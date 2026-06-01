Grabeskälte
Von tief im Untergrund bis zur weiten gefrorenen Tundra bringt dieses Saison eine breite Vielfalt von Inhalten und aufregenden Ereignissen! In diesem Artikel erfährst du alles, was du wissen musst.
Neue Entwicklung: Prinzessin
Neuer Held: Grabstein
Spielmodi und Herausforderungen
Kompetitive Liga
Globales Turnier
Untotenbasar
Kronenjagd-Ereignisse
Clanreise
NEUE ENTWICKLUNG UND NEUER HELD
Prinzessinnen-Entwicklung
Cycles: 2
Jetzt mit Eispfeilen in ihrem Köcher!
Die entwickelte Prinzessin ist jetzt auch für Verlangsamung zu haben. Sie verschießt bei ihrem ersten Angriff nach Betreten der Arena und anschließend bei jedem dritten Angriff Eispfeile. Ein freundschaftliches Verhältnis mit Eisgeistern hat so seine Vorteile.
Held Grabstein
Fähigkeit: Königliche Wiederbelebung
Hast du dich jemals gefragt, ob da noch etwas anderes unter dem Grabstein lauert?
Die Gruftkönigin ist aus ihrem Schlummer erwacht und beteiligt sich jetzt am Kampf, wenn sie beschworen wird! Aktiviere ihre Fähigkeit, um sie als Win-Condition in die Arena zu entlassen, wo sie nur Gebäude und Türme ins Visier nimmt, während sie auf ihrem Weg Skelette beschwört.
Dieser Held wird ab Beginn der Saison für Heldenmünzen erhältlich sein, oder KOSTENLOS als ultimative Belohnung des Untotenbasars.
SPIELMODI UND HERAUSFORDERUNGEN
Prinzessin-Entwicklung-Auswahlkampf: 1. bis 8. Juni
Ein klassischer Auswahlkampf, aber aufgeladen! Wähle dein Deck und entfessele die nagelneue Prinzessin-Entwicklung.
Ruhelose Untote: 22. bis 29. Juni
In der Arena erscheinen zufällig Grabsteine, an denen Adel-Einheiten wie Skelettkönig und Königsgeist auf ihre Auferstehung nach der Zerstörung warten!
KOMPETITIVE LIGA
Prinzessinnen-Gambit: 10. bis 20. Juni
Die Prinzessin hat die Arena übernommen, und der König ist nirgends zu finden!
In dieser Liga kämpfst du bist zum Kronen-K.-o. mit einem wechselnden Deck aus 40 Karten. Entwicklungen und Helden sind im Spiel und stets aktiv. Du siehst zu Beginn jedes Kampfs, welche Karten und Formen verfügbar sind.
Die in diesem Modus verfügbaren Karten sind auf Basis deiner persönlichen Sammlung verfügbar und aufgelevelt.
Hol dir 15 Siege, um ein Ligaabzeichen zu verdienen, und erhalte ein Ranglistenplatzierungsabzeichen, indem du die Top 10.000 erreichst!
GLOBALE TURNIERE
Dreifachelixier: 2. bis 6. Juni
Clash Royale, aber 3 Mal so schnell!
Rase durch deine Kämpfe, um für jeden Sieg Belohnungen freizuschalten. Erreiche 12 Siege, um die wahre Herausforderung zu bestreiten: den Ranglisten-Aufstieg!
Beweise, dass du mehr drauf hast als die anderen, und hol dir ein exklusives Abzeichen und das Recht, ordentlich anzugeben. Für die oberen 10.000 Spieler ist zudem ein Ranglistenplatzierungsabzeichen verfügbar.
UNTOTENBASAR
In die Toten kehrt das Leben zurück – und auch in ihren Basar!
Die Gruftkönigin und ihre Skelette lassen keinen Knochen auf dem anderen und bieten alles Mögliche feil! Ressourcen, Karten, Chancentruhen und ein KOSTENLOSER Held – was immer du brauchst!
Gruftmarken sind nicht nur Körperteile, sondern auch eine zeitlich begrenzte Währung, die in Ereignissen, im Shop und über Giveaways erhältlich ist.
Diesmal wird es auch verschiedene Belohnungsstufen geben, und je weiter du vorankommst, desto bessere Belohnungen sind verfügbar. Um neue Stufen freizuschalten, solltest du genügend Marken ausgeben, damit die Untoten dir Durchgang gewähren.
Und am letzten Stand wird die Gruftkönigin höchstselbst auf dich warten, um alle deine Knochen gegen den Helden Grabstein einzutauschen!
KRONENJAGD-EREIGNISSE
Diese Saison liefert dir einige Kronenjagden samt jeder Menge großartiger Belohnungen, darunter:
Held Grabstein
Gruftmarken
Entwicklungsbox
Schreckenerregende Designgegenstände
Und mehr!
CLANREISE
Zwei weitere Clanreisen über die königlichen Ozeane werden diese Saison starten! Wenn du noch keinem Clan angehörst, tritt einem bei, bevor es zu spät ist! Falls du nicht sicher bist, welchen Clan du auswählen solltest, tritt unserem Discord-Server bei, um den perfekten Clan für dich zu finden.
Wir freuen uns immer über deine Gedanken zu neuen Ereignissen und Features, also teile uns doch auf Reddit mit, was du über die Geschehnisse in Clash Royale denkst!
Wir sehen uns in der Arena!
Dein Clash Royale-Team