Neue Saison: Wenn Schweine fliegen
In diesem Artikel erfährst du alles, was du über die kommende Saison wissen musst:
Neue Überarbeitung: Drei Musketierinnen
Neue Entwicklung: Königsschweinchen
Spielmodi und Herausforderungen
Kronenjagd-Ereignisse
Clanreise
NEUE ÜBERARBEITUNG
Drei Musketierinnen
Schlitzen. Schießen. Zerstören.
Die Drei Musketierinnen sind endlich ein Trupp! Bewaffnet mit neuen Bajonetten greifen sie aus der Ferne an und verursachen aus der Nähe zusätzlichen Schaden. Sie schießen und schlitzen sich durch die gegnerischen Einheiten.
NEUE ENTWICKLUNG
Königsschweinchen
Sie fliegen jetzt?!
Die Königsschweinchen sind in den Himmel aufgestiegen! Sie fliegen dem Turm entgegen und stürzen hinab, wenn sie ankommen oder getroffen werden. Bei der Landung verursachen sie Flächenschaden, bevor sie gegebenenfalls zu Fuß zum Turm weitergehen.
SPIELMODI UND HERAUSFORDERUNGEN
Königsschweinchen-Entwicklung-Auswahlkampf: 3.–10. November
Ein klassischer Auswahlkampf, aber aufgeladen! Wähle dein Deck und entfessele die nagelneue Königsschweinchen-Entwicklung.
Herausforderung: 7.–10. November
Belohnung: Kampfbanner (Rahmen und Dekoration) + Emote
Musketierinnenchaos: 17.–24. November
Das Elixier läuft über! Mit Siebenfachelixier sind Kämpfe schneller, verrückter und chaotischer denn je. Entsende ununterbrochen Einheiten und überwältige deine Gegner mit den Drei Musketierinnen.
Herausforderung: 21.–24. November
Belohnung: Kampfbanner (Rahmen und Dekoration) + Emote
KRONENJAGD-EREIGNISSE
Willst du mehr Belohnungen? Sie sind auf dem Weg! Diese Saison liefert dir bis zu 5 Kronenjagden voller großartiger Belohnungen, darunter:
3 Skelettfass-Entwicklungsfragmente
Episches Buch der Karten
Dreifache-Bedrohung-Chancentruhe
Coole Designgegenstände
Und mehr!
Behalte unsere Social-Media-Kanäle im Auge, um mehr über die Ereignisse dieser Saison zu erfahren.
CLANREISE
Zwei Reisen über die königlichen Ozeane stehen diese Saison an! Wenn du noch keinem Clan angehörst, tritt einem bei, bevor es zu spät ist! Tritt gerne auch unserem Discord bei, um den perfekten Clan für dich zu finden.
Wir freuen uns immer über deine Gedanken zu neuen Ereignissen und Features, also teile uns doch auf Reddit mit, was du über die Geschehnisse in Clash Royale denkst!
Wir sehen uns in der Arena!
Dein Clash Royale-Team