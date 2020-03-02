刚刚在CRSC上遭遇团灭的韩国赛区，本周依然是小鬼当家、新人驾到。Pmn I Hunter，这位名不见经传的选手天梯最高杯数只有7623杯，在几乎人均8000+的天王金字塔显然有点不够看，但上周guoyuan的发挥也在反复证明，杯数跟实力似乎并不挂钩。杯数平平无奇，参赛经历一片空白，完全藏在暗处的Pmn I Hunter有机会给轻视他天王们带来惊喜，作为目前韩国籍选手唯一的代表，他必将战斗到最后一刻。

全员大神，战力满满！本周的8位踢馆选手可以说是CRSC第二赛季开赛以来最强大的一周，天王金字塔中第三至第十天王千万要小心咯！究竟是挑战者踢馆成功，还是天王们捍卫王权，周六17点我们不见不散！