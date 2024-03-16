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15. März 2024
Blog – Clash Royale

STIMME FÜR DEN BESTEN MAGIETURMSKIN

Mit deiner Stimme hast du das Sagen! Wähle aus den Finalisten dein Lieblingsdesign für den Turmskin. Der Sieger schafft es ins Spiel! Du kannst ein Mal abstimmen und deine Entscheidung danach nicht ändern – also wähle weise!

Möge das beste Design gewinnen!

SIEH DIR DIE EINSENDUNGEN AUF MAKE AN! (1)

Dunkles Magiekönigreich von DendeDZG

Der Magiewagen des Hasen von Naji Kadalayi

Verzauberte-Kröte-Turm von LukeDraw

Fluchschwein-Turm von czaromaro

Die Magischen Kästen von Naji Kadalayi