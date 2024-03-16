15. März 2024
Blog – Clash Royale
STIMME FÜR DEN BESTEN MAGIETURMSKIN
Mit deiner Stimme hast du das Sagen! Wähle aus den Finalisten dein Lieblingsdesign für den Turmskin. Der Sieger schafft es ins Spiel! Du kannst ein Mal abstimmen und deine Entscheidung danach nicht ändern – also wähle weise!
Möge das beste Design gewinnen!
SIEH DIR DIE EINSENDUNGEN AUF MAKE AN! (1)
Dunkles Magiekönigreich von DendeDZG
Der Magiewagen des Hasen von Naji Kadalayi
Verzauberte-Kröte-Turm von LukeDraw
Fluchschwein-Turm von czaromaro
Die Magischen Kästen von Naji Kadalayi