Aktuell wird dein Gesamtfortschritt über die Reise des Königs festgehalten, über die du Belohnungen verdienen, deinen Königsturm verbessern und beim Erreichen bestimmter Meilensteine neue Features freischalten kannst. Fortschritte in der Reise des Königs werden über EP erzielt, aber kann es schwierig sein, große Meilensteine im Blick zu behalten. Wenn du deinen Fortschritt nicht ständig überprüfst, fühlen Belohnungen sich nicht wie etwas an, auf das du aktiv hinarbeitest. Stattdessen kann es sich anfühlen, als lägen große Belohnungen wie Königsturmlevel in weiter Ferne, ehe sie plötzlich und überraschend auftauchen.

Neben der vermeintlich großen Distanz zu Belohnungen gewähren unterschiedliche Kartenseltenheitsgrade unterschiedlich viele EP und der Inhalt einer Truhe kann enttäuschend sein, wenn du Karten erhältst, die du nicht verbessern möchtest. Je weiter du kommst, desto langsamer erzielst du Fortschritte in der Reise des Königs, sodass du vielleicht irgendwann das Gefühl bekommst, dass selbst eine große Menge EP dich nicht wirklich voranbringt.

Später in diesem Artikel erfährst du mehr darüber, wie sich das auf Belohnungen auswirkt.

Mit dem Ziel, das Fortschrittssystem zu vereinfachen und dafür zu sorgen, dass jeder Schritt sich bedeutsam anfühlt, schaffen wir die Reise des Königs ab und präsentieren …

Sammlungslevel!

Sammlungslevel sind eine einfache, klare Methode, um deinen Fortschritt im Blick zu behalten und zu überprüfen. Es gibt keine komplizierten EP-Systeme mehr, sondern nur noch einen eindeutigen Fortschrittswert, der sich an nur einem Faktor orientiert: deiner Kartensammlung.

So funktioniert‘s: Addiere die Level aller Karten, die du besitzt, addiere 5 für jede Entwicklung und jede Heldenform in deinem Besitzt und schon kennst du dein Sammlungslevel!

Aktuell gibt es 125 Karten zusätzlich zu Entwicklungen und Helden im Spiel, die alle zu deinem Sammlungslevel zählen.

Das ist alles? Ja, das ist alles! Denk daran, dass Karten deiner Sammlung abhängig von ihrem Seltenheitsgrad mit unterschiedlichem Level hinzugefügt werden, also werden seltenere Karten deinen Sammlungslevel stärker erhöhen, wenn du sie freischaltest.

Zwar erhöht das Freischalten einer selteneren Karte deinen Sammlungslevel zunächst stärker, aber danach fügt jede Verbesserung +1 hinzu, unabhängig vom Seltenheitsgrad der Karte.

Beispiele:

Du schaltest die Walküre frei: +3 Level

Du verbesserst die Walküre von Level 11 auf Level 12: +1 Level

Du schaltest die Walkürenentwicklung frei: +5 Level

Jede Karte und jede Verbesserung wird somit wichtig, selbst solche, die du seit Jahren nicht mehr aus der Schublade geholt hast!

Meilensteine

Innerhalb des neuen Systems gibt es zahlreiche Level zum Erklimmen und unterwegs warten haufenweise Meilensteine auf dich, die dich für das Freischalten und Verbessern deiner Karten belohnen.

Du erreichst nicht mit jedem einzelnen neuen Level einen Meilenstein, wirst aber regelmäßig für deinen Sammlungslevel belohnt.

Deine erste Belohnung erhältst du auf Sammlungslevel 20. Danach gibt es alle 10 Level eine Belohnung. Nachdem du Sammlungslevel 1500 erreicht hast, bekommst du öfter Belohnungen, die dann bereits alle 5 Level auf dich warten.

Je näher du der Komplettierung und vollständigen Verbesserung deiner Sammlung kommst, desto häufiger wirst du belohnt.