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2 Mar 2020
Blog – Clash Royale

SEASON 9: BIRTHDAY ROYALE

IT'S OUR 4TH BIRTHDAY...

...and you're invited to celebrate! We just need your help delivering a life-size Arena cake first.

CELEBRATING 4 YEARS

It's been FOUR years since Clash Royale was released globally on 2nd March 2016 (has it really been that long?) and we are celebrating throughout Season 9!

頂尖高手顛峰對決！每個月最精采的賽事直播再度展開！8位選手將在8月21日、22日22點捉對廝殺！Light、Sandbox等月度決賽常客再次搶到門票，當然仍有不少首度來到CRL的新秀，究竟本月月度決賽有哪些選手參賽呢？讓我們帶你先睹為快！

請記得訂閱中文賽事頻道，準時觀看賽事直播！

NEW CARD - ROYAL DELIVERY!

Mohamed Light

CARD LEVEL BOOST

Once unlocked, Royal Delivery will be boosted to your King Tower Level for all of Season 9!

HOW TO UNLOCK

當前全球積分排行榜第1名的Light，本月再度展現實力擊退各路好手，這是他第4次搶到月度決賽門票，在在顯示他的實力強度。雖然上個月歷經亂流，狀態不佳而在該月首日賽程中被淘汰，但Light沒有沉寂太久，快速的找回手感，究竟本月他能走多遠呢？

TRB SandBox

NEW ARENA - BIRTHDAY BATTLEFIELD

The Blue King has ordered a life-size Arena cake to be delivered to the Royale Kingdom and there's time to kill. Cake fight, anyone?

"Let them eat cake... and battle on it."

SandBox自從第3賽季在大家面前出現後，就履履殺入月度決賽，這是他第3次拿下門票，但他的晉級之路絕非易事。月度資格賽第2天小組對戰中被分入死亡之組，對戰Lucas與Ruben，比拼多場對戰後，才取得月度決敗寶貴門票。究竟實力凌駕Lucas與Ruben的他，能否在本月拿回冠軍呢？

PASS ROYALE SEASON 9

Famouskid

Famouskid雖然是首度來到CRL月度決賽，但他憑藉著每個月獎盃競賽多在20名以前，還有在月度資格賽中的努力，在全球積分排行榜的名次並不低，本月來到月度決賽，他會展現什麼的操作與玩法？相信大家都很期待。

FREE EMOTE GIVEAWAY!

Surg TS

刚刚在CRSC上遭遇团灭的韩国赛区，本周依然是小鬼当家、新人驾到。Pmn I Hunter，这位名不见经传的选手天梯最高杯数只有7623杯，在几乎人均8000+的天王金字塔显然有点不够看，但上周guoyuan的发挥也在反复证明，杯数跟实力似乎并不挂钩。杯数平平无奇，参赛经历一片空白，完全藏在暗处的Pmn I Hunter有机会给轻视他天王们带来惊喜，作为目前韩国籍选手唯一的代表，他必将战斗到最后一刻。

全员大神，战力满满！本周的8位踢馆选手可以说是CRSC第二赛季开赛以来最强大的一周，天王金字塔中第三至第十天王千万要小心咯！究竟是挑战者踢馆成功，还是天王们捍卫王权，周六17点我们不见不散！

SUPPORT YOUR FAVORITE CONTENT CREATORS!

We recently added a way for you to support Clash Royale content creators through Creator codes.

When you enter a Creator code at the bottom of the Shop, a percentage of any purchase you make will go directly to that Creator!

Why not ask your fave content creators if they have a Creator code?

Surg TS曾在第5賽季來到月度決賽，但表現不如預期，在首日提前告別戰場。這次在月度資格賽中技壓Mugi與Hajime才搶到門票的他，必定想讓大家看看他的成長，究竟捲土重來的他，會取得什麼樣的戰績呢？

BALANCE CHANGES

MINER

  • Crown Tower Damage reduced 40% > 35%

EARTHQUAKE

  • Affects Hidden Tesla

GOLEM

  • Golemite Damage -22.5%

  • Golemite Death Damage +55%

(Golemites are the two 'mini-Golems' that spawn once the Golem is destroyed)

CANNON

  • +5% Damage

CANNON CART

  • +5% Damage

燃爆全球，竞逐巅峰！CRL 2021第七赛季月度决赛的大幕即将拉开，随着CRL 2021赛年进入尾声阶段，精彩的CR对决也是看一场少一场，且看且珍惜！而在没有了立场因素的左右后，我们每位观众都可以全心全意地享受最顶级最纯粹的CR魅力。今晚10点，锁定各大直播平台，让我们再一次，为CR呐喊！

VOTE FOR YOUR FAVORITE PARTY MODES

Throughout Season 9 it is up to YOU to vote for what Party modes you want to play!

Vote through News Royale from Thursday 5th March!

OTHER CHANGES

Clan War Collection Day Battles

1v1

  • Wall Breakers

  • Classic Decks

  • Triple Draft

  • Sudden Death

  • Double Elixir Draft

2v2 has been removed from Collection Day.

TL;DR?

Watch instead of read!

CLASH ROYALE TURNS 4!