Neue Saison: 10. Jubiläum
Zur Feier von 10 Jahren Clash Royale füllt sich die Arena mit epischen Ereignissen, Kronenjagden, wettkampforientierten Ligen und genug Belohnungen, um den König selbst dazu zu bringen, sich in den Kampf zu stürzen!
Hier erfährst du alles zur Jubiläumssaison:
Neue Helden: Barbarenfass und Magieschütze
Album-Ereignis
Community-Ereignis
Spielmodi und Herausforderungen
Globales Retro-Royale-Turnier
Kronenjagden
Clanreise
Weitere Änderungen
Bringen wir das Fass ins Rollen!
NEUE HELDEN
Held Barbarenfass
Fähigkeit: Doppelrollen
Rock ’n’ Roll!
Wer das tut, was er liebt, braucht kein großes Drumherum. Der Held Barbarenfass hat sich ein Ersatzfass geschnappt und gibt sich selbst eine zweite Chance, den Weg freizuräumen und einen Teil seiner Trefferpunkte wiederherzustellen.
Held Magieschütze
Fähigkeit: Dreifache Bedrohung
Feuer deinen Schuss. Oder drei ...
Das Training des Helden Magieschütze mit der Boss-Banditin hat sich bereits ausgezahlt! Er hat die Kunst der Täuschung gemeistert und sprintet jetzt rückwärts, wobei er eine Attrappe hinterlässt, um seine Gegner hereinzulegen. Sein nächster Schuss erfolgt nicht mit einem, nicht mit zwei, nein, mit drei Pfeilen. Er durchstößt mehrere Gegner auf einen Schlag!
Schalte ihn GRATIS frei, indem du das anstehende Album-Ereignis abschließt.
ALBUM-EREIGNIS
Wir präsentieren: das nagelneue, bildhübsche Album-Ereignis! Verfügbar ab Königslevel 8.
Sammle in dieser Jubiläumssaison Ausschnitte, um neun bekannte Szenen aus den vergangenen zehn Jahren Clash Royale zu vervollständigen. Für jede Szene bekommst eine einzigartige Belohnung.
Es gibt unterschiedliche Arten von Ausschnitten und sie verfügen über verschiedene Seltenheitsgrade. Einige gehören zu bestimmten Szenen und manche sind schwieriger zu finden als andere. Ausschnitte gibt es in den Seltenheitsgraden Gewöhnlich, Selten, Episch und Legendär.
Du kannst sie als tägliche Kampfbelohnungen (bis zu vier pro Tag), durch Ereignisse oder im Shop erhalten.
Machst du dir Sorgen, dass du einen Ausschnitt bekommst, den du bereits hast? Daraus wird ein Duplikat! Du kannst fünf Duplikate gegen einen einzigartigen Ausschnitt tauschen. Das ist ein Ausschnitt, den du auf jeden Fall noch nicht besitzt.
Für seltenere Ausschnitte bekommst du mehr Duplikate, die deiner Sammlung einen extra Schub hin zur Vervollständigung geben.
|Ausschnitt
|Duplikate
|Gewöhnlich
|2
|Selten
|3
|Episch
|4
|Legendär
|5
Vervollständige die Szenen, um legendäre Belohnungen freizuschalten, darunter drei Königsschweinchen-Entwicklungsfragmente, eine 5-Sterne-Chancentruhe und eine 5-Sterne-Entwicklungsbox. Beende das gesamte Jubiläumsalbum, um dir den Hauptpreis zu holen: Held Magieschütze sowie ein Emote und einen Turmskin!
Nach dem Abschluss des Album-Ereignisses werden alle weiteren Ausschnitte, die du sammelst, stattdessen in Bonusbelohnungen umgewandelt.
COMMUNITY-EREIGNIS: JUBILÄUMSPARTY
Erinnerst du dich an die 20 Einheiten, für die vor einer Weile abgestimmt wurde? Na, jetzt warten sie darauf, dass du entscheidest, welche ihrer Geschenke für das 10. Jubiläum von Clash Royale geöffnet werden!
Abstimmungsbeginn: 1. März
Öffnen der Geschenke: 2.–11. März
Jeden Tag hast du die Chance, für eines von 20 Geschenken zu stimmen, das am nächsten Tag geöffnet wird. Das ist eine Community-Abstimmung, folglich bekommen alle dasselbe Geschenk, egal, wer für welches abgestimmt hat.
Du kannst also zehn Stimmen abgeben und zehn Geschenke öffnen! Aber nicht jede Einheit bekommt die Chance, ihr einzigartiges Geschenk zu präsentieren. Also wähle weise, denn die zehn ungeöffneten Geschenke werden am Ende des Ereignisses dem Drachenbaby gegeben und wahrscheinlich dafür verwendet, dem König an kalten Abenden die Zehen zu wärmen.
Denk daran, dass du abstimmen musst, um am nächsten Tag dein Geschenk zu erhalten.
Was ist in den Geschenken? Naja, das soll eine Überraschung sein, aber einige der eifrigeren Einheiten sind nicht sehr gut mit Überraschungen und haben Hinweise auf unseren Social-Media-Kanälen hinterlassen.
SPIELMODI UND HERAUSFORDERUNGEN
Helden-Auswahlkampf: 2.–9. März
Ein klassischer Auswahlkampf, aber aufgeladen! Wähle dein Deck und entfessele die nagelneuen Helden.
Herausforderung: 6.–9. März
Belohnung: Kampfbanner (Rahmen und Dekoration) + Emote
Und vielleicht ... nur vielleicht ... ist da noch mehr?
GLOBALES TURNIER
Retro-Royale-Turnier: 27. März–1. April
Ja, richtig gehört! Diese Saison kommen globale Turniere zurück und um das zu feiern, beginnen wir mit einer besonderen Jubiläumsedition: Retro-Royale!
Bei diesem Turnier sind nur die ersten 80 Karten verfügbar, die veröffentlicht wurden, und alle sind auf Level 11 beschränkt. Keine Champions. Keine Entwicklungen. Keine Helden. Einfach oldschool Clash Royale.
Schalte mit jedem Sieg tolle Belohnungen frei und sobald du zwölf Siege erreichst, beginnt der Aufstieg in der Rangliste!
KRONENJAGDEN
Da wir diese Saison ausgelassen feiern, gibt es bei Ereignissen reichlich Belohnungen! Wir haben zahlreiche Kronenjagden voller festlicher Belohnungen vorbereitet, darunter:
Ausschnitte
Magische Chancentruhen
Jubiläums-Chancentruhen
Designgegenstände
Und mehr!
CLANREISE
Versammle deine Clankameraden, denn wir setzen diese Saison die Segel für eine Reise über die königlichen Gewässer!
Schließt die Reise zusammen ab und schaltet auf dem Weg exklusive Belohnungen frei ... darunter ein steinstarkes Emote.
Du bist noch nicht in einem Clan? Tritt einem bei, bevor es zu spät ist! Wenn du nicht weißt, wohin du sollst, tritt unserem Discord bei, um den perfekten Clan zu finden, mit dem du lossegeln kannst.
WEITERE ÄNDERUNGEN
Falls du es verpasst hast, ist hier eine kurze Übersicht über die Änderungen diese Saison:
2. März
Wir haben alle Heldenfragmente an einem Ort zusammengelegt: dem Gratispass, der nun 75 Heldenfragmente enthält!
Pass Royale jetzt mit mehr Optionen!
Mitte März
Wähle deine Helden, kein Zufall und keine Wiederholungen mehr!
Heldenmünzen (ehemals Heldenfragmente)
Schalte einen kostenlosen Helden frei
Überarbeitung der Deckplätze: 1 Evo, 1 Held und 1 Joker
Mehr über diese Änderungen erfährst du hier type: entry-hyperlink id: FpK0V6QvmXCLS7yjLJM3T!
Wir freuen uns immer über deine Gedanken zu neuen Ereignissen und Features, also teile uns doch auf Reddit mit, was du über die Geschehnisse in Clash Royale denkst!
Wir sehen uns in der Arena!
Dein Clash Royale-Team