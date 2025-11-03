KRONENJAGD-EREIGNISSE

Willst du mehr Belohnungen? Sie sind auf dem Weg! Diese Saison liefert dir bis zu 5 Kronenjagden voller großartiger Belohnungen, darunter:

3 Skelettfass-Entwicklungsfragmente

Episches Buch der Karten

Dreifache-Bedrohung-Chancentruhe

Coole Designgegenstände

Und mehr!

Behalte unsere Social-Media-Kanäle im Auge, um mehr über die Ereignisse dieser Saison zu erfahren.

CLANREISE

Zwei Reisen über die königlichen Ozeane stehen diese Saison an! Wenn du noch keinem Clan angehörst, tritt einem bei, bevor es zu spät ist! Tritt gerne auch unserem Discord bei, um den perfekten Clan für dich zu finden.

Wir freuen uns immer über deine Gedanken zu neuen Ereignissen und Features, also teile uns doch auf Reddit mit, was du über die Geschehnisse in Clash Royale denkst!

Wir sehen uns in der Arena!

Dein Clash Royale-Team