...and you're invited to celebrate! We just need your help delivering a life-size Arena cake first.
It's been FOUR years since Clash Royale was released globally on 2nd March 2016 (has it really been that long?) and we are celebrating throughout Season 9!
頂尖高手顛峰對決！每個月最精采的賽事直播再度展開！8位選手將在8月21日、22日22點捉對廝殺！Light、Sandbox等月度決賽常客再次搶到門票，當然仍有不少首度來到CRL的新秀，究竟本月月度決賽有哪些選手參賽呢？讓我們帶你先睹為快！
請記得訂閱中文賽事頻道，準時觀看賽事直播！
NEW CARD - ROYAL DELIVERY!
Mohamed Light
Once unlocked, Royal Delivery will be boosted to your King Tower Level for all of Season 9!
HOW TO UNLOCK
當前全球積分排行榜第1名的Light，本月再度展現實力擊退各路好手，這是他第4次搶到月度決賽門票，在在顯示他的實力強度。雖然上個月歷經亂流，狀態不佳而在該月首日賽程中被淘汰，但Light沒有沉寂太久，快速的找回手感，究竟本月他能走多遠呢？
TRB SandBox
NEW ARENA - BIRTHDAY BATTLEFIELD
The Blue King has ordered a life-size Arena cake to be delivered to the Royale Kingdom and there's time to kill. Cake fight, anyone?
"Let them eat cake... and battle on it."
SandBox自從第3賽季在大家面前出現後，就履履殺入月度決賽，這是他第3次拿下門票，但他的晉級之路絕非易事。月度資格賽第2天小組對戰中被分入死亡之組，對戰Lucas與Ruben，比拼多場對戰後，才取得月度決敗寶貴門票。究竟實力凌駕Lucas與Ruben的他，能否在本月拿回冠軍呢？
PASS ROYALE SEASON 9
Famouskid
Famouskid雖然是首度來到CRL月度決賽，但他憑藉著每個月獎盃競賽多在20名以前，還有在月度資格賽中的努力，在全球積分排行榜的名次並不低，本月來到月度決賽，他會展現什麼的操作與玩法？相信大家都很期待。
FREE EMOTE GIVEAWAY!
Surg TS
刚刚在CRSC上遭遇团灭的韩国赛区，本周依然是小鬼当家、新人驾到。Pmn I Hunter，这位名不见经传的选手天梯最高杯数只有7623杯，在几乎人均8000+的天王金字塔显然有点不够看，但上周guoyuan的发挥也在反复证明，杯数跟实力似乎并不挂钩。杯数平平无奇，参赛经历一片空白，完全藏在暗处的Pmn I Hunter有机会给轻视他天王们带来惊喜，作为目前韩国籍选手唯一的代表，他必将战斗到最后一刻。
全员大神，战力满满！本周的8位踢馆选手可以说是CRSC第二赛季开赛以来最强大的一周，天王金字塔中第三至第十天王千万要小心咯！究竟是挑战者踢馆成功，还是天王们捍卫王权，周六17点我们不见不散！
SUPPORT YOUR FAVORITE CONTENT CREATORS!
We recently added a way for you to support Clash Royale content creators through Creator codes.
When you enter a Creator code at the bottom of the Shop, a percentage of any purchase you make will go directly to that Creator!
Why not ask your fave content creators if they have a Creator code?
Surg TS曾在第5賽季來到月度決賽，但表現不如預期，在首日提前告別戰場。這次在月度資格賽中技壓Mugi與Hajime才搶到門票的他，必定想讓大家看看他的成長，究竟捲土重來的他，會取得什麼樣的戰績呢？
BALANCE CHANGES
MINER
Crown Tower Damage reduced 40% > 35%
EARTHQUAKE
Affects Hidden Tesla
GOLEM
Golemite Damage -22.5%
Golemite Death Damage +55%
(Golemites are the two 'mini-Golems' that spawn once the Golem is destroyed)
CANNON
+5% Damage
CANNON CART
+5% Damage
燃爆全球，竞逐巅峰！CRL 2021第七赛季月度决赛的大幕即将拉开，随着CRL 2021赛年进入尾声阶段，精彩的CR对决也是看一场少一场，且看且珍惜！而在没有了立场因素的左右后，我们每位观众都可以全心全意地享受最顶级最纯粹的CR魅力。今晚10点，锁定各大直播平台，让我们再一次，为CR呐喊！
Throughout Season 9 it is up to YOU to vote for what Party modes you want to play!
Vote through News Royale from Thursday 5th March!
Clan War Collection Day Battles
1v1
Wall Breakers
Classic Decks
Triple Draft
Sudden Death
Double Elixir Draft
2v2 has been removed from Collection Day.