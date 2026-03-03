Das Training des Helden Magieschütze mit der Boss-Banditin hat sich bereits ausgezahlt! Er hat die Kunst der Täuschung gemeistert und sprintet jetzt rückwärts, wobei er eine Attrappe hinterlässt, um seine Gegner hereinzulegen. Sein nächster Schuss erfolgt nicht mit einem, nicht mit zwei, nein, mit drei Pfeilen. Er durchstößt mehrere Gegner auf einen Schlag!

Schalte ihn GRATIS frei, indem du das anstehende Album-Ereignis abschließt.

ALBUM-EREIGNIS

Wir präsentieren: das nagelneue, bildhübsche Album-Ereignis! Verfügbar ab Königslevel 8.

Sammle in dieser Jubiläumssaison Ausschnitte, um neun bekannte Szenen aus den vergangenen zehn Jahren Clash Royale zu vervollständigen. Für jede Szene bekommst eine einzigartige Belohnung.

Es gibt unterschiedliche Arten von Ausschnitten und sie verfügen über verschiedene Seltenheitsgrade. Einige gehören zu bestimmten Szenen und manche sind schwieriger zu finden als andere. Ausschnitte gibt es in den Seltenheitsgraden Gewöhnlich, Selten, Episch und Legendär.

Du kannst sie als tägliche Kampfbelohnungen (bis zu vier pro Tag), durch Ereignisse oder im Shop erhalten.

Machst du dir Sorgen, dass du einen Ausschnitt bekommst, den du bereits hast? Daraus wird ein Duplikat! Du kannst fünf Duplikate gegen einen einzigartigen Ausschnitt tauschen. Das ist ein Ausschnitt, den du auf jeden Fall noch nicht besitzt.

Für seltenere Ausschnitte bekommst du mehr Duplikate, die deiner Sammlung einen extra Schub hin zur Vervollständigung geben.

Ausschnitt Duplikate Gewöhnlich 2 Selten 3 Episch 4 Legendär 5

Vervollständige die Szenen, um legendäre Belohnungen freizuschalten, darunter drei Königsschweinchen-Entwicklungsfragmente, eine 5-Sterne-Chancentruhe und eine 5-Sterne-Entwicklungsbox. Beende das gesamte Jubiläumsalbum, um dir den Hauptpreis zu holen: Held Magieschütze sowie ein Emote und einen Turmskin!

Nach dem Abschluss des Album-Ereignisses werden alle weiteren Ausschnitte, die du sammelst, stattdessen in Bonusbelohnungen umgewandelt.

COMMUNITY-EREIGNIS: JUBILÄUMSPARTY

Erinnerst du dich an die 20 Einheiten, für die vor einer Weile abgestimmt wurde? Na, jetzt warten sie darauf, dass du entscheidest, welche ihrer Geschenke für das 10. Jubiläum von Clash Royale geöffnet werden!

Abstimmungsbeginn : 1. März

Öffnen der Geschenke: 2.–11. März

Jeden Tag hast du die Chance, für eines von 20 Geschenken zu stimmen, das am nächsten Tag geöffnet wird. Das ist eine Community-Abstimmung, folglich bekommen alle dasselbe Geschenk, egal, wer für welches abgestimmt hat.

Du kannst also zehn Stimmen abgeben und zehn Geschenke öffnen! Aber nicht jede Einheit bekommt die Chance, ihr einzigartiges Geschenk zu präsentieren. Also wähle weise, denn die zehn ungeöffneten Geschenke werden am Ende des Ereignisses dem Drachenbaby gegeben und wahrscheinlich dafür verwendet, dem König an kalten Abenden die Zehen zu wärmen.

Denk daran, dass du abstimmen musst, um am nächsten Tag dein Geschenk zu erhalten.

Was ist in den Geschenken? Naja, das soll eine Überraschung sein, aber einige der eifrigeren Einheiten sind nicht sehr gut mit Überraschungen und haben Hinweise auf unseren Social-Media-Kanälen hinterlassen.

SPIELMODI UND HERAUSFORDERUNGEN

Helden-Auswahlkampf: 2.–9. März

Ein klassischer Auswahlkampf, aber aufgeladen! Wähle dein Deck und entfessele die nagelneuen Helden.