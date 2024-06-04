Rüste deine Koboldarmee für etwas Großes ...

Verdiene ab dem 7. Juni um 11:00 Uhr MESZ Koboldkarten, ein Koboldbanner und die Minenwerfer-Entwicklung GRATIS, indem du dich einfach jeden Tag im Spiel anmeldest! Lass keinen Tag aus, denn mit jedem verpassten Tag verpasst du auch eine Belohnung!

Hier ist die Liste aller Belohnungen:

2500x Speerkobolde

1 Koboldbanner

2500x Koboldgang

1 Minenwerfer-Entwicklungsfragment

500x Koboldhütte

1 Minenwerfer-Entwicklungsfragment

125x Koboldfass

1 Minenwerfer-Entwicklungsfragment

125x Koboldbohrer

1 Minenwerfer-Entwicklungsfragment

2 Minenwerfer-Entwicklungsfragmente

⚠️ Teilnahmebedingungen: Du musst mindestens Königslevel 7 erreicht haben.

Wir sehen uns in der Arena!