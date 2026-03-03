In den letzten paar Monaten hat uns viel Feedback zu dem Fortschritt im Spiel, Helden, Belohnungen und der allgemeinen Spielbalance erreicht. Für einige der damit verbundenen Änderungen ist eine gewisse Bearbeitungszeit nötig. Wir haben jedoch stets aufmerksam zugehört und daran gearbeitet, Clash Royale noch besser für alle unsere Spieler zu machen.

Im nächsten Update nehmen wir eine Reihe an bedeutungsvollen Änderungen vor, an denen wir für das Jahr 2026 gearbeitet haben. Einige dieser Änderungen befinden sich bereits seit einer ganzen Weile in Entwicklung. Andere nehmen wir als direkte Reaktion auf die Rückmeldungen vor.

Am 23. Februar wird ein Update mit einigen dieser Anpassungen sowie brandneuen und spannenden Features veröffentlicht. Eine komplette Übersicht geben wir in den Patchnotizen, wenn das Update herauskommt.

Schauen wir uns die Änderungen nun einmal an!

AB DEM 23. FEBRUAR

Keine Duplikat-Karten auf Höchstlevel

Das Kristallsystem hat sich für viele Spieler zu bestrafend angefühlt – insbesondere, wenn sie doppelte Level-16-Karten bekamen.

Als ersten Verbesserungsschritt fügen wir bestimmte Absicherungen zu Chancentruhen hinzu, indem wir die Menge an auftauchenden Duplikaten verringern, bis mehr Karten in deiner Sammlung den Höchstlevel erreicht haben.

Folgendes gilt ab dem 23. Februar:

Wenn du weniger als 60 Karten auf dem Höchstlevel hast, erhältst du keine Duplikate dieser Höchstlevel-Karten.

Wenn du mehr als 60 Karten auf dem Höchstlevel hast, ist die Drop-Wahrscheinlichkeit von Höchstlevel-Karten um 90 % verringert.

Frühere Freischaltung von Helden – Arena 5

Wir haben erkannt, dass die Freischaltung von Helden ein zu weit entferntes Ziel darstellt – besonders für neue Spieler.

Der Heldenplatz im Deck wird nun bei Arena 5 freigeschaltet. Dadurch ist dieses Feature früher nach Beginn deiner Reise verfügbar.

Wir behalten weiterhin genau im Blick, welchen Einfluss diese Anpassung auf die Zugänglichkeit von Helden und den Gesamtfortschritt hat.

AB MÄRZ

Verringerung besonderer Deckplätze (4 → 3 Plätze)

Wir entfernen einen Spezialplatz, wodurch statt vier nun drei verfügbar sind.

Der neue Standard sieht folgendermaßen aus:

1 Evo-Platz

1 Heldenplatz

1 Jokerplatz (hier kann entweder ein Held oder eine Entwicklung platziert werden)

Diese Änderung wird an folgenden Orten Anwendung finden:

Trophäenpfad

Ranglistenmodus

Herausforderungen

Unser Ziel ist es, die Deckbau-Flexibilität zu erhalten und gleichzeitig einige der Probleme zu beseitigen, die durch die vier Plätze entstanden sind.

Entfernung von Zufallsfaktor bei Heldenfreischaltungen

Die Freischaltung von Helden wird nicht mehr zufällig erfolgen.

Spieler werden nun genau den Helden wählen können, den sie mit ihren Fragmenten bekommen wollen.

Aufgrund dieser Änderung wird das zuvor zufällige Ereignis zur Gratisfreischaltung eines Helden angepasst, und so eine Auswahlmöglichkeit gegeben.

Als Teil dieses Updates werden ab März jede Saison 75 garantierte Heldenfragmente im Gratispass verfügbar sein.

Schalte einen KOSTENLOSEN Helden frei!

Folgendes geschieht, um den Übergang von zufälligen zu ausgewählten Helden zu unterstützen:

Wir schreiben allen Spielern, die bereits die Heldenfreischaltung in Arena 5 erreicht haben, 200 Heldenfragmente gut.

Diese können 3 Monate lang ab Mitte März eingefordert werden.

Neue Entwicklungen!

Im April wird eine neue Entwicklung veröffentlicht.

Im Mai wird es keine Entwicklung geben.

Ab Juni wechseln wir zwischen den folgenden Dingen:

Helden

Entwicklungen

Neue Karten

Verbesserungen an 5-Sterne-Chancentruhen

Uns ist bewusst, dass 5-Sterne-Chancentruhen sich nicht immer so spannend oder lohnenswert anfühlen, wie sie es eigentlich sollten.

Bald werden wir Details zu diesbezüglichen kommenden Änderungen präsentieren.

UNSERE PLÄNE FÜR DIE ZUKUNFT

Das ist noch lange nicht alles, was wir für dieses Jahr geplant haben. Behalte unsere Socials im Auge, um nicht zu verpassen, was als Nächstes kommt! Du kannst dich auf spannende neue Dinge freuen!

Vielen Dank, dass du Teil der Clash Royale-Community bist.

Wir werden das nächste Kapitel des Spiels gemeinsam aufbauen!

Wir sehen uns in der Arena!

Dein Clash Royale-Team