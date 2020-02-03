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3 Feb 2020
Blog – Clash Royale

Season 8: Return To Legendary

Group A - 20/7 - REWATCH!
Group B - 21/7 - REWATCH!
Group C - 22/7 - REWATCH!
Group D - 23/7 - REWATCH!
Group E - 24/7 - REWATCH!

8月14日（本周六）17点2021皇室战争十大天王争霸赛（简称CRSC）第二赛季就将震撼开战，ARIMURA、Auk、FamousKid、Higher、KK、Nova Lciop、PANDORA、TRB SandBox、Shaden Smuki、Tattoos十位来自中日韩以及东南亚的顶级高手将作为本赛季初始十大天王，打响十强排位赛的争夺。大战将至，首周赛程赛制先睹为快！

CRSC第二赛季每个比赛日的开战时间提前1小时，提早到17点准时开战，大家千万不要迟到啦！本周末两天的十强排位赛，十位通过直邀参赛的亚洲顶尖高手将悉数亮相，展开两天的捉对厮杀，一决初始十大天王的排位顺序，争取在漫长的赛季中抢得先机！

UNLOCK REWARDS

  • Log-endary Tower Skin

  • Exclusive Crying Royal Ghost Emote

Once unlocked you will keep these forever, but they can only be earned in Season 8!

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本周六17点，十强排位赛将进行首日争夺，经过抽签，十位直邀选手被平均分为两组、每组5人。A组坐拥Higher力量哥两位中国大陆选手，他们将与两位日本选手PANDORA&ARIMURA以及宝岛战神Tattoos一较高下。卫冕冠军Auk则将在B组孤军奋战，迎战日本大神KK、新加坡第一人FamousKid以及两位韩国选手。两组依次进行BO1单循环积分赛，决出各组的第1至第5名排位顺序，小组循环赛的排名将直接决定选手第二天在天王金字塔中的位置。

Ram Rider Card Level Boost

Ram Rider will be boosted to your King Level for the whole Season!

클래시 로얄 스타 챔피언십 시즌 2가 코앞으로 다가왔고 수 많은 경기가 우리를 기다리고 있습니다!

이번 주 토요일과 일요일 오후 6시에 시작될 클래시 로얄 스타 챔피언십 시즌 2 시드 위크를 놓치지 마세요😎

과연, 첫 번째 시드 위크 챔피언은 누가 될까요? 어떤 지역이 가장 멋진 활약을 보여줄지 이번 주말을 기대하세요!

本周日17点将展开经典金字塔单边冒泡赛，十大天王按照前一天的排名自下而上展开对决，每轮胜者可以继续向上挑战，败者则留在原地，总共9场比赛后决出最后的冠军，除了最后的冠亚军决赛为BO5外其他场次均为BO3。即前一天两个小组头名将直通金字塔第四层，小组第二镇守在第三层，小组第三名处在第二层，两组第4、第5名则将在第一层展开较量。

ZAPPIES

  • Damage: +20%

  • Hit Speed: 1.6s -> 2.0s (25% slower)

  • Faster ‘First Attack’ on target: 1.4sec -> 1sec

  • Staggered Deploy Time: 0.15sec

BARBARIAN HUT

  • Building Lifetime: Reduced 60sec -> 50s

  • Spawn Time: Reduced 13.5s -> 12.5s

  • Now spawns 2 Barbarians when destroyed

ROYAL HOGS

  • Damage: +6%

WITCH

  • Faster ‘First Attack’ on target: 1.0sec -> 0.7sec

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SEASON 8 OVERVIEW VIDEO