Kombotaktiken: Anpassungen der Spielbalance im Januar
2. Januar
NERFS ⬇️
Clan-Eigenschaft
Treffergeschwindigkeit-Buff-Dauer: ♾️ → 5 Sek.
Warum? Wenn die Clan-Eigenschaft aktiv ist, werden Magier und Bogenschützen-Königin zu einem unaufhaltsamen Duo, weshalb wir sie gebeten haben, langsamer zu machen ... Ein bisschen wenigstens.
BUFFS ⬆️
Assassine-Eigenschaft
Chance auf kritischen Treffer & Schaden von kritischen Treffern:
2/4: 25 % → 30 % (+20 %)
4/4: 45 % → 60 % (+33 %)
Warum? Die Assassinen sind ein wenig müde geworden, aber nach einer schnellen Schicht auf dem Trainingsgelände sind sie als echte Bedrohung für die hintere Reihe des Gegners zurück.
P.E.K.K.A.-Eigenschaft
Heilung: 30 % → 60 % (+100 %)
Bonusschaden: 30 % → 40 % (+33 %)
Warum? Ein kleiner Schmetterling war einfach nicht genug, um P.E.K.K.As die Möglichkeit zu geben, zu einer wahren Macht auf dem Schlachtfeld zu werden. Deshalb haben wir den Einsatz verdoppeln!
Banditin
Schaden: 80 → 90 (+12,5 %)
Trefferpunkte: 800 → 900 (+12,5 %)
Warum? Die Banditin hat ein bisschen ihrer Wildheit verloren, weshalb wir sie auf einen kleinen Waldausflug geschickt haben, damit sie wieder in Form und besser denn je zurückkommt.
Hexe
Schaden: 120 → 150 (+25 %)
Trefferpunkte: 750 → 900 (+20 %)
Warum? Die Hexe hat heimlich an einem Zauber gearbeitet, der ihre Ausdauer und die ihrer Skelette verbessert. Wer hätte das gedacht?
Goldener Ritter
Treffergeschwindigkeit: 1,25 Sek. → 1 Sek. (-25 %)
Warum? Der Goldene Ritter tanzt geradewegs übers Schlachtfeld, aber seine Darbietung kann die Menge nicht mehr so begeistern wie früher. Nun hat er ein paar Übungsstunden genommen und kehrt wieder geschmeidig auf die Tanzfläche zurück.
Kombiniere und herrsche!
