当晚率先展开的是败者组的比赛。首场比赛，在首局先失一城的情况下，法国天才Viiper凭借后两局的卡组针对成功逆转Samuel晋级，精准部署再次发威；另一边德国人ReicherT在前两局战成平手后，决胜盘用一套胜率奇高的自闭桶惊险取胜，与法国人会师下一轮。

胜者组方面，长发战神Lucas在面对MAU时火力全开，一局皮卡羊一局白王电胖都无懈可击，哪怕玻利维亚王牌斗志再强也无奈败北，Lucas也因此挺进决赛并手握两次机会。

回到败者组半决赛，首局在双方大闪互劈的情况下，ReicherT凭借多一个雪球伤害的微弱优势惊险获胜。第二局，ReicherT操刀墓园再次遇上克星自闭桶体系，但吸取前人经验的他前期先是力保血量，双倍之后一波沉单位外加蹦迪成功拉回劣势，最终再下一局挺进败者组决赛。

而在败者组决赛中，MAU再次展现出自己在组卡上的独特理解，先是超骑毒羊稳稳抓住ReicherT的超骑暗夜女巫墓体系，随后又是一手锅炉卫队四猪让德国天王的家驹全场迷失，最终，MAU击败ReicherT重回决赛，与巴西人Lucas再次上演巅峰对决。

