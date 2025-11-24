Obwohl wir die Trefferpunkte des Royale-Königs erhöht haben, schneidet er im Vergleich mit anderen Herrschern immer noch unterdurchschnittlich ab. Nun erhältst du bei einer Niederlage im Kampf eine zufällige Menge Elixier zwischen 4 und 8. Es kann ja nicht angehen, dass der König ins Hintertreffen gerät!

ANPASSUNGEN 🔄