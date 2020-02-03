8月14日（本周六）17点，2021皇室战争十大天王争霸赛（简称CRSC）第二赛季就将震撼开战，ARIMURA、Auk、FamousKid、Higher、KK、Nova Lciop、PANDORA、TRB SandBox、Shaden Smuki、Tattoos十位来自中日韩以及东南亚的顶级高手将作为本赛季初始十大天王，打响十强排位赛的争夺。大战将至，首周赛程赛制先睹为快！

CRSC第二赛季每个比赛日的开战时间提前1小时，提早到17点准时开战，大家千万不要迟到啦！本周末两天的十强排位赛，十位通过直邀参赛的亚洲顶尖高手将悉数亮相，展开两天的捉对厮杀，一决初始十大天王的排位顺序，争取在漫长的赛季中抢得先机！

