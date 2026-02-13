Eisenherz-Chancentruhe
Die Eisenherz-Chancentruhe steht in voller Blüte mit Ranken und ... rosenförmigen Cupcakes?
Je höher du es auf dem Trophäenpfad schaffst, desto stärker wird das verlockende Aroma der Belohnungen! Zu Beginn gibt es nur Karten mit niedrigem Seltenheitsgrad. Wenn du dann Arena 10 erreichst, eröffnet sich dir der ganze Garten voller Belohnungen und dich erwarten von da an sämtliche Seltenheitsgrade sowie saisonale Designgegenstände.
Du kannst P.E.K.K.A.-Entwicklungsfragmente, eine vollständige P.E.K.K.A.-Entwicklung und die folgenden Karten finden:
|Gewöhnlich
|Selten
|Episch
|Legendär
|Champion
|Kobolde
|Blasrohrkobold
|Dunkler Prinz
|Koboldmaschine
|Dr. Frankobold
|Koboldgang
|Koboldkäfig
|Koboldfass
|Megaritter
|Kleiner Prinz
|Speerkobolde
|Koboldhütte
|Koboldfluch
|Lavahund
|Skelettkönig
|Lakaien
|Infernoturm
|P.E.K.K.A.
|Lakaienhorde
|Megalakai
|Leere
Als Designgegenstände gibt es zwei Bannerrahmen und zwei Bannerdekorationen sowie ein neues Emote.
Ab dem 16. Februar sind durch die folgenden Themenereignisse bis zum Ende der Saison 22 Eisenherz-Chancentruhen erhältlich:
Herz der Finsternis
Pfad der Helden
Clanreise
Des Weiteren wird eine begrenzte Anzahl über Giveaways und gegen Juwelen im Shop verfügbar sein.
Das Truhenöffnung-Ereignis kehrt zurück und bringt eine weitere Runde an Belohnungen mit sich, die dein Herz stehlen werden! Öffne insgesamt 15 Eisenherz-Chancentruhen und schalte am Ende eine Entwicklungsbox frei.
Hier kannst du einen genaueren Blick auf die Inhalte werfen: type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh.
Wir sehen uns in der Arena!
Dein Clash Royale-Team