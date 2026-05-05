Neue Saison: Stürmen und Schmeißen
Diese Saison beweist uns der Bowler, dass er auch im Basketball gut was draufhat, und wir begrüßen einen neuen Verbündeten, der bereit ist, für maximalen Turmschaden vorzustürmen! Hier ist alles, was du wissen musst:
Neue Helden: Dunkler Prinz und Bowler
Album-Ereignis
Spielmodi und Herausforderungen
Globales Mega-Auswahlturnier
Kronen-K.-o.-Liga
Kronenjagden
Clanreise
NEUE HELDEN
Held Dunkler Prinz
Fähigkeit: Actionabstieg
Was ist besser als ein anstürmendes Pferd? Ein anstürmendes Rhino!
Wie sein Reiter hat das Rhino viele Kämpfe überstanden. Jetzt, wo es den Dunklen Prinzen getroffen hat, können sie gemeinsam durch jeden Turm (oder jedes Skelett) brechen.
Fun Fact: Der Dunkle Prinz hat versucht, den Sturm alleine anzuführen. Es war ein kühner Zug mit einem unglücklichen Ergebnis ...
Held Bowler
Fähigkeit: Steinschleudern
Von glatten Strikes zu makellosen Drei-Punkte-Würfen – eine wahre Legende der Arena.
Nachdem Baseball die Tribünen zerschmettert und Football alle Kobolde geplättet hat, ist er nun bei Basketball gelandet. Mit seiner Fähigkeit verankert der Held Bowler seine Füße an Ort und Stelle und versenkt Drei-Punkte-Würfe in der Arena. Beachte seine Reichweite und lass jeden Wurf zählen!
Der Held Bowler wird GRATIS im Album-Ereignis „Bowler-Mixtape“ oder für 200 Heldenmünzen verfügbar sein.
ALBUM-EREIGNIS
Bowler-Mixtape
Wir präsentieren ein brandneues Album-Ereignis! Verfügbar ab Königslevel 8.
Sammle diese Saison Ausschnitte, um sechs Szenen zu vervollständigen, die von der neu entdeckten Begeisterung des Bowlers für Basketball inspiriert sind. Für jede vervollständigte Szene wird eine eigene Belohnung freigeschaltet.
Es gibt unterschiedliche Arten von Ausschnitten und sie verfügen über verschiedene Seltenheitsgrade. Einige gehören zu bestimmten Szenen und manche sind schwieriger zu finden als andere. Ausschnitte gibt es in den Seltenheitsgraden Gewöhnlich, Selten, Episch und Legendär.
Du kannst sie als tägliche Kampfbelohnungen (bis zu vier pro Tag), durch Ereignisse oder im Shop erhalten.
Wenn du einen Ausschnitt bekommst, den du bereits hast, zählt das als Duplikat. Du kannst sechs Duplikate gegen einen einzigartigen Ausschnitt tauschen. Das ist ein Ausschnitt, den du noch nicht besitzt.
Für jeden Seltenheitsgrad der Ausschnitte gibt es unterschiedlich viele Duplikate.
|Ausschnitt
|Duplikate
|Gewöhnlich
|3
|Selten
|4
|Episch
|5
|Legendär
|6
Wenn du das komplette Bowler-Mixtape vervollständigst, wird die ultimative Belohnung freigeschaltet: der Held Bowler, zusammen mit einem besonderen Turmskin und einem Emote!
Zusätzliche Ausschnitte, die du nach Vervollständigung des Albums sammelst, werden in Bonusbelohnungen umgewandelt.
SPIELMODI UND HERAUSFORDERUNGEN
Helden-Auswahlkampf: 4.–11. Mai
Ein klassischer Auswahlkampf, aber aufgeladen! Wähle dein Deck und entfessele die nagelneuen Helden Dunkler Prinz und Bowler.
Tresorraub: 11.–18. Mai
Türme werden durch einen einsamen, wehrlosen Tresor ersetzt. Überwältige deine Gegner, um zu gewinnen!
Herausforderung: 15.–18. Mai
Belohnung: Kampfbanner (Rahmen und Dekoration) + Emote
GLOBALES TURNIER
Mega-Auswahlkampf: 5.–10. Mai
In diesem globalen Turnier wählen du und dein Gegner abwechselnd Karten aus einem gemeinsamen Pool mit 36 Karten. In diesem Modus gibt es keine Turmtruppen, keine Entwicklungen und keine Helden und er ist auf Level 11 begrenzt.
Wir haben außerdem die Kartenauswahlzeit von 15 auf 10 Sekunden verringert. Überlege dir also gut, wonach du suchst, sonst verpasst du deine Chance!
Gewinne Kämpfe, um dabei Belohnungen freizuschalten. Sobald du zwölf Siege erreicht hast, beginnt die wahre Herausforderung: Erklimme die Rangliste und beweise, dass du zu den Besten gehörst.
Es gibt ein Königliches-Turnier-Abzeichen und für die besten 10.000 Spieler zudem ein Ranglistenplatzierungsabzeichen zu holen!
KOMPETITIVE LIGA
Kronen-K.-o.: 18.–28. Mai
Kronen-K.-o. ist nichts für schwache Nerven. Wenn ein Turm erledigt ist, ist das Spiel vorbei.
Klettere hinauf bis in die Rangliste der kompetitiven Liga, wo jede Krone zählt, und verdiene dir deinen Platz unter den Besten.
Verdiene dir mit 15 Siegen dein Ligaabzeichen und hol dir mit einem Rang unter den besten 10.000 das Abzeichen für eine Kronen-K.-o.-Ranglistenplatzierung!
KRONENJAGD-EREIGNISSE
Diese Saison liefert dir einige Kronenjagden und Ereignisse samt jeder Menge großartiger Belohnungen, darunter:
Bowler- und Dunkler-Prinz-Karten
Entwicklungsbox
Ausschnitte
Banner
Und mehr!
CLANREISE
Reise mit deinen Clankameraden über die königlichen Gewässer, um versunkene Schätze zu finden und gemeinsam das Held-Dunkler-Prinz-Emote zu verdienen!
Noch clanlos? Tritt einem Clan bei, damit du diese epischen Reisen nicht verpasst. Auf Discord findest du den perfekten Clan für dich!
Wir freuen uns immer über deine Gedanken zu neuen Ereignissen und Features, also teile uns doch auf Reddit mit, was du über die Geschehnisse in Clash Royale denkst!
Wir sehen uns in der Arena!
Dein Clash Royale-Team