Kombotaktiken: Januarsaison
Neues Jahr, neue Kombotaktiken! Eine neue Saison beginnt am 5. Januar – diesmal zwar ohne einen Wechsel von Einheiten, dafür aber mit einem neuen Stapel Modifikatoren und einem brandneuen Herrscher!
Neuer Herrscher
Abbildlegende
Fähigkeit: Klonangriff
Nach Jahrhunderten des Trainings hat dieser neue Herrscher „Das Abbild“ gemeistert! Mit seiner Fähigkeit beschwört er das Abbild, das sich erst auflädt und dann einen oder mehrere Gegner in der Nähe ausschaltet.
Skins
Der Sternenstahlpfad ist der richtige Weg für dich! Erklimme ihn, um auf dem Levelaufstieg-Belohnungspfad alle Karten der Abbildlegende sowie Skins und einzigartiges Herrscherkonfetti kostenlos freizuschalten.
Sonnenlichtlegende
Galaxislegende
Mächtige Triade (Herrscherkonfetti)
Die Geisterlegende wird im Kombotaktiken-Herrscherskins-Shop verfügbar sein!
Januarsaison-Modifikatoren
Neue Modifikatoren
Schadensfeld (Bronze III)
Einheiten auf diesem Feld gehen mit 50 % TP in den Kampf und verursachen Bonusschaden.
Klonfeld (Silber II)
Deine Einheit bekommt einen Doppelgänger! Auf diesem Feld platzierte Einheiten werden geklont, und dieser Klon besitzt 70 % der TP des Originals.
Immunfeld (Gold I)
Die Einheit auf diesem Feld wird unzerstörbar ... Zumindest in den ersten 5 Sekunden des Kampfes.
Sprungfeld (Gold I)
Springe über das Spielfeld! Einheiten, die hier platziert werden, springen zu Kampfbeginn in gegnerisches Gebiet.
Angepasste Modifikatoren
Alle Gebäude-Modifikatoren verschaffen dir jetzt ein 2-Sterne-Gebäude in Runde 3 des Kampfs statt eines 1-Stern-Gebäudes zu Beginn von Runde 1.
Wir freuen uns immer über deine Gedanken zu neuen Inhalten und Features, also teile uns doch im Discord oder auf Reddit mit, was du über die Geschehnisse in Clash Royale denkst!
Kombiniere und herrsche!
Dein Clash Royale-Team