Ab dem 16. Februar sind durch die folgenden Themenereignisse bis zum Ende der Saison 22 Eisenherz-Chancentruhen erhältlich:

Herz der Finsternis

Pfad der Helden

Clanreise

Des Weiteren wird eine begrenzte Anzahl über Giveaways und gegen Juwelen im Shop verfügbar sein.

Das Truhenöffnung-Ereignis kehrt zurück und bringt eine weitere Runde an Belohnungen mit sich, die dein Herz stehlen werden! Öffne insgesamt 15 Eisenherz-Chancentruhen und schalte am Ende eine Entwicklungsbox frei.

Wir sehen uns in der Arena!

Dein Clash Royale-Team