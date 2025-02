In Vorbereitung auf die Oktobersaison in Clash Royale nehmen wir einige spannende Änderungen an der Funktionsweise des Pass Royale vor. Eine der größten Anpassungen ist die Entfernung des Goldpasses. Dieser wird durch einen brandneuen Diamantpass 💎 und einen überarbeiteten Gratispass ersetzt. Hier erfährst du alles zu dieser Neuerung:

❓ Warum entfernen wir den Goldpass?

Wir vereinfachen den Pass Royale, indem wir den Goldpass entfernen. Ab jetzt gibt es nur noch eine Premiumoption, den Diamantpass, in dem dich verbesserte Belohnungen und Vorteile erwarten. Wir haben außerdem die Belohnungen und Vorteile im Gratispass aufgewertet, wodurch die gesamte Community sich auf ein noch besseres Spielerlebnis freuen kann.

📅 Daten und Details:

25. September: Der Goldpass wird nicht mehr im Supercell Store zu kaufen sein.

2. Oktober: Das neue Spielupdate geht live, aber die Septembersaison und der entsprechende Pass werden für kurze Zeit aktiv bleiben.

7. Oktober: Der Goldpass wird nicht mehr im Spiel zu kaufen sein. Der brandneue Diamantpass wird offiziell zu Beginn der Oktobersaison veröffentlicht. Dich erwartet eine spannende Reihe an Belohnungen, einschließlich Designs, Gold, Bannern und exklusiven Emotes.

💎 Was gibt‘s Neues im Diamantpass?

Der Diamantpass bietet dir Premiumbelohnungen. Diese schließen unter anderem Folgendes ein:

Exklusive Designs wie Turmskins und Emotes. 🎨

Bessere Truhen wie die Königliche Jokertruhe und Legendäre Königstruhe . So bekommst du wertvolle Belohnungen im Spiel.

Glücksboxen wurden zum Pass hinzugefügt. Das bedeutet, dass du bessere Chancen auf hochwertige Belohnungen hast.

🆓 Überarbeiteter Gratispass für alle Spieler

Der Gratispass wurde deutlich verbessert. Nun bietet er bei jedem Meilenstein Belohnungen. Zu den wichtigsten Verbesserungen gehört Folgendes: