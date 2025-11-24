Kombotaktiken: Spielbalance-Änderungen im Dezember
1. Dezember
ANPASSUNGEN 🔄
Hexe
Anzahl Skelette: 1/2/4/8 → 1/2/3/6 (0 %/0 %/-25 %/-25 %)
Aufladezeit: 5 Sek. → 6 Sek. (-20 %)
Schaden: 100 → 120 (+20 %)
Trefferpunkte: 650 → 750 (+15 %)
Skelett-Trefferpunkte und -Angriffsschaden: 50 % → 20 % (-60 %)
Die Hexe hat ihre Macht, die Toten zu beschwören, missbraucht und die Arena mit ihrer Skelettarmee übernommen, insbesondere wenn sie durch ihre Superstar-Eigenschaft geboostet war. Die Anzahl der Skelette, die sie beschwört, wird reduziert, um ihre Übermächtigkeit zu begraben.
Musketierin
Anzahl Ziele: 3/3/3/3 → 1/2/3/4 (-66 %/-33 %/0 %/+33 %)
Stoßreichweite: 4 Felder → 2 Felder (-50 %)
Schaden: 80 → 120 (+50 %)
Trefferanzahl: 4/3/2/1 → 5/4/3/2 (+25 %/+33 %/+50 %/+100 %)
Wenn die Superstar-Eigenschaft aktiv ist, ist selbst eine 1-Stern-Musketierin zu stark in Sachen Massenkontrolle. Wir erwarten, dass diese Anpassung ihren Einfluss ohne die nötigen Sterne abschwächt.
Tesla
Angriffsreichweite: 1 → 2 (+100 %)
Trefferpunkte: 800 → 600 (-25 %)
Der Tesla war nicht der Verteidiger, den wir erwartet hatten, darum geben wir ihm +1 Reichweite – gerade genug, um mehr Möglichkeiten zu eröffnen, ihn einzusetzen.
Superstar
Maximale Anzahl von Superkombos: unbegrenzt → 4
Wir möchten immer noch, dass Superstars ihre fünf Minuten Ruhm haben, aber wir setzen eine Grenze, damit der Bonus nicht so glücksabhängig ist.
24. November
BUFF ⬆️
Royale-König
Bei einer Niederlage erhaltenes Elixier: +4 → +4–8
Obwohl wir die Trefferpunkte des Royale-Königs erhöht haben, schneidet er im Vergleich mit anderen Herrschern immer noch unterdurchschnittlich ab. Nun erhältst du bei einer Niederlage im Kampf eine zufällige Menge Elixier zwischen 4 und 8. Es kann ja nicht angehen, dass der König ins Hintertreffen gerät!
ANPASSUNGEN 🔄
Magier
Treffergeschwindigkeit: 1,25/1,04/0,87/0,72 Sek. → 1,25 Sek. (0 %/-20 %/-43 %/-72 %)
Angriffsschaden: 80/128/205/328 → 80/144/260/467 (0 %/+12,5 %/+27 %/+42 %)
Da der Magier jetzt über die Clan-Eigenschaft verfügt, war seine Treffergeschwindigkeit etwas zu stark. Wir passen seine Werte an, damit er sich besser ausbalanciert anfühlt. Clan-tastisch!
Prinzessin
Angriffsschaden: 160 → 120 (-25 %)
Angriffstempo: 2,5 Sek. → 2 Sek. (+25 %)
Mit dem erhöhten Schaden durch die Blaster-Eigenschaft konnte die Prinzessin Einheiten mit einem einzigen Schuss ins nächste Leben befördern. Wir senken ihren Angriffsschaden, aber verbessern ihr Angriffstempo, um sie ausbalanciert zu halten.
Kombiniere und herrsche!
Dein Clash Royale-Team