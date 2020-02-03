8月14日（本周六）17点，2021皇室战争十大天王争霸赛（简称CRSC）第二赛季就将震撼开战，ARIMURA、Auk、FamousKid、Higher、KK、Nova Lciop、PANDORA、TRB SandBox、Shaden Smuki、Tattoos十位来自中日韩以及东南亚的顶级高手将作为本赛季初始十大天王，打响十强排位赛的争夺。大战将至，首周赛程赛制先睹为快！
CRSC第二赛季每个比赛日的开战时间提前1小时，提早到17点准时开战，大家千万不要迟到啦！本周末两天的十强排位赛，十位通过直邀参赛的亚洲顶尖高手将悉数亮相，展开两天的捉对厮杀，一决初始十大天王的排位顺序，争取在漫长的赛季中抢得先机！
Log-endary Tower Skin
Exclusive Crying Royal Ghost Emote
Once unlocked you will keep these forever, but they can only be earned in Season 8!
35 Pass Royale Reward Tiers to unlock!
35
FREE
Reward Tiers to unlock!
本周六17点，十强排位赛将进行首日争夺，经过抽签，十位直邀选手被平均分为两组、每组5人。A组坐拥Higher和力量哥两位中国大陆选手，他们将与两位日本选手PANDORA&ARIMURA以及宝岛战神Tattoos一较高下。卫冕冠军Auk则将在B组孤军奋战，迎战日本大神KK、新加坡第一人FamousKid以及两位韩国选手。两组依次进行BO1单循环积分赛，决出各组的第1至第5名排位顺序，小组循环赛的排名将直接决定选手第二天在天王金字塔中的位置。
Ram Rider will be boosted to your King Level for the whole Season!
클래시 로얄 스타 챔피언십 시즌 2가 코앞으로 다가왔고 수 많은 경기가 우리를 기다리고 있습니다!
이번 주 토요일과 일요일 오후 6시에 시작될 클래시 로얄 스타 챔피언십 시즌 2 시드 위크를 놓치지 마세요😎
과연, 첫 번째 시드 위크 챔피언은 누가 될까요? 어떤 지역이 가장 멋진 활약을 보여줄지 이번 주말을 기대하세요!
本周日17点将展开经典金字塔单边冒泡赛，十大天王按照前一天的排名自下而上展开对决，每轮胜者可以继续向上挑战，败者则留在原地，总共9场比赛后决出最后的冠军，除了最后的冠亚军决赛为BO5外其他场次均为BO3。即前一天两个小组头名将直通金字塔第四层，小组第二镇守在第三层，小组第三名处在第二层，两组第4、第5名则将在第一层展开较量。
ZAPPIES
Damage: +20%
Hit Speed: 1.6s -> 2.0s (25% slower)
Faster ‘First Attack’ on target: 1.4sec -> 1sec
Staggered Deploy Time: 0.15sec
BARBARIAN HUT
Building Lifetime: Reduced 60sec -> 50s
Spawn Time: Reduced 13.5s -> 12.5s
Now spawns 2 Barbarians when destroyed
ROYAL HOGS
Damage: +6%
WITCH
Faster ‘First Attack’ on target: 1.0sec -> 0.7sec