Die Gruftkönigin ist aus ihrem Schlummer erwacht und beteiligt sich jetzt am Kampf, wenn sie beschworen wird! Aktiviere ihre Fähigkeit, um sie als Win-Condition in die Arena zu entlassen, wo sie nur Gebäude und Türme ins Visier nimmt, während sie auf ihrem Weg Skelette beschwört.

Dieser Held wird ab Beginn der Saison für Heldenmünzen erhältlich sein, oder KOSTENLOS als ultimative Belohnung des Untotenbasars.

SPIELMODI UND HERAUSFORDERUNGEN

Prinzessinnen-Entwicklung-Auswahlkampf: 1. bis 8. Juni

Ein klassischer Auswahlkampf, aber aufgeladen! Wähle dein Deck und entfessele die nagelneue Prinzessinnen-Entwicklung.

Ruhelose Untote: 22. bis 29. Juni

In der Arena erscheinen zufällig Grabsteine, an denen adelige Einheiten wie der Skelettkönig und Königsgeist auf ihre Auferstehung nach der Zerstörung warten!

KOMPETITIVE LIGA

Prinzessinnen-Gambit: 10. bis 20. Juni

Die Prinzessin hat die Arena übernommen, und der König ist nirgends zu finden!

In dieser Liga kämpfst du bist zum Kronen-K.-o. mit einem wechselnden Deck aus 40 Karten. Entwicklungen und Helden sind im Spiel und stets aktiv. Du siehst zu Beginn jedes Kampfs, welche Karten und Formen verfügbar sind.

Die in diesem Modus verfügbaren Karten sind auf Basis deiner persönlichen Sammlung verfügbar und aufgelevelt.