂節奏。

建築

攻城機器工坊：可升至9級

兵營：可升至14級

鐵匠鋪：可升至10級

防守

X連弩：可升至13級

投石機：可升至7級

陷阱

巨型炸彈：可升至12級

額外解鎖1個空中炸彈

城牆：打造更強防線

城牆越堅固，大本營越安全。道理就是這麼簡單。

新增75塊可升級至19級的城牆。

城牆總數增加25%。

超級蓄能：突破極限

部分防禦建築並沒有止步於升級——它們還要更進一步。普通升級不夠，那就開啟超級蓄能。

全新超級蓄能等級上線

迫擊炮：1-2級

地獄之塔：1-2級

特斯拉電磁塔：1-2級

火焰噴射器：1-2級

復仇之塔：1-2級

經濟：加速建造，火熱升級

每一場盛大演出都需要澎湃動力。

降低多個大本營等級中多項升級的等待時間和資源花費。

部落對戰聯盟賽：全球巡演，版圖擴張

新增4個聯盟等級：

泰坦III

泰坦II

泰坦I

傳說

戰鬥屬性調整支援：戰鬥屬性調整會在泰坦II、泰坦I和傳說聯盟中生效

已調整現有聯盟的晉級和降級名額，讓整體晉級體驗更順暢

為因應聯盟等級增加，已對所有聯盟獎勵進行平衡性調整

更多玩家可在高級聯盟中獲得額外獎勵

排行榜已完成調整，現在會顯示傳說聯盟結果，而非冠軍1聯盟結果

已為泰坦和傳說新增全新聯盟徽章

高級聯盟的戰爭地圖視覺效果已更新

優化戰爭地圖目標位置，減少在地圖上誤點的情況

遊戲玩法相關調整：曲目更新

英雄和軍隊

新增功能：如果你擁有能改變弓箭女皇箭矢外觀的裝備，現在可以選擇自己偏好的箭矢視覺特效。該設定位於更換造型介面。

你現在可以在友誼戰和部落友誼戰中使用正在升級的英雄與戰寵。

平衡性調整

毒藥法術現在又可以對守衛造成傷害了，但只會對其造成30%傷害

調整改裝迫擊炮的攻擊時機，現在第一輪炮擊不會立即發動，而是會延後0.5秒

召回法術現在會優先作用於英雄

攻城機器

現在會受到小炎怪火焰的傷害

現在不受以下效果影響： 14本至16本的毒藥效果 生命寶石效果 守護者學徒的光環



其他調整

圖騰現在免疫英雄火炬技能

分享重播的冷卻時間從5分鐘縮短至2分鐘

被召喚單位，例如骷髏兵和小雪怪，現在會顯示其所需空間

更新戰鬥屬性調整的文字說明，表述更加清晰

寶箱戰利品獎池更新

守衛被冰凍時不會再啟動

部落聊天中的置頂訊息上限由10條提升至20條

問題修復：場務已就位

修復超級部隊消失的問題。此前，如果你已啟用某個超級部隊，之後又從代幣活動中領取相同的超級部隊，該超級部隊就會在領取後的第一次進攻中消失。

如果部落城堡在部落友誼戰中被攻擊，部落城堡中的單位不會再從已啟用的軍隊配置中移除。

修復部落設定相關問題。此前，新部落預設會將部落對戰記錄設為隱私，並停用部落友誼戰，儘管在建立部落時這些選項顯示為已啟用。

現在，在玩家發起部落對戰、傳說或排位戰進攻前，系統會檢查軍隊是否為空，以避免進入戰鬥後無兵可用的情況。

修復犛犛的AI邏輯有時會導致牠不攻擊城牆的問題。

開啟增援請求介面時，不會再關閉戰爭地圖或部落對戰聯盟賽地圖介面。

在已裝備的造型尚未完成載入時，英雄殿堂會顯示載入動畫。

使用寶石完成研究後，實驗室中正在升級的法術或部隊現在會正確更新其圖示。

修復多個資訊介面問題。

在部落對戰聯盟賽中切換至非目前戰鬥日的日期時，不再清除待進攻通知。

建築之錘現在可用於建築大師基地的陷阱。

修復飛龍公爵火箭背包裝備的多項問題。

把音量開大，首領

舞台已經搭好。觀眾徹底沸騰。榮耀與名望在等著你。

調高音量，拿起戰斧，一路狂飆，邁向巔峰。

全面開戰！🤘