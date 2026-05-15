Neue Sammlungslevel und Meisterungsänderungen
Am 26. Mai erscheint das nächste Update voller spannender neuer Inhalte, darunter ein neuer Spielmodus, eine neue Entwicklung und ein neuer Held. Außerdem erwarten dich im Juli eine brandneue Karte und die Rückkehr des C.H.A.O.S.-Modus!
Heute sehen wir uns die anstehenden Änderungen des Fortschrittssystems etwas genauer an. Mit dem nächsten Update machen wir es einfacher, den Level deines Königsturms und deiner Karten im Blick zu behalten. Gleichzeitig überarbeiten wir das Meisterungssystem, damit Fortschritte sich stetiger und lohnender anfühlen.
In den letzten Jahren ist der Fortschritt in Clash Royale immer komplizierter geworden und Systeme wie die Reise des Königs haben dafür gesorgt, dass es nicht ohne Weiteres ersichtlich ist, wie dein Fortschritt läuft oder wo du stehst. Hinzu kommt, dass Belohnungen sich manchmal so anfühlen, als würden sie dir nicht bei den Dingen weiterhelfen, die dir wichtig sind, und dich beispielsweise nicht beim Aufleveln deines Hauptdecks voranbringen.
Mit diesem Update möchten wir diese Probleme angehen!
Wir wollen, dass dein Fortschritt einfach, übersichtlich und lohnend ist. Jede Verbesserung sollte sich bedeutsam anfühlen, jede Karte in deiner Sammlung sollte eine wichtige Rolle spielen und du solltest immer wissen, wie nah du deinem nächsten Ziel bist.
Das Ende der Reise des Königs
Aktuell wird dein Gesamtfortschritt über die Reise des Königs festgehalten, über die du Belohnungen verdienen, deinen Königsturm verbessern und beim Erreichen bestimmter Meilensteine neue Features freischalten kannst. Fortschritte in der Reise des Königs werden über EP erzielt, aber kann es schwierig sein, große Meilensteine im Blick zu behalten. Wenn du deinen Fortschritt nicht ständig überprüfst, fühlen Belohnungen sich nicht wie etwas an, auf das du aktiv hinarbeitest. Stattdessen kann es sich anfühlen, als lägen große Belohnungen wie Königsturmlevel in weiter Ferne, ehe sie plötzlich und überraschend auftauchen.
Neben der vermeintlich großen Distanz zu Belohnungen gewähren unterschiedliche Kartenseltenheitsgrade unterschiedlich viele EP und der Inhalt einer Truhe kann enttäuschend sein, wenn du Karten erhältst, die du nicht verbessern möchtest. Je weiter du kommst, desto langsamer erzielst du Fortschritte in der Reise des Königs, sodass du vielleicht irgendwann das Gefühl bekommst, dass selbst eine große Menge EP dich nicht wirklich voranbringt.
Später in diesem Artikel erfährst du mehr darüber, wie sich das auf Belohnungen auswirkt.
Mit dem Ziel, das Fortschrittssystem zu vereinfachen und dafür zu sorgen, dass jeder Schritt sich bedeutsam anfühlt, schaffen wir die Reise des Königs ab und präsentieren …
Sammlungslevel!
Sammlungslevel sind eine einfache, klare Methode, um deinen Fortschritt im Blick zu behalten und zu überprüfen. Es gibt keine komplizierten EP-Systeme mehr, sondern nur noch einen eindeutigen Fortschrittswert, der sich an nur einem Faktor orientiert: deiner Kartensammlung.
So funktioniert‘s: Addiere die Level aller Karten, die du besitzt, addiere 5 für jede Entwicklung und jede Heldenform in deinem Besitzt und schon kennst du dein Sammlungslevel!
Aktuell gibt es 125 Karten zusätzlich zu Entwicklungen und Helden im Spiel, die alle zu deinem Sammlungslevel zählen.
Das ist alles? Ja, das ist alles! Denk daran, dass Karten deiner Sammlung abhängig von ihrem Seltenheitsgrad mit unterschiedlichem Level hinzugefügt werden, also werden seltenere Karten deinen Sammlungslevel stärker erhöhen, wenn du sie freischaltest.
Zwar erhöht das Freischalten einer selteneren Karte deinen Sammlungslevel zunächst stärker, aber danach fügt jede Verbesserung +1 hinzu, unabhängig vom Seltenheitsgrad der Karte.
Beispiele:
Du schaltest die Walküre frei: +3 Level
Du verbesserst die Walküre von Level 11 auf Level 12: +1 Level
Du schaltest die Walkürenentwicklung frei: +5 Level
Jede Karte und jede Verbesserung wird somit wichtig, selbst solche, die du seit Jahren nicht mehr aus der Schublade geholt hast!
Meilensteine
Innerhalb des neuen Systems gibt es zahlreiche Level zum Erklimmen und unterwegs warten haufenweise Meilensteine auf dich, die dich für das Freischalten und Verbessern deiner Karten belohnen.
Du erreichst nicht mit jedem einzelnen neuen Level einen Meilenstein, wirst aber regelmäßig für deinen Sammlungslevel belohnt.
Deine erste Belohnung erhältst du auf Sammlungslevel 20. Danach gibt es alle 10 Level eine Belohnung. Nachdem du Sammlungslevel 1500 erreicht hast, bekommst du öfter Belohnungen, die dann bereits alle 5 Level auf dich warten.
Je näher du der Komplettierung und vollständigen Verbesserung deiner Sammlung kommst, desto häufiger wirst du belohnt.
Gesamtbelohnungen für Sammlungslevel
|Menge
|Juwelen
|14.955
|Gewöhnliche Joker
|28.920
|Seltene Joker
|7850
|Epische Joker
|1327
|Legendäre Joker
|58
|Championjoker
|19
|Magische 4-Sterne-Chancentruhen
|1
|Magische 5-Sterne-Chancentruhen
|28
|Entwicklungsboxen
|13
|Exklusive Banner
|6
|Exklusiver Turmskin
|1
Übergang von der Reise des Königs zu Sammlungsleveln
Vielleicht fragst du dich, ob wir auch den Übergang vom alten zum neuen System mit Belohnungen feiern … und die Antwort auf diese Frage lautet ja! Alle Spieler erhalten am Tag der Veröffentlichung abhängig von ihrem Sammlungslevel Belohnungen. Schau dir unten an, welche Belohnungen dich erwarten!
Belohnungen zur Feier des neuen Systems
|Sammlungslevel
|Juwelen
|Magische 5-Sterne-Chancentruhen
|Banner
|Turmskin
|20–200
|500
|1
|201–400
|750
|1
|401–600
|1000
|1
|601–800
|1500
|1
|801–1000
|2000
|1
|1
|1001–1200
|2500
|1
|2
|1201–1400
|3000
|1
|3
|1401–1600
|3500
|2
|4
|1601–1800
|4000
|2
|5
|1801–2000
|4500
|3
|6
|2001–2200
|5000
|3
|6
|1
Wenn du dich nach dem Update zum ersten Mal anmeldest, wartet dein Sammlungslevel schon auf dich und spiegelt deine aktuelle Kartensammlung wider.
Addiere die Level aller deiner Karten und füge für jede Entwicklung und jeden Helden +5 hinzu, um herauszufinden, welche Stufe du erhalten wirst, wenn die Sammlungslevel eingeführt werden.
Das System und die Belohnungen zur Feier seiner Einführung sollen sich natürlich für alle Spieler positiv auswirken und ihren Fortschritt vereinfachen. Allerdings wird das neue System (mit Sammlungsleveln und einfacheren Meisterungen) vor allem Spielern in frühen und mittleren Phasen des Spiels Vorteile bringen und den Aufstieg an die Spitze flüssiger und lohnender gestalten.
Königsturmlevel
Dein Königsturmlevel steigt jetzt nicht mehr, indem du EP verdienst, sondern abhängig davon, wie viele Karten du bis zu einem bestimmten Level verbessert hast. Und keine Sorge, dein Königsturmlevel wird durch die Änderung nicht negativ beeinflusst. Es bleibt entweder unverändert oder wird sich erhöhen! Dein König wird sich weiterhin genauso verhalten wie bisher. Er verteidigt seinen Turm, wenn er angegriffen wird und legt das Limit für deine Turmtruppen fest.
Die Tabelle unten vergleicht, wie Königsturmlevel bisher über die Reise des Königs freigeschaltet wurden und wie viele Karten du verbessern musst, um das Level deines Königsturms im neuen System zu erhöhen.
Alte und neue Vorrausetzungen zur Verbesserung des Königsturms
|Königsturmlevel
|Reise des Königs (alt)
|Gesamtanzahl Verbesserungen (neu)
|1
|Level 1
|–
|2
|Level 2
|9 Karten auf Level 1+
|3
|Level 3
|9 Karten auf Level 2+
|4
|Level 5
|10 Karten auf Level 3+
|5
|Level 7
|10 Karten auf Level 4+
|6
|Level 10
|10 Karten auf Level 5+
|7
|Level 14
|10 Karten auf Level 6+
|8
|Level 18
|10 Karten auf Level 7+
|9
|Level 22
|10 Karten auf Level 8+
|10
|Level 26
|10 Karten auf Level 9+
|11
|Level 30
|10 Karten auf Level 10+
|12
|Level 34
|11 Karten auf Level 11+
|13
|Level 38
|11 Karten auf Level 12+
|14
|Level 42
|12 Karten auf Level 13+
|15
|Level 54
|13 Karten auf Level 14+
|16
|Level 75
|14 Karten auf Level 15+
Nicht vergessen: Turmtruppen zählen nicht für die Voraussetzung zur Erhöhung des Königsturmlevels hinzu. Wenn dein Königsturmlevel steigt, erhältst du automatisch genug Turmprinzessin-Karten und Gold, um sie bis zum nächsten Level zu verbessern.
Diese Veränderungen sind recht tiefgreifend, aber was passiert mit der Reise des Königs und EP, wenn das neue Update veröffentlicht wird?
Änderungen bei der Freischaltung von Features
Die Reise des Königs wird vollständig aus dem Spiel entfernt. Aber keine Sorge, solltest du noch nicht alle Belohnungen abgeholt haben, erhältst du sie beim ersten Einloggen nach dem Update über ein Pop-up.
EP werden sich ebenfalls aus dem Spiel verabschieden. Kartenverbesserungen, Meisterungsbelohnungen und Clanspenden gewähren jetzt keine EP mehr und für Clanspenden von Karten auf dem Höchstlevel erhältst du Gold und Starpunkte.
Außerdem werden Features wie der Pass Royale und Clans, die bisher über den Königsturmlevel freigeschaltet wurden, jetzt früher und basierend auf der Arena freigeschaltet.
Alte und neue Freischaltung von Features
|Vorher
|Nachher
|Clan
|Königslevel 1
|Arena 1
|Deckplätze
|Königslevel 2
|Arena 1
|Clanspenden
|Königslevel 3
|Arena 2
|Pass Royale
|Königslevel 7
|Arena 2
|Clankriege
|Königslevel 10
|Arena 3
|Tausch mit anderen Clans
|Königslevel 16
|Arena 3
|Kartenmeisterung
|Königslevel 14
|Arena 4
|Starpunkte
|Königslevel 9
|Arena 5
Häufig gestellte Fragen
Zählen alle Karten für meinen Sammlungslevel hinzu?
Alle Karten und Formen außer Kombotaktiken-Herrscher zählen für deinen Sammlungslevel hinzu.
Kann mein Königsturmlevel nach den Änderungen sinken?
Nein. Dein Königsturmlevel bleibt entweder gleich oder erhöht sich.
Werden Starpunkte und Starlevel ebenfalls abgeschafft?
Nein! Deine Starpunkte gehen nirgendwo hin. Du behältst sie und findest sie weiterhin genau dort, wo sie zuvor waren. Auch Starlevel bleiben unverändert und lassen deine Truppen weiter erstrahlen.
Veränderungen an der Kartenmeisterung
Da manche Belohnungen zu Sammlungslevel-Meilensteinen umziehen und einige Systeme vereinfacht werden, überarbeiten wir auch die Meisterungen. Aufgaben sind jetzt insgesamt einfacher abzuschließen und die Ziele für einige Karten wurden stark verringert.
Schauen wir uns am Beispiel des Schweinereiters an, welche Veränderungen dich bei Kartenmeisterungen erwarten.
Schweinereiter-Meisterungen – vorher vs. nachher
|Aufgabenset
|Aufgabe
|Vorher
|nachher
|Damage-Dealer
|1
|85.000
|37.000
|2
|250.000
|100.000
|3
|420.000
|170.000
|Turmtrampler
|1
|560
|225
|2
|1600
|600
|3
|2800
|1000
|Belagerungswaffe
|1
|80
|60
|2
|240
|120
|3
|480
|180
Falls du vor der Veröffentlichung des Updates schon an einer Aufgabe gearbeitet hast und nach dem Update bereits alle neuen Voraussetzungen erfüllt sind, wird die Aufgabe als abgeschlossen gewertet und du erhältst deine Belohnung. Andernfalls wird dein Fortschritt gespeichert und du wirst dem Abschluss näher sein als vor dem Update.
Aber was ist mit Belohnungen?
Da einige Belohnungen zu Sammlungsleveln verschoben und Ziele verringert werden, werden auch die Meisterungsbelohnungen angepasst. Juwelen und Joker gibt es nicht mehr für Meisterungen, aber sie verschwinden nicht aus dem Spiel! Du findest sie jetzt als Meilensteinbelohnungen für Sammlungslevel. Joker wirst du sogar noch häufiger verdienen als bisher.
Meisterungsbelohnungen vor und nach dem Update
|Vorher
|Nachher
|Aufgabenset 1
|Karten, Gold, Juwelen
|4000 Gold pro Aufgabe
|Aufgabenset 2
|Gold, Joker, Juwelen
|6000 Gold pro Aufgabe
|Aufgabenset 3
|6000/8000/10.000 Gold
|15.000 Gold pro Aufgabe
Jedes Aufgabenset besteht aus drei Aufgaben und jede Aufgabe gewährt jetzt unabhängig vom Seltenheitsgrad der Karte die gleiche Menge an Gold. Bitte beachte, dass nicht alle Karten drei Aufgabensets haben.
Warum werden beide Systeme gleichzeitig überarbeitet?
Mit dem neuen Fortschrittssystem möchten wir dir helfen, deinen Sammlungslevel schneller zu erhöhen – insbesondere früh im Spiel, wenn Meisterungsaufgaben Kartenverbesserungen ermöglichen, indem sie zuverlässig Gold zur Verfügung stellen.
Weitere Verbesserungen erhöhen deinen Sammlungslevel und schalten dadurch neue Meilensteine frei, die dich mit Juwelen und vielem mehr belohnen.
Meisterungen wurden also verändert und Belohnungen wurden verschoben, aber dafür hängt jetzt alles mit einem einzelnen, klaren Fortschrittssystem zusammen.
Sicher fragst du dich jetzt, wie die Verteilung von Belohnungen insgesamt aussieht.
Neue Verteilung von Belohnungen
Mit dem neuen Fortschrittssystem und den Änderungen an Meisterungen wurden auch die Belohnungen angepasst, um dir mehr Kontrolle darüber zu geben, wie du den Level der Karten in deiner Sammlung erhöhen kannst.
Die meisten Belohnungen wurden erhöht und nur einige wenige geringfügig reduziert.
Alte und neue Verteilung von Belohnungen
|Altes System*
|Neues System*
|Gold
|4.470.949
|5.165.625 ▲
|Juwelen
|14.330
|14.945 ▲
|Gewöhnliche Joker
|6431
|37.169 ▲
|Seltene Joker
|3073
|9275 ▲
|Epische Joker
|667
|1473 ▲
|Legendäre Joker
|3
|71 ▲
|Championjoker
|3
|26 ▲
|Zufällige gewöhnliche Karten
|17.783
|44.641 ▲
|Zufällige seltene Karten
|4382
|3828 ▼
|Zufällige epische Karten
|1182
|416 ▼
|Zufällige legendäre Karten
|42
|23 ▼
|Zufällige Championkarten
|8
|5 ▼
|Entwicklungsfragmente (aus Entwicklungsboxen)
|11
|16 ▲
* Abhängig von Truhen- und Boxchancen kannst du mehr oder weniger Belohnungen verdienen. Sieh dir den Artikel type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh an, um mehr zu erfahren.
* Altes System: Alte Meisterung und Reise des Königs
* Neues System: Neue Meisterung und Sammlungslevel
Kurze Zusammenfassung
Sehen wir uns noch mal an, was wir in diesem Artikel besprochen haben:
Nichts, was du dir erarbeitet hast, verschwindet (na ja … außer EP).
Dein Königsturmlevel bleibt entweder gleich oder erhöht sich.
Sammlungslevel = ein neues, übersichtlicheres Levelsystem, das durch die Summe deiner Kartenlevel (zuzüglich Boni durch Entwicklungen und Helden) bestimmt wird.
Nicht abgeholte Belohnungen aus der Reise des Königs erhältst du automatisch über ein Pop-up.
Die Reise des Königs und EP verschwinden.
Starpunkte bleiben, wo sie sind.
Meisterungsaufgaben sind einfacher abzuschließen.
Belohnungen wurden angepasst und neu verteilt.
In diesem Artikel haben wir ziemlich viel besprochen, aber es wird noch mehr folgen! Stell dich im nächsten Update auf weitere neue Features und Verbesserungen ein. Wir freuen uns schon darauf, sie mit dir zu teilen.
Wie immer würde uns interessieren, was du von den Neuerungen in Clash Royale hältst, also schau auf Discord oder Reddit vorbei und teile dein Feedback und deine Ideen mit uns!
Wir sehen uns in der Arena!
Dein Clash Royale-Team